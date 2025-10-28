Ambiq 推出 Apollo510 Lite 系统级芯片，以双模蓝牙连接技术赋能始终在线的边缘计算

得克萨斯州奥斯汀市, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超低功耗半导体与 AI 解决方案的领先提供商 Ambiq Micro, Inc.（简称“Ambiq”）今日正式发布 Apollo510 Lite 系统级芯片 (SoC) 系列，这也是其 Apollo5 产品家族的最新成员。 该系列产品旨在满足边缘计算领域对始终在线的智能技术日益增长的需求，不仅提供先进的 AI 处理能力与多协议无线连接，更具备业界领先的能效表现，为可穿戴设备、医疗设备、工业物联网传感器、智能楼宇等下一代最终设备持续赋能。

突破边缘计算的性能边界

Ambiq 首席执行官 Fumihide Esaka 表示：“Apollo510 Lite 系列的推出，是 Ambiq 在持续扩展超低功耗 AI 解决方案产品组合进程中的重要里程碑。该系列将边缘 AI 的强大能力拓展至更广泛的设备和应用领域，覆盖可穿戴设备、医疗保健、工业及智能家居应用。 这一里程碑彰显了我们的承诺：在无需权衡功耗与性能的前提下，让智能无处不在。”

边缘 AI 能效的重大飞跃

Apollo510 Lite 系列基于 Ambiq 专有的亚阈值功耗优化技术 (Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT®) 平台打造，与同类基于 M4 或 M33 的解决方案相比，性能提升超过 16 倍，AI 能效更高达 30 倍。 这一性能飞跃使开发者能够部署复杂的 AI 工作负载，包括健康分析、传感器融合和语音识别，同时大幅延长联网设备的电池续航时间。

Apollo510 Lite 系列亮点

高性能计算：搭载运行频率最高 250 MHz 的 Arm® Cortex®-M55 处理器 ，配备 turboSPOT® 与 Helium™ 技术，实现高效 AI 加速。

，配备 与 技术，实现高效 AI 加速。 专用协处理器： 集成 48/96 MHz 的 Arm Cortex-M4F 协处理器 ，针对优化无线通信与传感器融合任务而设计。

集成 48/96 MHz ，针对优化无线通信与传感器融合任务而设计。 扩展内存：2 MB RAM 及 2 MB 非易失性存储器 ，配备专用指令/数据缓存，提升执行效率。

及 ，配备专用指令/数据缓存，提升执行效率。 先进的连接能力： 支持 Bluetooth® Low Energy 5.4 ，发射功率达 +14 dBm，提供更强信号性能。 双模蓝牙（经典模式与低功耗模式） ，支持低功耗音频，并具有向后兼容性。

内置安全机制：secureSPOT® 3.0 功能集成 Arm TrustZone® 技术，支持安全启动及认证固件更新，保障数据完整性。



该系列提供三种型号：

Apollo510 Lite（无低功耗蓝牙射频模块）、Apollo510B Lite（支持低功耗蓝牙）以及 Apollo510D Lite（支持双模蓝牙）。

供应情况

Apollo510 Lite 系列现已开放样品申请，预计于 2026 年第一季度进入量产阶段。 欢迎访问 Apollo510 Lite 系统级芯片系列产品页面，获取详细技术资料、开发工具及订购信息。

关于 Ambiq

Ambiq 总部位于得克萨斯州奥斯汀市，以开发超低功耗半导体解决方案为使命，从而实现智能（包括人工智能 (AI) 及其他智能体）的普及。 Ambiq 帮助其客户在功耗挑战最为严峻的边缘设备上实现人工智能计算。 基于获得专利的专有亚阈值功耗优化技术 (SPOT®)，Ambiq 的技术创新全面实现了比传统半导体优异数倍的功耗改进。 截至目前，全球已有超过 2.8 亿台设备采用了 Ambiq 的技术。 如需了解更多信息，请访问 www.ambiq.com。

前瞻性声明

本新闻稿中所有非历史事实的陈述皆为前瞻性声明。 您可通过以下关键词识别前瞻性声明：“相信”、“预期”、“可能”、“将要”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”或“预计”，此外，与我们的战略、计划、预测或意图相关的表述均属于前瞻性声明。 基于其性质，前瞻性声明并非对历史事实的陈述或对未来表现的保证，且受到难以预测或量化的风险、不确定性、假设及情况变化的影响，包括 Ambiq 向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”章节所述内容。 除非适用法律要求，否则无论是由于新信息、未来事件或其他原因，Ambiq 均不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务。

