Ambiq 發佈 Apollo510 Lite 系統單晶片，以雙模藍牙連接技術驅動持續運行的邊緣裝置

全新 Apollo510 Lite 單晶片系統系列實現破格能源效率及人工智能表現，使連接裝置更智能、更持久

德州奧斯汀, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超低功耗半導體與人工智能 (AI) 解決方案頂尖供應商 Ambiq Micro, Inc.（「Ambiq」）今日宣佈推出 Apollo510 Lite 系統單晶片 (SoC) 系列，其成為 Apollo5 產品系列的最新成員。 為迎合邊緣設備對持續智能不斷增長的需求，此系列具備先進 AI 處理能力、多協定無線連接技術及業內領先的節能效益——推動新世代裝置，包括穿戴式裝置醫療裝置工業物聯網 (IoT) 感測器智能建築

開創邊緣運算新紀元

Ambiq 行政總裁 Fumihide Esaka 說道：「Apollo510 Lite 系列標誌著 Ambiq 在擴展超低功耗 AI 解決方案產品組合邁出重要一步，將邊緣 AI 普及至更多元化的裝置及應用情境，橫跨穿戴式裝置、醫療保健、工業及智能家居應用。 此里程碑彰顯我們要讓智能技術遍及各處的承諾，同時確保功耗或效能不受影響。」

邊緣 AI 效率躍進新境界

基於 Ambiq 專利的亞閾值功率優化技術 (Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT®) 平台，Apollo510 Lite 系列比同類 M4 或 M33 解決方案，效能提升超過 16 倍，AI 能源效率更優化達 30 倍。 是次效能飛躍讓開發人員能夠部署複雜的 AI 工作負載，包括健康分析、感測器融合及語音辨識，同時大幅提升連接裝置的電池續航力。

Apollo510 Lite 系列亮點

  • 高效能運算：最高可達 250 MHz 的 Arm® Cortex®-M55 處理器，配備 turboSPOT®Helium™ 技術，實現高效 AI 加速。
  • 專用協同處理器：48/96 MHz Arm Cortex-M4F 協同處理器，優化處理無線連接及感測器融合任務。
  • 擴充記憶體：2 MB RAM 2 MB 非揮發性記憶體，設有專用指令/資料快取記憶體，提升執行速度。
  • 先進連接功能：
    • Bluetooth® 低功耗 5.4 技術，具備 +14 dBm 傳輸功率，強化訊號接收效能。
    • 雙模藍牙（經典版 + 低功耗 (LE)）支援低功耗音訊及向後兼容功能。
  • 內置保安功能：secureSPOT® 3.0 配備 Arm TrustZone® 技術、安全啟動及認證固件更新，確保數據完整。

此系列設有三款型號：
Apollo510 Lite（並無藍牙低功耗 (BLE) 無線電）、Apollo510B Lite（支援 BLE 功能）及 Apollo510D Lite（雙模藍牙）。

供應情況

Apollo510 Lite 系列現已提供樣本，預計於 2026 年第一季度開始量產。 歡迎瀏覽 Apollo510 Lite SoC 系列產品頁面，獲取技術詳情、開發工具及訂購資料。

關於 Ambiq

Ambiq 總部位於德州奧斯汀，使命是通過提供最低功耗的半導體解決方案，讓人工智能（AI）及其他智能技術遍及每個角落。 Ambiq 幫助客戶在邊緣實現人工智能運算，解決最嚴峻的功耗問題。 Ambiq 的技術創新建基於獲專利的亞閾功率優化技術（SPOT®），在功耗上相比傳統半導體設計實現了多倍提升。 Ambiq 目前驅動了超過 2.8 億部裝置。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ambiq.com

前瞻性陳述

本新聞稿中與非歷史事實相關者皆為前瞻性陳述。 您可透過「相信」、「預期」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「估計」或「預測」等詞語，或與我們的策略、計劃、預測或意圖相關的類似表達識別為前瞻性陳述。 根據其性質，前瞻性陳述並非歷史事實聲明或對未來表現的保證，並且受到風險、不確定性、假設或難以預測或量化的情況變化所影響，包括 Ambiq 向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交文件中「風險因素」章節所述內容。 除因應適用證券法的要求之外，Ambiq 不會承擔對任何前瞻性陳述作公開更新或修訂的責任，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。

公關與媒體

Charlene Wan
企業市場營銷及投資者關係副總裁
cwan@ambiq.com
+1.512.879.2850 

投資者關係
Teneo
Christina Coronios
christina.coronios@teneo.com
+1.212.915.4581

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dde6260-281e-4572-9dcb-27c99f7bd952


