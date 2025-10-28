Ambiq 發佈 Apollo510 Lite 系統單晶片，以雙模藍牙連接技術驅動持續運行的邊緣裝置

德州奧斯汀, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超低功耗半導體與人工智能 (AI) 解決方案頂尖供應商 Ambiq Micro, Inc.（「Ambiq」）今日宣佈推出 Apollo510 Lite 系統單晶片 (SoC) 系列，其成為 Apollo5 產品系列的最新成員。 為迎合邊緣設備對持續智能不斷增長的需求，此系列具備先進 AI 處理能力、多協定無線連接技術及業內領先的節能效益——推動新世代裝置，包括穿戴式裝置、醫療裝置、工業物聯網 (IoT) 感測器及智能建築。

開創邊緣運算新紀元

Ambiq 行政總裁 Fumihide Esaka 說道：「Apollo510 Lite 系列標誌著 Ambiq 在擴展超低功耗 AI 解決方案產品組合邁出重要一步，將邊緣 AI 普及至更多元化的裝置及應用情境，橫跨穿戴式裝置、醫療保健、工業及智能家居應用。 此里程碑彰顯我們要讓智能技術遍及各處的承諾，同時確保功耗或效能不受影響。」

邊緣 AI 效率躍進新境界

基於 Ambiq 專利的亞閾值功率優化技術 (Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT®) 平台，Apollo510 Lite 系列比同類 M4 或 M33 解決方案，效能提升超過 16 倍，AI 能源效率更優化達 30 倍。 是次效能飛躍讓開發人員能夠部署複雜的 AI 工作負載，包括健康分析、感測器融合及語音辨識，同時大幅提升連接裝置的電池續航力。

Apollo510 Lite 系列亮點

高效能運算：最高可達 250 MHz 的 Arm® Cortex®-M55 處理器 ，配備 turboSPOT® 和 Helium™ 技術，實現高效 AI 加速。

，配備 和 技術，實現高效 AI 加速。 專用協同處理器： 48/96 MHz Arm Cortex-M4F 協同處理器 ，優化處理無線連接及感測器融合任務。

48/96 MHz ，優化處理無線連接及感測器融合任務。 擴充記憶體：2 MB RAM 及 2 MB 非揮發性記憶體 ，設有專用指令/資料快取記憶體，提升執行速度。

及 ，設有專用指令/資料快取記憶體，提升執行速度。 先進連接功能： Bluetooth® 低功耗 5.4 技術 ，具備 +14 dBm 傳輸功率，強化訊號接收效能。 雙模藍牙（經典版 + 低功耗 (LE)） 支援低功耗音訊及向後兼容功能。

內置保安功能：secureSPOT® 3.0 配備 Arm TrustZone® 技術、安全啟動及認證固件更新，確保數據完整。



此系列設有三款型號：

Apollo510 Lite（並無藍牙低功耗 (BLE) 無線電）、Apollo510B Lite（支援 BLE 功能）及 Apollo510D Lite（雙模藍牙）。

供應情況

Apollo510 Lite 系列現已提供樣本，預計於 2026 年第一季度開始量產。 歡迎瀏覽 Apollo510 Lite SoC 系列產品頁面，獲取技術詳情、開發工具及訂購資料。

關於 Ambiq

Ambiq 總部位於德州奧斯汀，使命是通過提供最低功耗的半導體解決方案，讓人工智能（AI）及其他智能技術遍及每個角落。 Ambiq 幫助客戶在邊緣實現人工智能運算，解決最嚴峻的功耗問題。 Ambiq 的技術創新建基於獲專利的亞閾功率優化技術（SPOT®），在功耗上相比傳統半導體設計實現了多倍提升。 Ambiq 目前驅動了超過 2.8 億部裝置。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ambiq.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中與非歷史事實相關者皆為前瞻性陳述。 您可透過「相信」、「預期」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「估計」或「預測」等詞語，或與我們的策略、計劃、預測或意圖相關的類似表達識別為前瞻性陳述。 根據其性質，前瞻性陳述並非歷史事實聲明或對未來表現的保證，並且受到風險、不確定性、假設或難以預測或量化的情況變化所影響，包括 Ambiq 向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交文件中「風險因素」章節所述內容。 除因應適用證券法的要求之外，Ambiq 不會承擔對任何前瞻性陳述作公開更新或修訂的責任，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。

