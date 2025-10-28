GENFIT annonce des avancées dans ses programmes ACLF lors du congrès AASLD The Liver Meeting® 2025

Plusieurs posters et présentations avec de nouvelles données relatives à trois de nos programmes dans l’ACLF, dont des données de G1090N dans des modèles précliniques, de nouvelles données en vie réelle, et des données de biomarqueurs dans la cirrhose

Nouvelles données sur Iqirvo® dans la PBC et la PSC présentées par notre partenaire Ipsen, soulignant son potentiel dans le traitement des maladies hépatiques cholestatiques rares

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 28 octobre 2025– GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui sa participation prochaine à l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) The Liver Meeting® 2025 à Washington DC (États-Unis), du 7 au 11 novembre 2025.

GENFIT présentera de nouvelles données soulignant le potentiel de son portefeuille de programmes dans le traitement de la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF) :

G1090N (reformulation de nitazoxanide) – Poster #4165: Efficacy of nitazoxanide (NTZ) on systemic inflammation and organ function in disease models of Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) when administered post-ACLF trigger

Auteurs : Bobowski-Gerard, M. et al

Session : Acute-on-Chronic Liver Failure

Date et heure : 10 novembre 2025 (8h – 17h)

G1090N est le programme le plus avancé du pipeline ACLF de GENFIT. Des données cliniques relatives à la sécurité d’emploi ainsi que des marqueurs d'efficacité précoce sont attendus pour la fin de l'année.

SRT-015 – Poster #4171: ASK1 inhibitor SRT-015 reduces systemic inflammation while promoting immune host defense mechanisms in preclinical in vitro and in vivo models related to ACLF

Auteurs : Legry, V. et al

Session : Acute-on-Chronic Liver Failure

Date et heure : 10 novembre 2025 (8h – 17h)

CLM-022 – Poster #4565: Efficacy of CLM-022, an inhibitor of the NLRP3 inflammasome, in vivo and in vitro Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs)-induced disease models

Auteurs : Vidal, G. et al

Session : Inflammation and Immunobiology

Date et heure : 10 novembre 2025 (8h – 17h)

Un poster intitulé « Effect of VS-01 on systemic inflammation and liver injury in a rat model of endotoxemia » sera également présenté par GENFIT. Le programme de développement de VS-01 dans l'ACLF a été abandonné, mais des études précliniques se poursuivent dans le domaine des troubles du cycle de l'urée (UCD).

D'autres présentations posters et orales auront lieu, portant sur la prise en charge de l'ACLF et sur des biomarqueurs diagnostiques et pronostiques relatifs à la cirrhose :

Données en vie réelle





Présentation orale #0086: A RWE-based characterization of patients admitted in US hospital for an event of acute decompensation highlights differences in the management of inpatients

Intervenants : Trebicka, J. et al

Session : Emerging Determinants and Outcomes in Liver Disease: From Population Trends to Patient-Centered Insights

Date et Heure : 10 novembre 2025 (9h15 – 9h30)

Poster #2325: Impact of bacterial infection on clinical outcomes in patients with acute decompensation: real-world evidence insights

Auteurs : Fernández, J. et al

Session : Portal Hypertension and Other Complications of Cirrhosis

Date et heure : 8 novembre 2025 (8h – 17h)

Parcours de soins des patients





Poster (distinction) & présentation orale #4127: Systemic challenges in managing Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) in the U.S.: diagnostic delays, referral barriers, and fragmented post-discharge care

Auteurs : Karvellas, J. C. et al

Session : Acute on-Chronic Liver Failure Special Interest Group

Date et heure : 7 novembre 2025 (3h45 – 4h15)

Biomarqueurs diagnostiques et pronostiques de la cirrhose

Poster (distinction) #2022: Single circulating biomarkers sVCAM-1 and TSP2 achieved effective prognostic performances for the detection of fibrosis progression to cirrhosis

Auteurs : Ratziu, V. et al

Date : 8 novembre 2025

Poster #2050: Combining sVCAM-1 or TSP2 with FIB-4 for an improved detection of patients with cirrhosis

Auteurs : Francque, S. et al

Date : 8 novembre 2025

Nouvelles données présentées par Ipsen dans la PBC et PSC

L'ensemble des données présentées met en évidence le potentiel d'Iqirvo® à agir à la fois sur la progression de la maladie et sur la charge symptomatique dans plusieurs maladies hépatiques cholestatiques rares.

Ipsen présentera six abstracts 1 issus de l'étude ELATIVE® en cours sur Iqirvo® (elafibranor) dans le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), dont deux présentations en late breaking et un abstract sur la Cholangite Sclérosante Primitive (PSC).

issus de l'étude ELATIVE® en cours sur Iqirvo® (elafibranor) dans le traitement de la (PBC), dont deux présentations en late breaking et un abstract sur la Cholangite Sclérosante Primitive (PSC). Les données dans la PBC continuent de soutenir le profil d’efficacité et de tolérance d’Iqirvo®, en faveur d’une modification de la progression de la maladie tout en améliorant plusieurs symptômes clés, notamment la fatigue et le prurit (démangeaisons), chez les patients atteints de la PBC.

Les données relatives à la Cholangite Sclérosante Primitive (PSC) issues de l'étude ELMWOOD de Phase 2 évaluant l’elafibranor fournissent des informations sur l'efficacité durable et le profil de tolérance d'elafibranor 120 mg chez les patients atteints de la PSC.

GENFIT organisera également deux événements consacrés à l'ACLF :

ACLF Insights (7 novembre 2025)

ACLF Patient Advocacy Council (9 novembre 2025)

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies.

Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier.

L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.2

Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH).

GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

A PROPOS DE L’ AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER DISEASES (AASLD)

L'AASLD est la principale organisation regroupant des scientifiques et des professionnels de santé engagés dans la prévention et le traitement des maladies hépatiques. Elle encourage la recherche visant à améliorer les options thérapeutiques pour des millions de patients atteints de maladies hépatiques et fait progresser la science et la pratique de l'hépatologie grâce à des conférences pédagogiques, des programmes de formation, des publications professionnelles et des partenariats avec des agences gouvernementales et des sociétés sœurs. Chaque année, l'AASLD organise The Liver Meeting®, qui rassemble la communauté mondiale des hépatologues. Grâce à l'accès aux dernières avancées de la recherche sur les maladies du foie, à des outils pratiques pour les soins aux patients et à un puissant réseau d'experts qui façonnent l'avenir de l'hépatologie, le programme apporte quelque chose à tous ceux qui s'engagent à améliorer la santé du foie.

