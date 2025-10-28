データボルトAI (Datavault AI)、保険および会計データをトークン化する2つの革新的データユニオンを立ち上げ、独立系事業者のARRを解放

ニューヨーク発, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 – データトークン化および管理のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、2つの画期的なデータユニオンの創設を発表した。1つはインシュアランス・データ・ユニオン (Insurance Data Union) で、全米独立保険代理店・ブローカー協会 (Independent Insurance Agents & Brokers of America) (ビッグ「I」(Big "I")) および全米の独立代理店・ブローカーと提携する。もう1つはアカウンティング・データ・ユニオン (Accounting Data Union) で、米国各州の上位2社の民間会計事務所と連携し、あらゆる市場セクターの数千社からなるプライベート・エクイティ・インデックスを開発する。これらのユニオンは、匿名化された保険および会計データをトークン化し、データボルトAIの特許取得済み技術およびインフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange) を活用し、安全かつスケーラブルな収益化を実現する。

25年以上の業界経験を持ち、データボルトAIの長年のアドバイザーを務める医療保険給付販売ディレクターのティム・ヴァローネ (Tim Varone) は次のように述べている。「データボルトの特許取得済みソリューションによって、どれほど多くの市場に革命がもたらされるかは驚くべきことです。保険や会計といったデータ資産を有する市場はほとんどありません。スマートコントラクトと高性能コンピューティングによって実現するデータユニオンは、可能性の範囲そのものを変えました。」

各州から独立して事業を展開する独立系保険代理店およびブローカーによるデータユニオンは、ユニオンへの加盟資格を得るために登録を行うことができる。このユニオンは、特許取得済みのDataScore、DataValueおよびData Vault Bankを通じて、品質の完全性、正確性、ガバナンスについて評価された適格資産に対して現金支払いを行う。

特許取得済みのエージェンティック・ソリューションにより、独立系保険会社、ブローカー、会計事務所はいずれも、コンプライアンスに準拠した不変かつスマートコントラクト対応のトークンを通じて、データを米ドルに換算するためのウォレットおよびアカウントを開設することが可能となる。トークノミックソリューションはデータ資産を標準化し、AIを活用して金融収益を最大化するとともに、新しいWeb 3.0形式で実用的なインテリジェンスを提供する。

データボルトAIが提供するスマートコントラクトは、creDataのコピー販売、トークン化として販売、独立系代理店への直接販売時に償還、インデックス化およびキュレーションされる。

組合員をデータ収益化の積極的な参加者へと変革することで、データボルトAIはトークン化データの販売、ターゲットを絞った分析、スマートコントラクトに基づく取引を通じて、年間経常収益 (ARR) の大幅な創出を見込んでいる。2025年に8兆米ドル (約1,182兆6,569億2,748万円) 規模と予測される世界の保険市場および6,500億米ドル (約96兆908億7,535万円) と推定される世界の会計サービス市場は、組合員にとって、十分に活用されていないデータ資産から価値を引き出す絶好の機会となる。

スマートコントラクトは、これらのユニオン内の取引を自動化・完結させ、即時かつ透明な支払いを強制することで報酬をめぐる紛争を解消し、未払い金の回収に追われる当事者がいないようにする。統合された保険データユニオンは、ステート・ファーム (State Farm) のような大手企業に匹敵するデータ資産を集約し、AIによるインサイトおよび競争優位性へのアクセスを民主化する可能性を秘めている。

さらに、権原保険を不動産トークン化と統合することで、ファニーメイ (Fannie Mae) やフレディマック (Freddie Mac) といった機関は、効率性の向上、実世界の資産、データ収益化からメリットを享受でき、スケーラブルな価値を創出できる。 これにより、数兆米ドル規模の住宅市場において、部分所有、流動性、効率的なリスク管理が実現する。

データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は次のように述べている。「当社のデータユニオンは、独立ブランドの下で倫理的かつ効率的にデータを収益化できるよう独立系専門家を支援すると同時に、当社が構築している大規模ユニオンの強みとデータの関連性を活用できるようにしています。当社はデータを再生可能な資産クラスへと転換し、データが豊富なあらゆる産業における革新を促進しているのです。当社のデータユニオン戦略は、競合ソリューションでは実現できない方法で自由な運用を享受するデータ収益化技術を解き放ち、創出しています。」

これら革新的な取り組みの中核にあるのは、データボルトAIが保有する米国特許第12,198,201号「税務申告書作成プラットフォームおよび方法 (Platform and Method for Preparing a Tax Return)」であり、税務関連データのシームレスなトークン化を促進する。また、関連特許として、データ駆動型収益モデルを実現する米国特許11,315,150号「ポートフォリオ駆動型ターゲット広告ネットワーク、システムおよび方法 (Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method)」、安全なデータ処理を保証する米国特許11,593,515号「ユーザーデータ管理プラットフォーム (Platform for Management of User Data)」、さらに、多様なデータ資産のトークン化を支える特許17/941,550号「企業データのトークン化プラットフォームおよび方法 (Platform and Method for Tokenization of Corporate Data)」や、特許17/842,139号「トークン化された資産の発行、認証および利用のためのシステムおよび方法 (System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets)」といった出願中の特許がある。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許関連施策、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を用いて市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクが含まれる。本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

コーポレート・コミュニケーション (Corporate Communications)

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com

報道関係者向け問い合わせ先：