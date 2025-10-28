Datavault AI Melancarkan 2 Kesatuan Data yang Inovatif untuk Mentokenkan Data Insurans dan Perakaunan, Sekali gus Membuka Potensi ARR bagi Pengendali Bebas

NEW YORK, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam tokenisasi dan pengurusan data, hari ini mengumumkan penubuhan dua kesatuan data baharu yang inovatif: Kesatuan Data Insurans, yang bekerjasama dengan Independent Insurance Agents & Brokers of America (Big “I”) serta ejen/broker bebas di seluruh negara; dan Kesatuan Data Perakaunan, yang berganding dengan dua firma perakaunan swasta teratas dari setiap negeri di Amerika Syarikat untuk membangunkan indeks ekuiti swasta yang merangkumi ribuan syarikat daripada pelbagai sektor pasaran. Kesatuan ini akan mentokenkan data insurans dan perakaunan yang telah dianonimkan, membolehkan pengewangan yang selamat dan berskala besar sambil memanfaatkan teknologi berpaten serta platform Information Data Exchange milik Datavault AI.

Tim Varone, Pengarah Jualan Manfaat Insurans Kesihatan dengan lebih 25 tahun pengalaman industri dan penasihat lama kepada Datavault AI, berkata: “Sungguh luar biasa betapa banyak pasaran yang berpotensi untuk direvolusikan melalui penyelesaian berpaten Datavault. Hanya segelintir pasaran yang memiliki aset data seperti yang dimiliki oleh industri insurans dan perakaunan. Kesatuan data, yang didayakan oleh kontrak pintar dan pengkomputeran berprestasi tinggi, kini telah mengubah batas kemungkinan.”

Ejen dan pialang insurans bebas yang beroperasi secara autonomi tanpa terikat kepada mana-mana negeri boleh mendaftar untuk dipertimbangkan sebagai ahli kesatuan data ini. Kesatuan ini menawarkan bayaran tunai untuk aset yang layak, yang dinilai berdasarkan kualiti, kelengkapan, ketepatan dan tadbir urus melalui teknologi berpaten seperti DataScore, DataValue dan Data Vault Bank.

Penyelesaian agentik berpaten membolehkan mana-mana firma insurans, pialang atau perakaunan bebas untuk mewujudkan dompet dan akaun bagi menukar data kepada mata wang AS melalui token yang patuh, tidak boleh diubah dan didayakan oleh kontrak pintar. Penyelesaian tokenomik ini menormalkan aset data dan menggunakan AI untuk mengurus kedua-duanya bagi memaksimumkan hasil kewangan serta menyediakan kecerdasan boleh tindakan dalam format baharu Web 3.0.

Kontrak pintar yang disediakan oleh Datavault AI membolehkan penjualan salinan data (creData) dalam bentuk token, yang boleh ditebus apabila dijual terus kepada ejen bebas. Data tersebut turut diindeks dan dikurasi.

Dengan mengubah ahli kesatuan menjadi peserta aktif dalam pengewangan data, Datavault AI menjangkakan akan menjana Pendapatan Berulang Tahunan (ARR) yang signifikan melalui penjualan data bertoken, analitik tersasar dan transaksi berasaskan kontrak pintar. Pasaran insurans global yang diunjurkan mencecah $8 trilion pada tahun 2025 serta pasaran perkhidmatan perakaunan global yang dianggarkan bernilai $650 bilion, mewakili peluang besar untuk ahli kesatuan memperoleh nilai daripada aset data yang sebelum ini kurang dimanfaatkan.

Kontrak pintar mengautomasikan dan menyempurnakan transaksi dalam kesatuan ini, menghapuskan pertikaian berkaitan bayaran dengan memastikan pembayaran dilakukan serta-merta dan secara telus — menjamin tiada pihak yang perlu menuntut bayaran yang tertunggak. Satu kesatuan data insurans yang bersatu berpotensi mengumpulkan pegangan yang setanding dengan syarikat gergasi seperti State Farm, sekali gus mendemokrasikan akses kepada set data berskala besar untuk mendapatkan cerapan berasaskan AI dan kelebihan daya saing.

Selain itu, penggabungan insurans hak milik dengan tokenisasi hartanah berpotensi mencipta nilai berskala untuk entiti seperti Fannie Mae dan Freddie Mac, yang boleh meraih manfaat daripada peningkatan kecekapan serta pengewangan aset dan data dunia sebenar. Inisiatif ini membolehkan pemilikan pecahan, kecairan dan pengurusan risiko yang lebih cekap dalam pasaran perumahan yang mencecah nilai trilion dolar.

Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI, menyatakan: “Kesatuan data kami memperkasa golongan profesional bebas untuk mengewangkan data mereka secara beretika dan cekap di bawah jenama mereka sendiri, namun dengan kekuatan dan relevansi data daripada kesatuan berskala besar yang sedang kami bina. Kami sedang mengubah data menjadi kelas aset boleh diperbaharui, sekali gus mendorong inovasi merentasi industri yang kaya dengan data. Strategi kesatuan data kami membuka jalan kepada teknologi pengewangan data yang bebas beroperasi dengan cara yang tidak mampu ditandingi oleh penyelesaian lain.”

Di teras inisiatif inovatif ini ialah Paten AS No. 12,198,201 milik Datavault AI untuk “Platform dan Kaedah Penyediaan Pemfailan Cukai”, yang memudahkan proses tokenisasi data berkaitan cukai secara lancar. Paten sokongan termasuk Paten AS No. 11,315,150 untuk “Rangkaian, Sistem dan Kaedah Pengiklanan Tersasar Berpandukan Portfolio”, yang membolehkan model penjanaan hasil berasaskan data; Paten AS No. 11,593,515 untuk “Platform Pengurusan Data Pengguna”, yang memastikan pengendalian data yang selamat; serta permohonan paten yang masih dalam proses seperti 17/941,550 untuk “Platform dan Kaedah Tokenisasi Data Korporat” dan 17/842,139 untuk “Sistem dan Kaedah Pencetakan, Pengesahan dan Penggunaan Aset Bertoken”, yang menyokong tokenisasi pelbagai jenis aset data.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan sedemikian, termasuk kenyataan dalam siaran ini mengenai peluang dan prospek perniagaan kami, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten serta pelaksanaan teknologi yang dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan kami, secara semula jadi adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi meningkatkan pegangan pasaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa untuk pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; dan risiko lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

