Datavault AI 推出两个开创性数据联盟，赋能保险与会计数据代币化，为独立运营商开辟年度经常性收入 (ARR) 新渠道

纽约, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 – 数据代币化与管理领域领军企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣布成立两个开创性的数据联盟：其一为保险数据联盟，与 Independent Insurance Agents & Brokers of America (Big “I”) 及全国各地的独立代理人/经纪人合作创建；其二为会计数据联盟，与美国各州排名前二的私营会计师事务所携手创建，将开发覆盖各行业数千家公司的私募股权指数。这些联盟将利用 Datavault AI 的专利技术及信息数据交易平台，对匿名化的保险和会计数据进行代币化，提供安全、可拓展的数据变现渠道。

拥有超过 25 年行业经验的健康保险福利销售总监、Datavault AI 长期顾问 Tim Varone 表示：“Datavault 已获专利的解决方案有望颠覆众多市场，具备令人瞩目的行业前景。很少有市场能像保险和会计行业一样，拥有如此丰富的数据资产。由智能合约和高性能计算赋能的数据联盟重塑了行业可能性。”

独立运营且不隶属于任何州的保险代理人和经纪人均可注册并在通过资格认证后加入数据联盟。联盟将通过其专利技术 DataScore、DataValue 和 Data Vault Bank 对合格数据资产的质量、完整性、准确性与治理水平进行评分，并据此支付现金报酬。

其已获专利的代理式解决方案让任何独立的保险、经纪或会计公司均可建立钱包和账户，将数据通过合规、不可篡改且支持智能合约的代币变现为美元。代币化解决方案可对数据资产进行标准化处理，并利用 AI 管理数据资产，以实现财务收益最大化，并以 Web 3.0 格式提供可指导实践的洞察信息。

Datavault AI 提供的智能合约技术可将 creData 副本作为代币出售，在直接代表独立代理人出售代币后支付报酬，并进行数据索引和精选管理。

通过将联盟成员转变为数据变现的积极参与者，Datavault AI 预计可通过数据代币销售、定向分析以及基于智能合约的交易，产生可观的年度经常性收入 (ARR)。2025 年全球保险市场预计达到 8 万亿美元，全球会计服务市场约为 6,500 亿美元，这为联盟成员从尚未充分利用的数据资产中创造价值提供了巨大机遇。

智能合约可在联盟内部实现交易的自动化与精准执行，通过即时、透明的支付机制杜绝报酬纠纷，让各方告别追讨欠款的烦恼。一个统一的保险数据联盟所汇聚的数据资产，其规模可与州立农业保险 (State Farm) 的资产规模媲美，可实现大规模数据集的民主化访问，为获取人工智能驱动的洞察和竞争优势提供条件。

此外，将产权保险与房地产代币化相结合，可为 Fannie Mae 和 Freddie Mac 等机构创造可扩展的价值，使其从更高的业务效率、现实世界资产及数据变现机制中获益。此举为数万亿美元规模的住房市场引入了份额化持有机制，增强了流动性，且可提供高效的风险管理。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“我们的数据联盟让独立专业人士在保持品牌独立的同时，能够依托我们正在构建的大型联盟所具备的规模优势与数据相关性，以合乎道德且高效的方式将数据转化为经济收益。我们正在将数据转变为一种可再生资产，推动数据富集型行业的创新。我们的数据联盟战略开创的数据变现技术具备竞争对手解决方案无法比拟的自由运作空间。”

支撑这些创新举措的核心是 Datavault AI 拥有的“纳税申报表编制平台与方法”专利 (美国专利号为 12,198,201)，该专利实现了税务相关数据的无缝代币化。相关支持专利包括：“基于投资组合的精准广告网络、系统与方法” (美国专利号为 11,315,150)，用于支持数据驱动的收入模型；“用户数据管理平台” (美国专利号为 11,593,515)，用于保障数据处理的安全性；以及多项正在申请的专利，如“企业数据代币化平台与方法” (美国专利号为 17/941,550)，以及“资产代币铸造、认证和使用系统与方法” (美国专利号为 17/842,139)，用于为多样化数据资产的代币化提供技术支撑。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 Web 3.0 环境下人工智能驱动的数据体验、估值与变现的前沿创新。该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。公司总部位于俄勒冈州比弗顿。如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。

