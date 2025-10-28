Datavault AI 推出兩大創新數據聯盟，將保險與會計數據代幣化，為獨立營運商開創年度經常性收入

紐約, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 數據代幣化與管理行業的領先機構 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今天宣佈成立兩個突破性數據聯盟：保險數據聯盟 (Insurance Data Union) 及美國獨立保險代理與經紀協會 (Independent Insurance Agents & Brokers of America) (Big "I") 及全國獨立代理 / 經紀合作；以及會計數據聯盟與來自美國各州頂尖兩大私人會計師事務所合作，共同開發涵蓋各市場領域數千間企業的私募股權指數。這些聯盟將把匿名保險與會計數據代幣化，運用 Datavault AI 專利技術與資訊數據交換平台，實現安全且可擴展的盈利化。

擁有逾 25 年業界經驗的健康保險福利銷售總監暨 Datavault AI 長期顧問 Tim Varone 表示：「Datavault 的專利解決方案將革新眾多市場，令人讚歎不已。很少市場擁有堪比保險與會計行業的數據資產規模。由智能合約及高效能運算驅動的數據聯盟，正在改寫行業發展的潛力版圖。」

任何州份獨立營運的保險代理及經紀均可註冊申請加入數據聯盟。聯盟透過專利技術 DataScore、DataValue 及 Data Vault Bank 對合資格資產進行質素完整性、準確度及管治評分，並提供現金回報。

專利代理解決方案讓任何獨立保險、經紀或會計事務所建立錢包及帳戶，透過不可篡改且支持智能合約的合規代幣將數據轉化為美元。代幣化經濟解決方案將數據資產標準化，並運用人工智能 (AI) 進行雙重管理，既能創造最高財務收益，亦以嶄新 Web 3.0 格式提供可執行的情報。

Datavault AI 智能合約實現 creData 副本銷售，以代幣形式發行，既可為獨立代理直接銷售時兌現，亦支持索引化及策劃管理。

透過將聯盟成員轉化為數據盈利化的積極參與者，Datavault AI 預期透過代幣化數據銷售、定向分析及智能合約交易產生龐大的年度經常性收入 (Annual Recurring Revenue，簡稱 ARR)。全球保險市場價值預計在 2025 年達 8 萬億美元，全球會計服務市場估計值 6,500 億美元，為會員釋放未充分利用的數據資產價值提供龐大機遇。

智能合約令聯盟內的交易自動化且更臻完善，透過執行即時、具透明度的付款杜絕酬金糾紛，確保各方均不必追討欠款。整合統一的保險數據聯盟可匯聚足以媲美 State Farm 等龍頭企業的數據儲備，實現大型數據集的普惠取用，有助推動 AI 洞察分析及競爭優勢。

此外，整合產權保險與房地產代幣化可為 Fannie Mae 及 Freddie Mac 等機構創造可擴展價值，使其從效能提升、現實世界資產及數據盈利化中獲益。此舉在數萬億美元住屋市場中實現分式產權、流動性提升及高效風險管理。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 評論道：「透過我們的數據聯盟，獨立專業人士能在自有品牌下合乎道德而高效地將其數據盈利化，同時得益於我們所建構更大型聯盟的強大實力及數據關聯優勢。我們正在將數據轉化為可再生資產類別，促進各個擁有大量數據的行業創新發展。我們的數據聯盟策略釋放並創建具備靈活操作空間的數據盈利化技術，遠超競爭對手的解決方案。」

這些創新計劃的核心是 Datavault AI 的美國專利第 12,198,201 號「報稅平台與方法」(Platform and Method for Preparing a Tax Return)，該技術推動稅務相關數據的無縫代幣化。支援專利包括美國專利第 11,315,150 號「投資組合驅動定向廣告網絡、系統及方法」(Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method)，實現數據驅動收益模式；美國專利第 11,593,515 號「用戶數據管理平台」(Platform for Management of User Data)，確保安全處理數據；以及審批中申請如第 17/941,550 號「企業數據代幣化平台及方法」(Platform and Method for Tokenization of Corporate Data) 及第 17/842,139 號「資產代幣化鑄造、認證及運用系統及方法」(System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets)，為多元數據資產代幣化奠定基礎。

