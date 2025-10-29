Green Building Initiative 与 Global Electronics Council 携手推动整体建筑能源效率提升

俄勒冈州波特兰, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative（GBI）宣布，Global Electronics Council（GEC）的 EPEAT® 生态标签将作为 GBI Ascent™ 和 Green Globes® 认证中评估产品可持续性与能效的另一种途径。 此次对接进一步强化了产品层面可持续性与建筑层面绩效之间的关联，使建筑环境中的能源效率评估更加全面。

GBI 首席执行官 Vicki Worden 表示：“我们很高兴将 EPEAT 推广为采购专业人士和制造商可信赖的资源，助力他们交付并应用现有最具能效的产品。”

Global Electronics Council 首席执行官 Bob Mitchell 表示：“建筑环境中的能源消耗正呈爆发式增长，这主要源于数据中心的快速扩张，以及其中服务器、网络设备和数据存储设备日益增长的用电需求。 将 EPEAT 纳入 Green Globes 和 Ascent 认证体系，可确保数据中心及所有 GBI 认证建筑中所使用的信息与通信技术设备的能源消耗及其他所有可持续性影响降至最低。 我们对这一令人振奋的新合作感到兴奋异常，并期待与 GBI 携手，助力其成员采用经过 EPEAT 注册的信息与通信技术设备。”

GBI 的 Green Globes 和 Ascent 认证旨在与行业标准保持一致，并提供多条合规路径，使各类建筑更容易获得可持续性认证。 EPEAT 的纳入为 Green Globes 和 Ascent 用户带来更多灵活性与责任保障，有助于在降低风险的同时实现可量化成果。 GBI 与 GEC 携手助力项目团队，实现更深层次、可量化的可持续性成效。

截至目前，美国 18 个州及加拿大已有超过 2,500 万平方英尺的数据中心获得或正在申请 Green Globes 或 Ascent 认证，这充分彰显了可持续选择在这一快速增长领域的深远影响。 经过 EPEAT 注册的办公设备（包括计算机和成像设备）现也可用于满足 GBI 在其他建筑环境中的产品层面可持续性标准。

目前，数据中心用于驱动其信息与通信技术设备及相关冷却系统的电力约占全球总电力消耗的 1.5%。 预计到 2030 年，这一数字将翻倍。 GEC 在其产品类别中提供通过 EPEAT 注册的服务器、太阳能电池板及逆变器，为市场提供标准化和可比性的方法；预计 EPEAT 注册的网络设备也将很快推出。 预计 EPEAT 注册的数据存储设备将在 2027 财年推出。 对数据中心中 EPEAT 注册产品的认可，将持续提升数据中心的运营绩效。 EPEAT 注册的产品还经过第三方验证，符合在信息与通信技术制造过程中推动气候变化缓解的标准，并促进循环利用、更安全化学品的使用以及负责任的供应链管理。 EPEAT 注册的办公产品现也可用于满足 GBI Green Globes 和 Ascent 认证的标准要求。

GBI 与 GEC 拥有共同使命，即推动可持续实践的广泛采用，以降低环境影响并提升绩效。 通过将 GBI 的 Green Globes 与 Ascent 认证体系与 GEC 的 EPEAT® 生态标签相结合，双方正在推动更加一体化的建筑可持续发展模式——赋能业主、运营方及制造商做出更明智的选择，从而提升全球建筑的健康性、能效及韧性。

