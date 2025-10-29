Equinors resultater for tredje kvartal 2025

Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 6,21 milliarder USD og 1,51 milliarder USD etter skatt* i tredje kvartal 2025. Det rapporterte driftsresultatet var 5,27 milliarder USD, og resultatet for perioden var negativt med 0,20 milliarder USD. Justert resultat* var 0,93 milliarder USD, som ga et justert resultat per aksje* på 0,37 USD.

Sterk kontantstrøm og god drift

7 % produksjonsvekst med god drift fra Johan Sverdrup og Johan Castberg

Robust balanse gjennom en periode med lavere priser

Rapportert resultat er påvirket av netto nedskrivninger, hovedsakelig drevet av lavere forventede priser



Sterkt kostnadsfokus

Stabile kostnader fra i fjor [1]

50 % kostnadsreduksjon i fornybarsegmentet

Stanset to elektrifiseringsprosjekter i tidlig fase



Strategisk utvikling

Produksjonsstart på Bacalhau-feltet i Brasil i oktober

Vellykket leting nær eksisterende infrastruktur på norsk sokkel

Deltok med fortrinnsrett i Ørsted-emisjon og er posisjonert for industrielt og strategisk samarbeid



Kapitaldistribusjon

Kontantutbytte på 0,37 USD per aksje i tredje kvartal og fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,266 milliarder USD

Total kapitaldistribusjon for 2025 i tråd med kommunisert nivå på om lag 9 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Vi leverer god drift dette kvartalet. Felt med høy effektivitet og nye felt i produksjon på norsk sokkel gir produksjonsvekst.

- I oktober startet vi produksjonen fra Bacalhau, vårt største internasjonale felt til havs. Feltet vil bidra til å øke inntjeningen fra vår internasjonale portefølje betydelig fram mot 2030.

- Vi har arbeidet systematisk med kostnader over tid. I en periode med både produksjonsvekst og inflasjon, har kostnadene hittil i år vært stabile.

Sterk kontantstrøm og god drift

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,130 millioner foe per dag i tredje kvartal, en økning på 7 % fra 1,984 millioner foe per dag i samme kvartal i fjor.

Driften på norsk sokkel var god og flere felt, spesielt Johan Sverdrup-feltet, leverte høy produksjon og hadde minimal uplanlagt nedetid. Kombinert med produksjonen fra de nye feltene Johan Castberg og Halten Øst, samt bidrag fra nye brønner og mindre effekt fra revisjonsstanser ga dette produksjonsvekst på 9 % fra norsk sokkel sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Olje- og gassproduksjonen fra det amerikanske segmentet i tredje kvartal økte med 29 % sammenliknet med samme kvartal i fjor. Dette skyldes hovedsakelig kjøp av ytterligere landbaserte eiendeler i USA i 2024 samt høyere produksjon fra anlegg til havs.

Produksjonen fra det internasjonale oppstrømssegmentet, eksklusive USA, er redusert sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette skyldes at selskapet solgte seg ut av felt i Nigeria og Aserbajdsjan i 2024. I kvartalet var det en to måneders produksjonsstans på Peregrino-feltet, som er i salgsprosess. Stansen skyldtes revisjonskrav fra brasilianske myndigheter, og produksjonen startet igjen i oktober. Produksjon fra nye brønner internasjonalt bidro positivt til resultatene.

Den samlede kraftproduksjonen var 1,37 TWh. Fornybarporteføljen bidro med 0,91 TWh, en økning på 34 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Hovedsakelig skyldes dette opptrappingen av produksjonen på havvindparken Dogger Bank A og landbasert fornybar kraftproduksjon.

I kvartalet boret Equinor 18 letebrønner på norsk sokkel med sju drivverdige funn.

Finansielle resultater

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 6,21 milliarder USD og 1,51 milliarder USD etter skatt* i tredje kvartal 2025. Resultatene er påvirket av lavere væskepriser, noe som delvis ble motvirket av høyere produksjon og høyere gasspriser i USA.

Det rapporterte driftsresultatet er 5,27 milliarder USD, ned fra 6,91 milliarder USD i samme kvartal i fjor. Dette er påvirket av netto nedskrivninger på 754 millioner USD, hovedsakelig grunnet oppdaterte langsiktige prisforutsetninger. Eiendeler som er i salgsprosess i den internasjonale porteføljen, og som derfor ikke er avskrevet, utgjorde 650 millioner USD. 385 millioner USD er knyttet til partneropererte eiendeler utenfor USA-kysten. Samlet ble dette delvis motvirket av en reversert nedskrivning på 299 millioner USD knyttet til en landbasert eiendel i Norge.

Equinor realiserte en europeisk gasspris på 11,4 USD per mmbtu og realiserte væskepriser var 64,9 USD per fat i tredje kvartal.

Equinor forventer at segmentet Midtstrøm, markedsføring og prosessering vil levere et gjennomsnittlig justert driftsresultat* per kvartal på rundt 400 millioner USD framover. Dette skyldes endrede forutsetninger i markedet og tidligere nedsalg av enkelte eiendeler.

Justerte drifts- og administrasjonskostnader* er høyere enn i samme kvartal i fjor. Dette skyldes bokføring av framtidige driftskostnader knyttet til en amerikansk eiendel som avsluttet produksjonen i kvartalet, samt høyere transportkostnader og valutaeffekter. Dette ble delvis motvirket av kostnadsforbedringer i fornybarsegmentet.

God drift ga en kontantstrøm fra drift før skatt og arbeidskapital på 9,10 milliarder USD i tredje kvartal.

Equinor foretok to skatteinnbetalinger knyttet til norsk sokkel på til sammen 3,9 milliarder USD i tredje kvartal. For fjerde kvartal forventer Equinor å foreta tre innbetalinger. Dette skyldes endringen til ti innbetalinger årlig.

Kontantstrøm fra drift etter skatt* var 5,33 milliarder USD.

Organiske investeringer* var 3,41 milliarder USD for kvartalet, og samlede investeringer var 3,68 milliarder USD.

Justert netto gjeldsgrad* var 12,2 % ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med 15,2 % ved utgangen av andre kvartal 2025.

Strategisk utvikling

Vellykket leting nær eksisterende infrastruktur på norsk sokkel førte til syv drivverdige funn i kvartalet. Ett av funnene er allerede i produksjon og tilfører produksjonsvolum til Åsgard A i Norskehavet. Sammen med produksjonsstart fra Askeladd Vest-feltet i Barentshavet understøtter dette Equinors langsiktige rolle som en sikker energileverandør til Europa.

I oktober startet produksjonen på Bacalhau-feltet i Brasil. Med utvinnbare reserver på over 1 milliard fat oljeekvivalenter, er dette det største internasjonale feltet til havs Equinor noensinne har bygget ut.

I tredje kvartal informerte Equinor om at selskapet deltar med fortrinnsrett i Ørsteds emisjon. Equinor har et positivt langsiktig syn på havvind og tillit til Ørsteds underliggende virksomhet.

De første CO2-volumene ble mottatt og lagret av Northern Lights i kvartalet. Dermed er verdens første tredjeparts CO2-transport- og lagringsanlegg nå i drift.

I oktober besluttet Equinor å stanse planleggingen av tidligfase-elektrifiseringsprosjektene for Halten og Snorre. Årsaken til at prosjektene stanses er i hovedsak høye tiltakskostnader. Selskapet vil fortsette å modne Grane - Balder energiprosjekt.

Konkurranedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,37 USD per aksje for tredje kvartal 2025, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Styret har vedtatt å starte en fjerde og siste transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2025 på inntil 1,266 milliarder USD. Den fjerde transjen vil starte 30. oktober og avsluttes senest 2. februar 2026. Denne fjerde transjen vil fullføre det kommuniserte tilbakekjøpsprogrammet på inntil 5 milliarder USD for 2025, og bidrar til total kapitaldistribusjon for 2025 på om lag 9 milliarder USD, som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar i år.

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2025 ble fullført 23. oktober 2025 med en total verdi på 1,265 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

- - -

[1] Justerte drifts- og administrasjonskostnader* hittil i år ekskluderert produksjonsavgift, transportkostnader, over-/underløft og et fåtall engangskostnader.

*For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 918 01 791 (mobil)

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg