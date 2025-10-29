Equinor ASA: Nøkkelinformasjon angående kontantutbytte for tredje kvartal 2025

Nøkkelinformasjon angående kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for tredje kvartal 2025.

Utbyttebeløp: 0,37

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 13. februar 2026

Ex-dato Oslo Børs: 16. februar 2026

Ex-dato New York Stock Exchange: 17. februar 2026

Record date (eierregisterdato): 17. februar 2026

Betalingsdato: 27. februar 2026

Vedtaksdato: 28. oktober 2025

Øvrig informasjon: Kontantutbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 23 februar 2026.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Euronext Oslo Børs Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven §5-12.