Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2025

KIINTEISTÖPALVELULIIKETOIMINNOISSA MERKITTÄVÄ KANNATTAVUUSPARANNUS, KIERTOTALOUSLIIKETOIMINNASSA VAKAATA SUORIUTUMISTA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 199,5 miljoonaa euroa (192,3). Liikevaihto kasvoi 3,8 %.

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa (20,0), joka oli 10,1 % (10,4) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (18,9), joka oli 9,1 % (9,8) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,35).

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 571,4 miljoonaa euroa (576,5). Liikevaihto laski 0,9 %.

Tammi-syyskuun oikaistu liikevoitto oli 37,7 miljoonaa euroa (32,7) ja liikevoitto oli 34,9 miljoonaa euroa (28,2).

Tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 11,4 miljoonaa euroa (12,2).

Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,51) ja osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 0,30 euroa (0,32).

Yhtiö tarkensi 15.10.2025 näkymiään vuodelle 2025 oikaistun liikevoiton osalta. Alkuvuoden vakaan kehityksen ja erityisesti Kiinteistöpalvelut Suomen ja Kiinteistöpalvelut Ruotsin parantuneen oikaistun liikevoiton seurauksena yhtiö arvioi vuoden 2025 oikaistun liikevoiton olevan 44–48 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 joulukuussa käynnistetty osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.8.2025 jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön.

Näkymät vuodelle 2025 (tarkennettu 15.10.2025)

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton 44–48 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2025 tammi-syyskuun liikevaihto oli 571,4 miljoonaa euroa (576,5). Oikaistu liikevoitto oli 37,7 miljoonaa euroa (32,7). Oikaistu liikevoitto parani merkittävästi Kiinteistöpalvelut-liiketoiminnoissa. Kiertotalousliiketoiminnassa oikaistu liikevoitto heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna.

Kiertotalousliiketoiminnan suhteellinen kannattavuus pysyi lähes vertailukauden tasolla, vaikka haastava suhdannetilanne näkyi kysynnässä koko katsauskauden ajan. Erityisesti rakentamisen asiakassegmentissä kysyntä kierrätys- ja jätehuoltopalveluille laski vertailukauteen nähden. Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa sekä liikevaihto että kannattavuus pysyivät hyvällä tasolla. Prosessipuhdistuksessa liikevaihto kasvoi hieman vahvasta vertailukaudesta erityisen vilkkaan kolmannen vuosineljänneksen seurauksena. Teollisuuden vuosihuollot toteutuivat suunnitellusti ja projektien resurssointi onnistui pääosin hyvin. Ympäristörakentamisessa liikevaihto kasvoi vahvan projektikannan vetämänä. Toteutetut tehostamistoimenpiteet auttoivat sopeuttamaan koko toimialan palvelutuotannon kustannuksia markkinatilanteeseen.

Kiinteistöpalveluissa kannattavuus parani sekä Suomen että Ruotsin liiketoiminnoissa. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat suunniteltu sopimussalkun tervehdyttäminen sekä vähäluminen talvi. Kysyntä toimialan dataohjatun siivouksen palveluille sekä tekoälyavusteisille energiatehokkuuspalveluille jatkui vahvana. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ja toimialan liikevoitto parani selvästi. Kannattavuus parani vertailukauteen nähden erityisesti kiinteistön ylläpitopalveluissa. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto kasvoi sekä voitettujen uusien asiakkuuksien että vahvistuneen Ruotsin kruunun myötä. Toimialan tappio pieneni odotetusti. Toimenpiteet toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi sekä kustannustason sopeuttamiseksi jatkuivat. Toimialan oikaistu liiketulos oli voitollinen kolmannella vuosineljänneksellä.

L&T:n vastuullisuuskehitys jatkui vahvana katsauskaudella. Yhtiön hiilijalanjälki (Scope 1–2) laski 19 % suhteessa vertailukauteen. Hiilijalanjäljen pienentymisen taustalla ovat uusiutuvien polttoaineiden käytön laajentaminen sekä investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon. Asiakastyytyväisyys (NPS) saavutti ennätyskorkean 41 tason. Myös työtapaturmataajuus laski vertailukaudesta.

Joulukuussa 2024 käynnistettiin suunnittelu yhtiön kiertotalousliiketoimintojen ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella. Kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämisen arvioidaan parantavan edellytyksiä omistaja-arvon kasvulle mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille kohdennettujen omien strategioiden ja kasvumahdollisuuksien tehokkaamman toteuttamisen. Osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti ja Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.8.2025 jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka pidetään 4. joulukuuta 2025. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31. joulukuuta 2025.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 199,5 miljoonaa euroa (192,3), jossa kasvua vertailukaudesta oli 3,8 %. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 2,2 %. Oikaistu liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa (20,0), joka oli 10,1 % (10,4) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (18,9), joka oli 9,1 % (9,8) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 2,0 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumisen valmisteluun, liiketoimintojen hankintoihin sekä käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan. Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,35).

Liikevaihto kasvoi Kiertotalousliiketoiminnassa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja laski Kiinteistöpalvelut Suomessa. Oikaistu liikevoitto parani Kiinteistöpalvelut Ruotsissa, pysyi edellisvuoden tasolla Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Kiertotalousliiketoiminnassa. Liikevoitto parani Kiinteistöpalvelut Ruotsissa, pysyi edellisvuoden tasolla Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Kiertotalousliiketoiminnassa.

Kolmannen vuosineljänneksen nettorahoituskulut laskivat -2,0 miljoonan euroon (-2,2). Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti negatiivisesti yhteisyritys Laania Oy:n tulososuuden lasku -0,2 miljoonaan euroon (0,2).

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 571,4 miljoonaa euroa (576,5), jossa laskua vertailukaudesta oli 0,9 %. Orgaanisesti liikevaihto laski 1,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 37,7 miljoonaa euroa (32,7), joka oli 6,6 % (5,7) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 34,9 miljoonaa euroa (28,2), joka oli 6,1 % (4,9) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 2,8 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoittoa paransivat Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 2,2 miljoonan euron käyvän arvon muutos sekä Kiinteistöpalvelut Ruotsin tappiollisiin sopimuksiin liittyvä yhteensä 0,9 miljoonan euron varauksen purku. Liikevoittoa heikensivät yhteensä 5,9 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumisen valmisteluun, liiketoimintojen hankintoihin sekä käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan. Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,51).

Liikevaihto kasvoi Kiinteistöpalvelut Ruotsissa, pysyi vertailukauden tasolla Kiertotalousliiketoiminnassa ja laski Kiinteistöpalvelut Suomessa. Oikaistu liikevoitto parani Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja heikkeni Kiertotalousliiketoiminnassa. Liikevoitto parani kaikilla toimialoilla.

Katsauskauden nettorahoituskulut laskivat -5,8 miljoonaan euroon (-6,2). Osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta oli 1,0 miljoonaa euroa (2,3). Yhteisyritys Laanian tulosta rasitti poikkeuksellisen lämmin kevät, joka heikensi energiapuun kysyntää.

Avainlukuja

7–9/2025 7–9/2024 Muutos % 1–9/2025 1–9/2024 Muutos % 1–12/2024 Liikevaihto, MEUR 199,5 192,3 3,8 571,4 576,5 -0,9 770,7 Oikaistu liikevoitto, MEUR 20,1 20,0 0,8 37,7 32,7 15,5 43,2 Oikaistu liikevoitto % 10,1 10,4 6,6 5,7 5,6 Liikevoitto MEUR 18,2 18,9 -3,9 34,9 28,2 23,6 9,8 Liikevoitto % 9,1 9,8 6,1 4,9 1,3 Oikaistu EBITDA, MEUR 34,9 33,7 3,5 80,3 74,3 8,0 99,1 Oikaistu EBITDA % 17,5 17,5 14,1 12,9 12,9 EBITDA, MEUR 33,0 32,7 0,8 77,4 69,9 10,8 89,0 EBITDA % 16,5 17,0 13,6 12,1 11,5 Osakekohtainen tulos, EUR 0,33 0,35 -5,8 0,63 0,51 23,1 -0,05 Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen/osake, EUR 0,23 0,42 0,30 0,32 1,07 Oman pääoman tuotto, % 15,1 11,3 -0,8 Sijoitettu pääoma, MEUR1 421,9 440,3 -4,2 396,1 Sijoitetun pääoman tuotto, %1 4,4 9,0 3,3 Omavaraisuusaste, %1 35,2 36,7 35,4 Nettovelkaantumisaste, %1 78,9 77,3 73,2

1 Vuoden 2024 tammi-syyskuun tunnuslukua on oikaistu. Oikaisu liittyy virheen korjaukseen, joka tehtiin vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2023 lukuihin. Lisätietoa virheen korjauksesta on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN





Kiertotalousliiketoiminta





Heinä-syyskuu

Kiertotalousliiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 116,1 miljoonaa euroa (110,4). Oikaistu liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (16,4). Liikevoitto oli 15,0 miljoonaa euroa (16,2).

Tammi-syyskuu

Kiertotalousliiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto oli 315,5 miljoonaa euroa (318,6). Oikaistu liikevoitto oli 31,1 miljoonaa euroa (33,0). Liikevoitto oli 33,3 miljoonaa euroa (32,4). Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 2,2 miljoonan euron käyvän arvon muutos. Käyvän arvon muutos johtuu pääasiassa SVB:n korollisten nettovelkojen kasvusta sekä SVB:n vuoden 2025 käyttökate-ennusteen heikkenemisestä.



Kiertotalousliiketoiminnan suhteellinen kannattavuus pysyi lähes vertailukauden tasolla, vaikka haastava suhdannetilanne näkyi kysynnässä koko katsauskauden ajan. Erityisesti rakentamisen asiakassegmentissä kysyntä kierrätys- ja jätehuoltopalveluille laski vertailukauteen nähden. Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa sekä liikevaihto että kannattavuus pysyivät hyvällä tasolla. Prosessipuhdistuksessa liikevaihto kasvoi hieman vahvasta vertailukaudesta erityisen vilkkaan kolmannen vuosineljänneksen seurauksena. Teollisuuden vuosihuollot toteutuivat suunnitellusti ja projektien resurssointi onnistui pääosin hyvin. Ympäristörakentamisessa liikevaihto kasvoi vahvan projektikannan vetämänä, mutta Suomen rakennusmarkkinan heikko suhdannetilanne näkyi käsittelykeskuksiin toimitettavien materiaalivirtojen volyymien laskuna. Toteutetut tehostamistoimenpiteet auttoivat sopeuttamaan koko toimialan palvelutuotannon kustannuksia markkinatilanteeseen.

Toukokuussa 2025 käynnistyi kaksivuotinen ympäristörakentamisen projekti Boliden Harjavallalle. Rakennusprojektissa L&T laajentaa kuparia ja nikkeliä jalostavan Boliden Harjavallan nykyistä läjitysaluetta. Mittavassa laajennusprojektissa rakennetaan yli 16 hehtaaria uutta läjitysaluetta.

Lassila & Tikanoja osti Stena Recycling Oy:n kuormalavaliiketoiminnan 2.6.2025. Liiketoiminnan vuositason liikevaihto on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Kauppa vahvistaa L&T:n palvelutarjoomaa sekä tukee kiertotalousliiketoiminnan kasvua strategian mukaisesti. Kuormalavaliiketoiminta työllistää liiketoimintakaupan myötä reilut 30 työntekijää neljässä toimipisteessä.

Kiertotalousliiketoiminnassa on ollut käynnissä mittava järjestelmäuudistus, jonka yhteydessä uusitaan toiminnanohjausjärjestelmä. Hankkeen käyttöönottovaihe jatkui katsauskaudella. Käyttöönotosta aiheutuneet lisäkustannukset tammi-syyskuussa 2025 olivat n. 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 alkaneiden järjestelmähankkeiden kokonaisinvestointi vuoden 2024 loppuun mennessä oli noin 19,1 miljoonaa euroa. Järjestelmäuudistusta koskevan investoinnin poistot aloitettiin vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen aikana. Järjestelmäuudistuksen poistoja kirjattiin tammi-syyskuun tulokseen 0,6 miljoonaa euroa.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Heinä-syyskuu

Kiinteistöpalvelut Suomen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 54,9 miljoonaa euroa (57,4). Oikaistu liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (4,9). Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (4,9).

Tammi-syyskuu

Kiinteistöpalvelut Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 170,2 miljoonaa euroa (179,2). Oikaistu liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (6,8). Liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (6,8).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat suunniteltu sopimussalkun tervehdyttäminen sekä vähäluminen talvi. Kysyntä toimialan dataohjatun siivouksen palveluille sekä tekoälyavusteisille energiatehokkuuspalveluille jatkui vahvana. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ja toimialan liikevoitto parani selvästi. Kannattavuus parani vertailukauteen nähden erityisesti kiinteistön ylläpitopalveluissa. Siivouksen palvelulinjassa kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Heinä-syyskuu

Kiinteistöpalvelut Ruotsin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 29,1 miljoonaan euroon (25,2). Oikaistu liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,5). Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-1,5). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,1). Liiketulosta heikensivät yhteensä 0,4 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa käynnissä olevaan oikeusprosessiin.

Tammi-syyskuu

Kiinteistöpalvelut Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 87,3 miljoonaan euroon (80,9). Oikaistu liiketulos oli -2,9 miljoonaa euroa (-6,0). Liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-6,1). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -2,1 miljoonaa euroa (-5,1). Liiketulosta paransi tappiollisiin sopimuksiin liittyvä yhteensä 0,9 miljoonan euron varauksen purku. Liiketulosta heikensivät yhteensä 1,0 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan sekä oikeusprosessiin.

Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto kasvoi sekä voitettujen uusien asiakkuuksien että vahvistuneen Ruotsin kruunun myötä. Toimialan tappio pieneni odotetusti. Toimenpiteet toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi sekä kustannustason sopeuttamiseksi jatkuivat. Tammi-syyskuussa kannattavuus parani siivouksen palvelulinjassa sekä kiinteistöteknisissä palveluissa julkisella ja kaupallisella sektorilla. Toimialan oikaistu liiketulos oli voitollinen kolmannella vuosineljänneksellä.

RAHOITUS



Vuoden 2025 tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 32,1 miljoonaa euroa (44,1). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 11,4 miljoonaa euroa (12,2). Katsauskauden nettorahavirtaa investointien jälkeen paransivat positiivinen kannattavuuskehitys sekä vertailukautta alhaisemmat operatiiviset investoinnit. Katsauskauden aikana käyttöpääomaa sitoutui 28,5 miljoonaa euroa (sitoutui 12,7). Käyttöpääoman sitoutumiseen tammi-syyskuussa vaikuttivat ympäristörakentamisen liiketoiminnan painottuminen projekteihin, prosessipuhdistuksen vuosihuoltojen laskutuksen ajoittuminen vuosineljänneksen loppuun sekä järjestelmäuudistuksen käyttöönottovaiheen aiheuttamat laskutusviiveet. Liiketoiminnan nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli 8,0 miljoonaa euroa (1,5).

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 206,1 miljoonaa euroa (209,1). Korolliset nettovelat olivat 170,2 miljoonaa euroa (178,8). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 3,2 % (3,8).

Lassila & Tikanoja solmi 27.6.2025 vakuudettomia rahoitusjärjestelyjä, jotka koostuvat 35 miljoonan euron määräaikaisluotosta ja 15 miljoonan euron määräaikaisluotto- ja rahoitusluottolimiittisopimuksesta OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Yhtiö nosti näistä 30.6.2025 yhteensä 40 miljoonan euron määräaikaisluoton ja samalla yhtiö maksoi pois 40 miljoonan euron pankkilainan. Lisäksi yhtiö solmi 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiittisopimuksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa. Rahoitusjärjestelyillä Lassila & Tikanoja Oyj uudelleenjärjesteli pitkäaikaista velkarahoitustaan, joka olisi erääntynyt vuoden 2026 aikana.

OP Yrityspankki Oyj:n kanssa solmittuun määrältään 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa koskevaan sopimukseen sisältyi myös sitomaton lisärahoitusoptio, jota hyödyntäen Lassila & Tikanoja nosti 16.9.2025 yhteensä 15 miljoonan euron määräaikaisluoton. Nostettu luotto konvertoitui ehtojensa mukaisesti automaattisesti osaksi 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa.

Määrältään 35 miljoonan ja 15 miljoonan euron määräaikaisluotot, 15 miljoonan euron määräaikaisluotto- ja rahoitusluottolimiitti sekä 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiitti erääntyvät vuoden 2028 toisella vuosineljänneksellä, ja näitä koskevissa sopimuksissa on kahden vuoden jatko-optio. Rahoitusjärjestelyt on sidottu seuraaviin taloudellisiin kovenanttiehtoihin: omavaraisuusaste ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen. Kovenanttiehtojen täyttymistä seurataan vuosineljänneksittäin.

Yhtiö on suunnitellut osittaisjakautumista, jossa yhtiön kiertotalousliiketoiminnat eriytetään uudeksi listatuksi yhtiöksi ja tähän liittyen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa solmittuun määrältään 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa koskevaan sopimukseen sisältyi myös 80 miljoonan euron siltaluottolaina. Siltaluottolaina solmittiin rahoittamaan aiemmin liikkeeseen lasketun 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan takaisinmaksua ja/tai lunastamista siltä osin, kun velkakirjasijoittajat käyttävät joukkovelkakirjalainasopimuksen ehtojen mukaista osittaisjakautumisesta johtuvaa ennenaikaista lunastusoikeuttaan.

Lassila & Tikanoja tiedotti 7.8.2025 aloittavansa kirjallisen menettelyn koskien sen 75 miljoonan euron suuruista, vastuullisuustavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaa, joka erääntyy vuonna 2028, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia hankkiakseen tarpeellisia suostumuksia, vaateista luopumisia ja joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista koskevia päätöksiä liittyen 7.8.2025 julkistettuun Lassila & Tikanojan osittaisjakautumiseen. Osittaisjakautumisessa kaikki Lassila & Tikanojan varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Lassila & Tikanojan kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa, siirtyisivät jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, joka nimetään Lassila & Tikanoja Oyj:ksi (”Vastaanottava Yhtiö”). Ehdotuksen mukaan kaikki liikkeeseenlaskijan velvoitteet ja vastuut, jotka johtuvat joukkovelkakirjoista tai liittyvät niihin, siirretään yksinomaan Vastaanottavalle Yhtiölle, josta tulee joukkovelkakirjojen uusi liikkeeseenlaskija.

Lassila & Tikanoja tiedotti 29.8.2025, että tarvittava enemmistö kirjalliseen menettelyyn osallistuneista joukkovelkakirjojen haltijoista on äänestänyt ehdotuksen puolesta ja ehdotus on täten hyväksytty kirjallisessa menettelyssä. 100 prosenttia annetuista äänistä oli ehdotuksen puolesta, edustaen 99 prosenttia liikkeessä olevista joukkovelkakirjoista. Ehdotuksen tultua hyväksytyksi kirjallisessa menettelyssä Lassila & Tikanoja peruutti 80 miljoonan euron siltaluottolainan syyskuussa 2025.

Katsauskauden lopussa 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 10,0 miljoonaa euroa (20,0). 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä yhteensä 50,0 miljoonan euron komittoidut luottolimiitit olivat käyttämättä (vertailukaudella 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat käyttämättä).

Nettorahoituskulut olivat -5,8 miljoonaa euroa (-6,2). Vertailukauden nettorahoituskuluja pienensi ympäristövarausten diskonttauksen vaikutus 0,3 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,0). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (1,1) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 35,2 % (36,7) ja nettovelkaantumisaste 78,9 % (77,3). Konsernin oma pääoma oli 215,8 miljoonaa euroa (231,1). Omaa pääomaa pienensivät tilikaudelta 2024 jaettavat osingot 19,1 miljoonaa euroa, jotka 27.3.2025 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksettiin osakkeenomistajille 7.4.2025. Ruotsin kruunun kurssimuutoksista johtuvien muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan oli 1,1 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 35,9 miljoonaa euroa (30,4).

TEHOSTAMISOHJELMA

Lassila & Tikanoja uudisti vuoden 2024 aikana toimintamallinsa. Vuoden 2025 alussa toimintamallityön jatkoksi käynnistettiin tulosparannukseen tähtäävä tehostamisohjelma, joka kohdistuu sekä kiertotalous- että kiinteistöpalveluliiketoimintoihin. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan vähintään 8 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2023 tasoon verrattuna, huomioiden osittaisjakautumisessa syntyvien kahden erillisen pörssiyhtiön kustannusvaikutus. Katsauskaudella tehostamisohjelman toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Tammi-syyskuussa 2025 konsernin vertailukelpoiset kiinteät kulut ovat laskeneet noin 3 miljoonalla eurolla tammi-syyskuuhun 2024 verrattuna tehostamisohjelman toimenpiteiden ansiosta. Katsauskauden toteutuneita kuluja kasvatti järjestelmäuudistukseen liittyvät noin 0,8 miljoonan euron käyttöönottokustannukset.

OSINGONJAKO



27.3.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 7.4.2025.

INVESTOINNIT



Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 26,1 miljoonaa euroa (29,7). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Yrityskauppojen osuus katsauskauden bruttoinvestoinneista oli noin 8 miljoonaa euroa (2).

VASTUULLISUUS

L&T:n vastuullisuuskehitys jatkui vahvana katsauskaudella. Asiakastyytyväisyys (NPS) saavutti ennätyskorkean 41 tason. Yhtiön hiilijalanjälki (Scope 1-2) laski 19 % suhteessa vertailukauteen. Hiilijalanjäljen pienentymisen taustalla ovat uusiutuvien polttoaineiden käytön laajentaminen sekä investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon. Uusiutuvan dieselin ja polttoöljyn osuus nestemäisten polttoaineiden kokonaiskulutuksesta on 28 %. Kokonaistapaturmataajuus (TRIF) laski vertailukauteen nähden ja oli 17 (19).

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen

Mittari 1–9/2025



1–9/2024 2024 Tavoite

Tavoite saavutettava YMPÄRISTÖVASTUU Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)

eli vältetyt päästöt1 -276 000

-322 000 -438 000 liikevaihtoa nopeampi kasvu Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

Scope 1 & 21



16 700



20 700 27 200



nettonolla



2045







SOSIAALINEN VASTUU Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)



17



19 19



15



2030



Sairauspoissaolot (%)



4,8



4,7 5,0



4



2030

1 Vuoden 2024 tammi-syyskuun lukuja on oikaistu.

HENKILÖSTÖ



Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 5 762 (6 180). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 516 (7 726) henkilöä.

Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 1-9/2025 1-9/2024 2024 Konserni 7 516 7 726 7 441 Suomi 6 280 6 475 6 313 Ruotsi 1 236 1 251 1 128 Kiertotalousliiketoiminta 2 282 2 276 2 168 Kiinteistöpalvelut Suomi 3 982 4 196 4 140 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 1 142 1 149 1 032 Konsernihallinto ja muut 110 105 101

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA



Vaihto ja kurssi



Yhtiön osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 4,4 miljoonaa kappaletta, mikä on 11,6 % (16,5) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 40,6 miljoonaa euroa (56,8). Osakkeen ylin kurssi oli 10,50 euroa ja alin 7,70 euroa. Päätöskurssi oli 10,44 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 398,9 miljoonaa euroa (339,5).

Omat osakkeet



Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 587 150 omaa osaketta, jotka edustavat 1,5 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö luovutti 26.2.2025 8 399 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevalle 9 avainhenkilölle. Luovutetut osakkeet muodostavat vuoden 2024 osakepalkkiojärjestelmästä maksettavan palkkion osakeosuuden. Yhtiö luovutti 5.5.2025 14 392 hallussaan olevaa omaa osaketta yhtiön hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä



Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 38 211 724 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 177 985 osaketta.

Osakkeenomistajat



Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 24 406 (24 932) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 13,4 % (14,0) osakekannasta.

Liputusilmoitukset

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 31.1.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 30.1.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus Lassila & Tikanojasta oli 1 912 244 osaketta, mikä on 4,93 % Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänten kokonaismäärä nousi 1 946 154 ääneen, mikä on 5,02 % äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 17.3.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 14.3.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli alle 5 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä laski alle 5 prosenttiin Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 7.4.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta saavutti 5 prosentin rajan 4.4.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli 1 911 570 osaketta, mikä on 4,92 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä nousi 1 942 180 ääneen, mikä on 5 prosenttia Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 19.5.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 16.5.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli alle 5 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä laski alle 5 prosenttiin Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 1.9.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 29.8.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus nousi 1 951 870 osakkeeseen ja 1 982 480 ääneen, mikä on 5,03 % Lassila & Tikanojan osakkeiden ja 5,11 % äänten kokonaismäärästä.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.



Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2024, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan 4, 6 ja 13 §:ien osalta seuraavasti:

4 §:ää muutetaan siten, että hallitukseen voi kuulua vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä aikaisemman enintään seitsemän (7) jäsenen sijasta.

6 §:ää muutetaan siten, että tilintarkastajan lisäksi yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja.

13 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ja valittava kestävyysraportoinnin varmentaja 13 §:stä aiemmin ilmenevien seikkojen lisäksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyisistä hallituksen jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen sekä uusina jäseninä Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Jukka Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 27.3.2025.

HALLITUS



Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen, Pasi Tolppanen ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Teemu Kangas-Kärki (puheenjohtaja), Sakari Lassila, Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Juuso Maijala, Pasi Tolppanen ja Anni Ronkainen.

Yhtiö tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpanon 23.9.2025. Lassila &

Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat osakkeenomistajien ryhmä (Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Investment Oy, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula), Evald ja Hilda Nissin Säätiö,

ja Protector Forsikring ASA. Edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan nämä

osakkeenomistajat ovat valinneet Miikka Maijalan, Juhani Lassilan ja Dag Marius Nerengin. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen toimii nimitystoimikunnan neljäntenä

jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Miikka Maijala.

OSITTAISJAKAUTUMINEN

Yhtiö tiedotti 13.12.2024, että Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalvelu-liiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella.

Hallituksen arvion mukaan kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien strategioidensa ja kasvumahdollisuuksiensa tehokkaamman toteuttamisen.

Yhtiö tiedotti 9.6.2025, että osana 13. joulukuuta 2024 julkistettua suunnitelmaa eriyttää Lassila & Tikanoja Oyj:n kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”), yhtiön hallitus esittää Eero Hautaniemeä nimitettäväksi itsenäisten kiertotalousliiketoimintojen toimitusjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan. Samalla yhtiön hallitus esittää Antti Niitynpäätä nimitettäväksi Lassila & Tikanojalle Jakautumisessa jäljelle jäävien kiinteistöpalveluliiketoimintojen toimitusjohtajaksi, ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle.

Eero Hautaniemi on toiminut Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana ja Lassila & Tikanoja -konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 ja tulee esityksen mukaan jatkamaan nykyisessä tehtävässään Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan. Antti Niitynpää on toiminut Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana vuodesta 2021 ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus yhtiön kiinteistöpalveluiden johtotehtävistä. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä ISS yhtiöissä yli 10 vuoden ajan.

Lassila & Tikanojan Oyj:n hallitus esittää lisäksi KTM Joni Sorsasta nimitettäväksi itsenäisten kiertotalousliiketoimintojen talousjohtajaksi ja KTM Mika Stirkkistä nimitettäväksi kiinteistöpalveluliiketoimintojen talousjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan. Joni Sorsanen on toiminut Lassila & Tikanoja -konsernin talousjohtajana ja Lassila & Tikanoja -konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2024 ja tulee esityksen mukaan jatkamaan nykyisessä tehtävässään suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan. Mika Stirkkisellä on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon johtotehtävistä mm. Finnairin CFO:na.

Yhtiö tiedotti 7.8.2025, että Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.8.2025 jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Jakautumissuunnitelma liitteineen julkaistiin 7.8.2025. Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka pidetään 4. 12.2025. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31.12.2025.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lassila & Tikanoja julkaisi 10.10.2025 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina, joulukuun 4. päivänä 2025 kello 16.00 (Suomen aikaa) alkaen Valkeassa talossa, osoitteessa Ilkantie 4, Haaga, 00400 Helsinki. Yhtiökokouksen asialistalla on yhtiön 7.8.2025 julkistaman jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen. Tarkemmat tiedot yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on annettu pörssitiedotteella 10.10.2025.

Lassila & Tikanoja tarkensi 15.10.2025 näkymiään vuodelle 2025. Lassila & Tikanojan liiketoimintojen kehitys on jatkunut suotuisasti haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta. Alkuvuoden vakaan kehityksen ja erityisesti Kiinteistöpalvelut Suomen ja Kiinteistöpalvelut Ruotsin parantuneen oikaistun liikevoiton seurauksena yhtiö tarkensi vuoden 2025 näkymiään oikaistun liikevoiton osalta. Yhtiön uusi näkymä vuodelle 2025 on: ”Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton 44 – 48 miljoonaa euroa.” Aiemmin julkaistu näkymä vuodelle 2025 oli: ”Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi.”

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Lassila & Tikanojan liiketoiminta on altis talouden suhdannevaihteluille, ja muuttuvat markkinaolosuhteet ja vaihtelut L&T:n asiakkaiden toimialoilla voivat vaikuttaa L&T:n palvelujen ja ratkaisujen kysyntään.

Lassila & Tikanojan toiminta-alueet ovat kilpailtuja, ja lisääntynyt kilpailu tai epäonnistuminen kilpailutilanteeseen reagoinnissa voivat aiheuttaa L&T:lle markkinaosuuden menetyksen.

Lassila & Tikanoja altistuu liiketoiminnassaan materiaalien, raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hinnoittelun ja toimitusten vaihteluille.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyivät kunnille kilpailutettavaksi portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025. Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinasta siirtyy vuosina 2024–2026 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 30 miljoonaa euroa. L&T osallistuu kuntaurakoiden kilpailutuksiin ja on merkittävä toimija kuntaurakoissa. Yhtiö arvioi kuitenkin muutoksen kokonaisvaikutuksen olevan yhtiölle negatiivinen.

Lassila & Tikanoja voi joutua ympäristövahingoista johtuvaan vastuuseen, mistä voisi aiheutua merkittäviä kuluja ja mainehaittaa.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset sekä sitoutunut käyttöpääoma voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lassila & Tikanojan yrityskauppa- ja yritysjärjestelytoiminta altistaa L&T:n erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan.

Lassila & Tikanoja toimii henkilöstövaltaisella alalla ja epäonnistumiset osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, ylimpien johtohenkilöiden tai muiden avainhenkilöiden menettäminen tai muut häiriöt henkilöstön saatavuudessa tai työkyvyssä voivat vaikuttaa haitallisesti L&T:n liiketoimintaan, eikä se välttämättä onnistu rekrytoimaan ja/tai sitouttamaan henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen.

Lassila & Tikanojan toiminta ja sen tarjoamat palvelut ovat laajasti riippuvaisia tietoverkoista ja digitaalisista ratkaisuista, ja niiden häiriöt ja niihin kohdistuvat loukkaukset tai hyökkäykset sekä mahdollinen epäonnistuminen tietojärjestelmien kehityshankkeissa sekä riittävien tietojenkäsittelysopimusten puute voivat vaikuttaa haitallisesti L&T:n liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan sekä aiheuttaa mainehaittaa.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan ja Yhdysvaltojen tullipolitiikan seurauksena. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Lassila & Tikanoja tiedotti joulukuussa 2024, että yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli ympäristö- ja teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi siten, että kiertotalousliiketoiminnat eriytettäisiin uudeksi listatuksi yhtiöksi. Osittaisjakautumisen suunnitteluun ja siihen liittyviin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi osaavan henkilökunnan pysyvyyteen, asiakassuhteisiin, kustannuksiin ja mahdollisten transaktioiden toimeenpanoon liittyviä riskejä.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien suoritusta maksamattomista saatavista. Katsauskauden lopussa saatavien määrä yhtiön taseessa oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 144 miljoonaa Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.



Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2024 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 28.10.2025

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus



Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

