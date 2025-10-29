Til NASDAQ Copenhagen A/S



d. 29. oktober 2025

Meddelelse nr. 92/2025

Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025 for Jyske Realkredit A/S

Selskabets bestyrelse har den 29. oktober 2025 godkendt Jyske Realkredits regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025.

Jyske Realkredit A/S

Anders Lund Hansen

Adm. direktør

Direkte +45 89 89 92 20

email: alh@jyskerealkredit.dk

Web: jyskerealkredit.dk

