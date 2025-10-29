Til NASDAQ Copenhagen A/S
d. 29. oktober 2025
Meddelelse nr. 92/2025
Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025 for Jyske Realkredit A/S
Selskabets bestyrelse har den 29. oktober 2025 godkendt Jyske Realkredits regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025.
Anders Lund Hansen
Adm. direktør
