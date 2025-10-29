Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025 for Jyske Realkredit A/S

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til NASDAQ Copenhagen A/S
                                                                                                            

                                                                                                             d. 29. oktober 2025
                                                                                                                 Meddelelse nr. 92/2025

Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025 for Jyske Realkredit A/S

Selskabets bestyrelse har den 29. oktober 2025 godkendt Jyske Realkredits regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025.

Se venligst vedlagte fil.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit A/S

Anders Lund Hansen
Adm. direktør

Direkte +45 89 89 92 20
email: alh@jyskerealkredit.dk

Web: jyskerealkredit.dk

Vedlagte fil:
Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025 for Jyske Realkredit.pdf

Vedhæftet fil


Attachments

Regnskabsmeddelelse for 1-3 kvartal 2025 for Jyske Realkredit

