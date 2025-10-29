PST Group AB akcijos bus išbrauktos iš Baltijos Oficialiojo sąrašo 2025 m. gruodžio 12 d.

PST Group AB informuoja, kad Nasdaq Vilnius pakeitė 2025 m. spalio 16 d. priimto sprendimo dėl PST Group AB akcijų išbraukimo iš Oficialiojo sąrašo įsigaliojimo datą – vietoje anksčiau nustatytos 2025 m. gruodžio 31 d. nauja įsigaliojimo data yra 2025 m. gruodžio 12 d.
PST Group AB akcijos (PTR1L, ISIN kodas LT0000101446) bus išbrauktos iš Oficialiojo sąrašo pasibaigus prekybos sesijai 2025 m. gruodžio 12 d., kuri bus paskutinė diena, kai šiomis akcijomis bus galima prekiauti Nasdaq Vilnius.
