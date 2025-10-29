OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
29 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 October 2025 it had purchased a total of 68,032 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased68,032--
Highest price paid (per ordinary share)551.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)542.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)546.43p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,449,876 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,449,876.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction DateTrade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
28-10-202516:21:14GBp537546.50XLONxHaNXdDFa62
28-10-202516:21:14GBp88547.50XLONxHaNXdDFa6B
28-10-202516:21:14GBp92547.50XLONxHaNXdDFa6D
28-10-202516:21:14GBp36547.50XLONxHaNXdDFa6F
28-10-202516:21:14GBp526547.00XLONxHaNXdDFa6L
28-10-202516:14:38GBp189547.50XLONxHaNXdDFjSO
28-10-202516:13:30GBp188547.50XLONxHaNXdDFhNy
28-10-202516:12:05GBp118547.00XLONxHaNXdDFMkN
28-10-202516:12:05GBp44547.00XLONxHaNXdDFMkQ
28-10-202516:12:05GBp15547.00XLONxHaNXdDFMkS
28-10-202516:10:40GBp190547.00XLONxHaNXdDFNVk
28-10-202516:01:51GBp553546.50XLONxHaNXdDFQaH
28-10-202515:59:42GBp248546.50XLONxHaNXdDFO9k
28-10-202515:59:42GBp289546.50XLONxHaNXdDFO9r
28-10-202515:59:38GBp259547.00XLONxHaNXdDFOHE
28-10-202515:41:21GBp316545.00XLONxHaNXdD8ms9
28-10-202515:37:20GBp246545.50XLONxHaNXdD8yRu
28-10-202515:36:57GBp53545.50XLONxHaNXdD8z7F
28-10-202515:33:04GBp295546.50XLONxHaNXdD8djh
28-10-202515:33:01GBp426547.00XLONxHaNXdD8dii
28-10-202515:27:42GBp543546.50XLONxHaNXdD8XxH
28-10-202515:27:42GBp18546.50XLONxHaNXdD8XxJ
28-10-202515:27:42GBp403546.50XLONxHaNXdD8Xwf
28-10-202515:13:25GBp432545.50XLONxHaNXdD8V@w
28-10-202515:07:39GBp293545.50XLONxHaNXdD861A
28-10-202515:03:49GBp394545.50XLONxHaNXdD83aB
28-10-202514:53:28GBp382545.50XLONxHaNXdD9tRp
28-10-202514:52:51GBp199546.00XLONxHaNXdD9qLK
28-10-202514:52:51GBp212546.00XLONxHaNXdD9qLM
28-10-202514:46:41GBp260546.00XLONxHaNXdD9z7C
28-10-202514:39:20GBp304547.50XLONxHaNXdD9Z0$
28-10-202514:39:20GBp44547.50XLONxHaNXdD9Z07
28-10-202514:39:20GBp500548.00XLONxHaNXdD9Z0A
28-10-202514:34:25GBp664548.50XLONxHaNXdD9g4X
28-10-202514:18:26GBp149549.50XLONxHaNXdD97VL
28-10-202514:18:26GBp111549.50XLONxHaNXdD97VN
28-10-202514:17:26GBp309549.50XLONxHaNXdD95e8
28-10-202514:07:03GBp402549.00XLONxHaNXdDAtrS
28-10-202514:01:35GBp222549.00XLONxHaNXdDA@s9
28-10-202513:58:20GBp8549.00XLONxHaNXdDAw2$
28-10-202513:58:19GBp334549.00XLONxHaNXdDAwDZ
28-10-202513:58:01GBp490549.50XLONxHaNXdDAxaC
28-10-202513:41:20GBp144548.50XLONxHaNXdDAMQi
28-10-202513:41:19GBp162548.50XLONxHaNXdDAMQJ
28-10-202513:41:18GBp1,195548.50XLONxHaNXdDANbL
28-10-202513:41:18GBp245549.00XLONxHaNXdDANbM
28-10-202513:41:18GBp17549.00XLONxHaNXdDANbO
28-10-202513:41:18GBp363549.00XLONxHaNXdDANbQ
28-10-202513:40:06GBp227549.00XLONxHaNXdDAKFd
28-10-202513:40:06GBp418549.00XLONxHaNXdDAKFL
28-10-202513:40:06GBp409549.00XLONxHaNXdDAKFV
28-10-202513:36:41GBp826548.50XLONxHaNXdDAHwh
28-10-202513:34:49GBp332548.50XLONxHaNXdDASet
28-10-202513:33:33GBp35548.50XLONxHaNXdDATHI
28-10-202513:32:28GBp292549.00XLONxHaNXdDARrD
28-10-202513:32:22GBp1,046549.50XLONxHaNXdDARza
28-10-202513:32:22GBp55549.50XLONxHaNXdDARzc
28-10-202513:32:22GBp415549.50XLONxHaNXdDARze
28-10-202513:32:22GBp246549.50XLONxHaNXdDARzg
28-10-202513:29:54GBp684549.00XLONxHaNXdDA6Or
28-10-202513:26:46GBp123549.00XLONxHaNXdDA2Xr
28-10-202513:26:45GBp321549.50XLONxHaNXdDA2Wh
28-10-202513:26:45GBp274549.50XLONxHaNXdDA2WH
28-10-202513:26:45GBp278549.50XLONxHaNXdDA2WV
28-10-202513:26:45GBp569549.50XLONxHaNXdDA2Zf
28-10-202513:22:01GBp203548.00XLONxHaNXdDAFd$
28-10-202513:17:11GBp335548.50XLONxHaNXdDA8iG
28-10-202513:17:11GBp338548.50XLONxHaNXdDA8iI
28-10-202513:15:25GBp679549.00XLONxHaNXdDA9Vk
28-10-202513:06:54GBp763549.00XLONxHaNXdDB@DS
28-10-202512:59:55GBp129548.00XLONxHaNXdDBvHq
28-10-202512:59:55GBp67548.00XLONxHaNXdDBvHs
28-10-202512:59:55GBp93548.00XLONxHaNXdDBvHu
28-10-202512:59:38GBp328548.00XLONxHaNXdDBcdm
28-10-202512:59:17GBp21548.00XLONxHaNXdDBcn6
28-10-202512:58:46GBp733548.50XLONxHaNXdDBcK8
28-10-202512:48:48GBp926547.50XLONxHaNXdDBlGh
28-10-202512:48:48GBp150547.50XLONxHaNXdDBlGj
28-10-202512:47:15GBp233548.00XLONxHaNXdDBjZO
28-10-202512:46:10GBp260548.00XLONxHaNXdDBgkW
28-10-202512:46:10GBp260548.00XLONxHaNXdDBgk$
28-10-202512:45:59GBp342548.00XLONxHaNXdDBg5s
28-10-202512:45:59GBp991548.00XLONxHaNXdDBg5u
28-10-202512:45:59GBp498548.00XLONxHaNXdDBg5w
28-10-202512:27:43GBp886546.50XLONxHaNXdDBQqH
28-10-202512:27:40GBp224546.50XLONxHaNXdDBQsF
28-10-202512:27:40GBp19546.50XLONxHaNXdDBQsH
28-10-202512:26:46GBp146546.50XLONxHaNXdDBQOR
28-10-202512:26:46GBp55546.50XLONxHaNXdDBQOT
28-10-202512:26:46GBp56546.50XLONxHaNXdDBQOV
28-10-202512:26:46GBp524546.00XLONxHaNXdDBQRa
28-10-202512:26:46GBp34546.00XLONxHaNXdDBQRc
28-10-202512:22:54GBp472546.00XLONxHaNXdDB6by
28-10-202512:22:54GBp78546.00XLONxHaNXdDB6b@
28-10-202512:19:05GBp713545.50XLONxHaNXdDB5jl
28-10-202512:19:05GBp63545.50XLONxHaNXdDB5jm
28-10-202512:19:05GBp239545.50XLONxHaNXdDB5ju
28-10-202512:19:05GBp1,629545.50XLONxHaNXdDB5j7
28-10-202512:19:05GBp380545.50XLONxHaNXdDB5j9
28-10-202512:19:05GBp335545.50XLONxHaNXdDB5jB
28-10-202512:00:00GBp606544.00XLONxHaNXdD4qo$
28-10-202512:00:00GBp427544.00XLONxHaNXdD4qoz
28-10-202512:00:00GBp510544.00XLONxHaNXdD4q4W
28-10-202512:00:00GBp700544.00XLONxHaNXdD4q4Y
28-10-202512:00:00GBp489543.50XLONxHaNXdD4q4L
28-10-202511:58:32GBp282544.50XLONxHaNXdD4rB3
28-10-202511:58:32GBp46544.50XLONxHaNXdD4rB5
28-10-202511:58:32GBp490544.00XLONxHaNXdD4rBA
28-10-202511:56:49GBp478544.50XLONxHaNXdD4oO@
28-10-202511:32:26GBp525544.00XLONxHaNXdD4W9h
28-10-202511:27:51GBp701544.50XLONxHaNXdD4lPZ
28-10-202511:27:51GBp684544.50XLONxHaNXdD4lPh
28-10-202511:27:51GBp95544.50XLONxHaNXdD4lPj
28-10-202511:27:51GBp61544.50XLONxHaNXdD4lPn
28-10-202511:26:59GBp331543.50XLONxHaNXdD4i3I
28-10-202511:26:24GBp234544.00XLONxHaNXdD4iQ5
28-10-202511:26:24GBp183544.00XLONxHaNXdD4iQF
28-10-202511:26:23GBp303544.00XLONxHaNXdD4iQO
28-10-202511:26:21GBp2544.00XLONxHaNXdD4jdt
28-10-202511:18:32GBp267543.50XLONxHaNXdD4NjG
28-10-202511:07:58GBp288543.50XLONxHaNXdD4VK$
28-10-202511:07:58GBp417543.50XLONxHaNXdD4VKK
28-10-202511:04:55GBp1,014544.00XLONxHaNXdD4QYo
28-10-202511:04:09GBp235544.50XLONxHaNXdD4QAY
28-10-202511:04:09GBp260544.50XLONxHaNXdD4QA5
28-10-202511:04:08GBp269544.50XLONxHaNXdD4QAC
28-10-202511:04:08GBp269544.50XLONxHaNXdD4QLf
28-10-202511:04:08GBp272544.50XLONxHaNXdD4QLn
28-10-202511:04:08GBp271544.50XLONxHaNXdD4QKb
28-10-202511:04:08GBp266544.50XLONxHaNXdD4QKk
28-10-202511:04:08GBp261544.50XLONxHaNXdD4QKC
28-10-202511:04:07GBp269544.50XLONxHaNXdD4QNm
28-10-202510:55:06GBp349542.50XLONxHaNXdD42pi
28-10-202510:48:56GBp272542.50XLONxHaNXdD4FjA
28-10-202510:44:18GBp321542.50XLONxHaNXdD4AO5
28-10-202510:42:42GBp605542.50XLONxHaNXdD48eE
28-10-202510:41:54GBp327542.50XLONxHaNXdD48Gi
28-10-202510:40:47GBp282542.50XLONxHaNXdD491s
28-10-202510:40:06GBp247543.00XLONxHaNXdD5scH
28-10-202510:40:05GBp246543.00XLONxHaNXdD5scN
28-10-202510:40:05GBp245543.00XLONxHaNXdD5sXn
28-10-202510:40:05GBp467543.00XLONxHaNXdD5sW7
28-10-202510:40:05GBp632543.00XLONxHaNXdD5sWT
28-10-202510:27:22GBp855542.50XLONxHaNXdD5zXO
28-10-202510:25:17GBp168542.50XLONxHaNXdD5wHa
28-10-202510:25:17GBp246542.50XLONxHaNXdD5wHY
28-10-202510:16:34GBp416543.00XLONxHaNXdD5YB4
28-10-202510:16:04GBp244543.50XLONxHaNXdD5Zlv
28-10-202510:10:51GBp176542.50XLONxHaNXdD5l2y
28-10-202510:10:51GBp37542.50XLONxHaNXdD5l2P
28-10-202510:10:46GBp361543.00XLONxHaNXdD5lFJ
28-10-202510:10:44GBp38543.50XLONxHaNXdD5l9m
28-10-202510:10:44GBp433543.50XLONxHaNXdD5l9w
28-10-202510:09:23GBp200544.50XLONxHaNXdD5iH8
28-10-202510:09:23GBp554544.50XLONxHaNXdD5iHA
28-10-202510:09:23GBp84544.50XLONxHaNXdD5iHC
28-10-202510:09:22GBp1,274544.00XLONxHaNXdD5iGY
28-10-202510:09:22GBp414543.50XLONxHaNXdD5iGh
28-10-202510:07:25GBp555544.50XLONxHaNXdD5gDr
28-10-202510:07:25GBp73544.50XLONxHaNXdD5gDx
28-10-202510:07:25GBp528544.50XLONxHaNXdD5gDz
28-10-202509:43:26GBp187543.50XLONxHaNXdD55sh
28-10-202509:43:22GBp274544.00XLONxHaNXdD55o3
28-10-202509:43:22GBp588544.50XLONxHaNXdD55zZ
28-10-202509:30:35GBp225544.50XLONxHaNXdD59TX
28-10-202509:30:35GBp269545.00XLONxHaNXdD59To
28-10-202509:30:35GBp57545.00XLONxHaNXdD59Tq
28-10-202509:26:18GBp260545.50XLONxHaNXdD6rG5
28-10-202509:26:17GBp472545.50XLONxHaNXdD6rJd
28-10-202509:18:50GBp371545.00XLONxHaNXdD6yiX
28-10-202509:14:40GBp280545.00XLONxHaNXdD6xRj
28-10-202509:10:00GBp291546.00XLONxHaNXdD6a5W
28-10-202509:10:00GBp418546.50XLONxHaNXdD6a5Y
28-10-202509:08:54GBp427547.00XLONxHaNXdD6b6f
28-10-202509:08:54GBp251547.00XLONxHaNXdD6b6h
28-10-202509:00:21GBp483547.00XLONxHaNXdD6jCb
28-10-202508:57:37GBp2547.00XLONxHaNXdD6eZ8
28-10-202508:57:25GBp233548.00XLONxHaNXdD6emv
28-10-202508:57:25GBp288547.50XLONxHaNXdD6em1
28-10-202508:57:25GBp414548.00XLONxHaNXdD6em3
28-10-202508:49:03GBp600548.50XLONxHaNXdD6J5y
28-10-202508:47:49GBp202548.50XLONxHaNXdD6G6C
28-10-202508:46:43GBp307549.00XLONxHaNXdD6H@d
28-10-202508:46:43GBp107549.00XLONxHaNXdD6H@f
28-10-202508:44:14GBp87549.00XLONxHaNXdD6V9R
28-10-202508:44:14GBp327549.00XLONxHaNXdD6V8W
28-10-202508:43:27GBp414549.00XLONxHaNXdD6S$x
28-10-202508:38:20GBp578550.00XLONxHaNXdD6Pq@
28-10-202508:38:20GBp23550.00XLONxHaNXdD6Pq0
28-10-202508:31:23GBp265549.50XLONxHaNXdD63uq
28-10-202508:22:45GBp286549.00XLONxHaNXdD6APZ
28-10-202508:21:24GBp264549.50XLONxHaNXdD68Xq
28-10-202508:21:24GBp142550.00XLONxHaNXdD68X0
28-10-202508:21:24GBp33550.00XLONxHaNXdD68X5
28-10-202508:21:24GBp288549.50XLONxHaNXdD68X8
28-10-202508:21:24GBp302550.00XLONxHaNXdD68XA
28-10-202508:21:24GBp112550.00XLONxHaNXdD68XC
28-10-202508:19:56GBp19551.00XLONxHaNXdD691d
28-10-202508:19:56GBp196551.00XLONxHaNXdD691X
28-10-202508:19:56GBp146551.00XLONxHaNXdD691Z
28-10-202508:19:56GBp445551.00XLONxHaNXdD696T
28-10-202508:11:18GBp280550.50XLONxHaNXdD7mRG
28-10-202508:10:17GBp94551.00XLONxHaNXdD7nHH
28-10-202508:10:17GBp196551.00XLONxHaNXdD7nHJ
28-10-202508:10:17GBp329550.00XLONxHaNXdD7nHM
28-10-202508:10:17GBp85550.00XLONxHaNXdD7nHO
28-10-202508:10:01GBp288551.00XLONxHaNXdD7@jm
28-10-202508:10:01GBp414551.50XLONxHaNXdD7@jo



