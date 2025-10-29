„Ignitis grupė“ lapkričio 12 d. pristatys 2025 m. 9 mėn. rezultatus

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) 2025 m. lapkričio 12 d., trečiadienį paskelbs 2025 m. 9 mėn. rezultatus, kuriuos investuotojams ir analitikams pristatys tą pačią dieną 13:00 val. Vilniaus / 11:00 val. Londono laiku.
Norėdami prie pristatymo prisijungti internetu arba telefonu, prašome užsiregistruoti čia:
https://ignitis-9m2025-results.open-exchange.net/
Visus kilusius klausimus Grupės ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui, arba gyvai pristatymo metu.
Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/ataskaitos-pristatymai-ir-faktu-lenteles
2025 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas, Faktų lentelė (Excel formatu) ir kiti publikuojami dokumentai bus pasiekiami:
https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/ataskaitos-pristatymai-ir-faktu-lenteles
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt