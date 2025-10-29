SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 29 octobre 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

MODALITÉS DE MISE EN PAIEMENT DES DISTRIBUTIONS DECIDEES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 SEPTEMBRE 2025 PREALABLE A LA CESSION DE LA PARTICIPATION D'URW ET AU DEPOT D'UNE OFFRE PUBLIQUE

Le 28 octobre 2025, le Conseil d’administration de Société de Tayninh, conformément aux 7ème à 9ème résolutions de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 22 septembre 2025 (l’ « Assemblée Générale Mixte »), a décidé de mettre en œuvre les différentes distributions (les « Distributions ») approuvées par l’Assemblée Générale Mixte aux termes de ces résolutions.

Dans ce cadre, le Conseil d’administration, après avoir constaté qu’aux termes de la 6ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte, le capital social de Société de Tayninh a été réduit à 14.897.428,14 € par imputation des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions, a décidé que les Distributions, d'un montant total de 1,96 euros par action, seront détachées de l’action le 31 octobre 2025 et mises en paiement le 4 novembre 2025.

Les conditions suspensives à la réalisation de la cession de la participation d'Unibail-Rodamco-Westfield ("URW") au capital de la Société (la « Cession de Bloc »), annoncée le 28 juillet 2025, seront ainsi levées le 4 novembre 2025 et la réalisation de la Cession de Bloc est prévue pour intervenir le 6 novembre 2025. Le prix par action pour la Cession de Bloc sera, sous réserve d’approbation de l’arrêté des comptes par les commissaires aux comptes, compris entre 10 et 11 centimes d’euros.

Une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital de la Société, sans intention de demander le retrait obligatoire, sera déposée à l'AMF par un des acquéreurs, à un prix par action, sous réserve d’approbation de l’arrêté des comptes par les commissaires aux comptes, de 11 centimes d’euros, conformément à la réglementation applicable.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs

Meriem Delfi

+33 7 63 45 59 77

investor.relations@urw.com

Juliette Aulagnon

+33 6 15 74 20 43

investor.relations@urw.com

Pièce jointe