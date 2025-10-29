Sydbank opnår et meget tilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2025 og præciserer forventningerne til årets resultat

29. oktober 2025 

Sydbank opnår et meget tilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2025 og præciserer forventningerne til årets resultat

Resultatet efter skat for 3. kvartal 2025 stiger til 710 mio. kr. fra 567 mio. kr. i 2. kvartal 2025.

Årets tre første kvartaler er kendetegnet ved fremgang på næsten alle parametre. Der skabes vækst i forretningen uden at gå på kompromis med bankens rentabilitet. Banken leverer en egenkapitalforretning på 17,4 % og tiltrækker samtidig flere og mere tilfredse kunder på tværs af alle tre segmenter – erhverv, privat og PB. Dette på trods af makroøkonomisk usikkerhed og en generel tilbageholdenhed i investeringslysten.

Forventninger til 2025
Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 2.400-2.600 mio. kr. mod tidligere forventet 2.200-2.600 mio. kr.
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Resultatopgørelse 1.-3. kvartal   
(mio. kr.)20252024 Q3 2025Q2 2025
Basisindtjening4.9865.447 1.6511.635
Handelsindtjening204223 7763
Indtjening i alt5.1905.670 1.7281.698
Basisomkostninger2.5762.453 811884
Basisresultat før nedskrivninger2.6143.217 917814
Nedskrivninger på udlån mv.11587 1862
Basisresultat2.4993.130 899752
Beholdningsresultat7769 3815
Resultat før engangsposter2.5763.199 937767
Poster med engangskarakter, netto324 -9-10
Resultat før skat2.5443.195 928757
Skat622799 218190
Periodens resultat 1.9222.396 710567


Basisindtjening1.-3. kvartal   
(mio. kr.)20252024 Q3 2025Q2 2025
Nettorenter mv.2.7503.356 901899
Realkredit454415 153157
Betalingsformidling212222 7771
Omprioriterings- og lånegebyrer129126 3842
Kurtage og agio386358 119128
Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer264235 9181
Kapitalforvaltning383331 133124
Depotgebyrer8178 2725
Andre driftsindtægter327326 112108
I alt4.9865.447 1.6511.635

Delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2025 offentliggøres som planlagt den 5. november 2025.

