Selskabsmeddelelse nr. 51/2025
|29. oktober 2025
Sydbank opnår et meget tilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2025 og præciserer forventningerne til årets resultat
Resultatet efter skat for 3. kvartal 2025 stiger til 710 mio. kr. fra 567 mio. kr. i 2. kvartal 2025.
Årets tre første kvartaler er kendetegnet ved fremgang på næsten alle parametre. Der skabes vækst i forretningen uden at gå på kompromis med bankens rentabilitet. Banken leverer en egenkapitalforretning på 17,4 % og tiltrækker samtidig flere og mere tilfredse kunder på tværs af alle tre segmenter – erhverv, privat og PB. Dette på trods af makroøkonomisk usikkerhed og en generel tilbageholdenhed i investeringslysten.
Forventninger til 2025
Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 2.400-2.600 mio. kr. mod tidligere forventet 2.200-2.600 mio. kr.
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.
|Resultatopgørelse
|1.-3. kvartal
|(mio. kr.)
|2025
|2024
|Q3 2025
|Q2 2025
|Basisindtjening
|4.986
|5.447
|1.651
|1.635
|Handelsindtjening
|204
|223
|77
|63
|Indtjening i alt
|5.190
|5.670
|1.728
|1.698
|Basisomkostninger
|2.576
|2.453
|811
|884
|Basisresultat før nedskrivninger
|2.614
|3.217
|917
|814
|Nedskrivninger på udlån mv.
|115
|87
|18
|62
|Basisresultat
|2.499
|3.130
|899
|752
|Beholdningsresultat
|77
|69
|38
|15
|Resultat før engangsposter
|2.576
|3.199
|937
|767
|Poster med engangskarakter, netto
|32
|4
|-9
|-10
|Resultat før skat
|2.544
|3.195
|928
|757
|Skat
|622
|799
|218
|190
|Periodens resultat
|1.922
|2.396
|710
|567
|Basisindtjening
|1.-3. kvartal
|(mio. kr.)
|2025
|2024
|Q3 2025
|Q2 2025
|Nettorenter mv.
|2.750
|3.356
|901
|899
|Realkredit
|454
|415
|153
|157
|Betalingsformidling
|212
|222
|77
|71
|Omprioriterings- og lånegebyrer
|129
|126
|38
|42
|Kurtage og agio
|386
|358
|119
|128
|Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer
|264
|235
|91
|81
|Kapitalforvaltning
|383
|331
|133
|124
|Depotgebyrer
|81
|78
|27
|25
|Andre driftsindtægter
|327
|326
|112
|108
|I alt
|4.986
|5.447
|1.651
|1.635
Delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2025 offentliggøres som planlagt den 5. november 2025.
