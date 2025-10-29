































Selskabsmeddelelse nr. 51/2025

DK-6200 Aabenraa

















Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa









29. oktober 2025

Sydbank opnår et meget tilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2025 og præciserer forventningerne til årets resultat

Resultatet efter skat for 3. kvartal 2025 stiger til 710 mio. kr. fra 567 mio. kr. i 2. kvartal 2025.

Årets tre første kvartaler er kendetegnet ved fremgang på næsten alle parametre. Der skabes vækst i forretningen uden at gå på kompromis med bankens rentabilitet. Banken leverer en egenkapitalforretning på 17,4 % og tiltrækker samtidig flere og mere tilfredse kunder på tværs af alle tre segmenter – erhverv, privat og PB. Dette på trods af makroøkonomisk usikkerhed og en generel tilbageholdenhed i investeringslysten.

Forventninger til 2025

Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 2.400-2.600 mio. kr. mod tidligere forventet 2.200-2.600 mio. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Resultatopgørelse 1.-3. kvartal (mio. kr.) 2025 2024 Q3 2025 Q2 2025 Basisindtjening 4.986 5.447 1.651 1.635 Handelsindtjening 204 223 77 63 Indtjening i alt 5.190 5.670 1.728 1.698 Basisomkostninger 2.576 2.453 811 884 Basisresultat før nedskrivninger 2.614 3.217 917 814 Nedskrivninger på udlån mv. 115 87 18 62 Basisresultat 2.499 3.130 899 752 Beholdningsresultat 77 69 38 15 Resultat før engangsposter 2.576 3.199 937 767 Poster med engangskarakter, netto 32 4 -9 -10 Resultat før skat 2.544 3.195 928 757 Skat 622 799 218 190 Periodens resultat 1.922 2.396 710 567





Basisindtjening 1.-3. kvartal (mio. kr.) 2025 2024 Q3 2025 Q2 2025 Nettorenter mv. 2.750 3.356 901 899 Realkredit 454 415 153 157 Betalingsformidling 212 222 77 71 Omprioriterings- og lånegebyrer 129 126 38 42 Kurtage og agio 386 358 119 128 Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer 264 235 91 81 Kapitalforvaltning 383 331 133 124 Depotgebyrer 81 78 27 25 Andre driftsindtægter 327 326 112 108 I alt 4.986 5.447 1.651 1.635

Delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2025 offentliggøres som planlagt den 5. november 2025.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Kommunikationsdirektør Louise Degn, tlf. 20 28 81 18





Mark Luscombe Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

