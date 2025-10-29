mediCAD® 8 revolutioniert mit seiner intelligenten KI-Integration die Planung in der Orthopädie und Traumatologie

LANDSHUT, Deutschland, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die neueste Version 8 von mediCAD® der mediCAD Hectec GmbH läutet eine neue Ära in der intelligenten Planung von orthopädischen und traumatologischen Eingriffen ein. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und einer völlig neuen Benutzererfahrung verändert mediCAD® 8 die Art und Weise, wie Chirurgen orthopädische und traumatologische Eingriffe vorbereiten und bewerten und macht die Planung schneller, genauer und konsistenter als je zuvor. Die integrierte mediCAD-KI-Technologie ist ein bedeutender Fortschritt in der digitalen Operationsplanung und sorgt für messbare Verbesserungen in puncto Präzision und Effizienz.

Das Herzstück der neuen Version ist mediCAD AI, ein Framework, das mithilfe fortschrittlicher Algorithmen anatomische Orientierungspunkte automatisch erkennt und medizinische Bilder mit bemerkenswerter Präzision interpretiert. Das System erkennt wichtige Referenzpunkte an Hüfte, Knie und Unterschenkel und unterstützt Chirurgen ab dem ersten Schritt des Planungsprozesses mit datengestützter Genauigkeit. Vergleichende Studien zeigen, dass die Landmarkenerkennung in mediCAD® 8 eine durchschnittliche Abweichung von weniger als zwei Millimetern erreicht. Dadurch wird eine präzise Ausrichtung gewährleistet und die Notwendigkeit manueller Korrekturen, die in früheren Versionen häufig erforderlich waren, reduziert.

Die Vorteile dieser Automatisierung gehen über die Genauigkeit hinaus. In der Praxis dauern die Segmentierung und die Implantatinsertion nun nur noch etwa eine Minute. Das ist eine Reduzierung von rund sechzig Prozent im Vergleich zu zweieinhalb Minuten in der Vorgängerversion. Bemerkenswert ist, dass diese Leistung auch von weniger erfahrenen Benutzern erzielt werden kann. Um vergleichbare Ergebnisse mit Version 7 zu erzielen, ist hingegen Expertenwissen erforderlich. Der KI-gesteuerte Arbeitsablauf hilft dem Benutzer, schnell und genau zu arbeiten, wodurch Zeit für die medizinische Beurteilung eingespart wird.

Zusätzlich zur Landmarkenerkennung erkennt mediCAD® 8 automatisch Bildparameter wie Ausrichtung und Maßstab und zeigt nur die für den jeweiligen Fall relevanten Werkzeuge an. Die intelligente Logik des Systems reduziert die Einrichtungszeit und stellt sicher, dass die entsprechenden Planungsmodule direkt verfügbar sind. Das neue 2D-Trauma-Modul verfügt über erweiterte Funktionen, darunter eine Anatomiespiegelung zum Vergleich mit der nicht pathologischen Seite, eine integrierte Segmentierung und ein Frakturmanagement mit farbcodierter Visualisierung sowie eine benutzerorientierte Oberfläche, die eine effiziente Frakturreduktion ermöglicht. Die erweiterten Messoptionen decken nun den gesamten Körper ab und ermöglichen so eine umfassende Trauma-Analyse. Mit dem kommenden 3D-Trauma-Modul lassen sich diese Funktionen auf eine dreidimensionale Umgebung erweitern. Dadurch wird ein besseres räumliches Verständnis und eine höhere Präzision möglich.

mediCAD® 8 setzt durch die Kombination von KI-gesteuerter Automatisierung, Genauigkeit und fortschrittlichen Traumafunktionen neue Maßstäbe für die intelligente digitale Operationsplanung. Chirurgen können damit schneller planen, sicher handeln und die Behandlungsergebnisse für ihre Patienten verbessern.

E-Mail: info@mediCAD.eu, Telefonnummer: +49 871 330 203 0

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47f0bf4d-9432-4b6a-9618-5d60088c29cb