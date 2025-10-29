Grâce à l’intégration de l’IA, mediCAD® 8 transforme la planification préopératoire en orthopédie et traumatologie

LANDSHUT, Allemagne, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La dernière version de mediCAD® 8 publiée par mediCAD Hectec GmbH marque une nouvelle ère dans la planification intelligente en orthopédie et traumatologie. En conjuguant l’intelligence artificielle, l’automatisation et une expérience utilisateur entièrement nouvelle, mediCAD® 8 transforme le processus de préparation et d’évaluation des interventions orthopédiques et traumatologiques, offrant ainsi aux chirurgiens une planification plus rapide, plus précise et plus cohérente que jamais. La technologie d’intelligence artificielle intégrée de mediCAD représente une avancée majeure dans la planification chirurgicale numérique, avec des améliorations mesurables en termes de précision et d’efficacité.

La nouvelle version de mediCAD s’appuie sur un cadre d’IA qui fait appel à des algorithmes avancés pour reconnaître automatiquement les repères anatomiques et interpréter les images médicales avec une précision remarquable. Le système détecte les points de référence importants au niveau de la hanche, du genou et des membres inférieurs, offrant ainsi aux chirurgiens une précision fondée sur les données dès la première étape du processus de planification. Des études comparatives indiquent que la détection des repères dans mediCAD® 8 atteint un écart moyen inférieur à deux millimètres, garantissant un alignement précis et réduisant le besoin de corrections manuelles fréquemment requises dans les versions précédentes.

Cette automatisation présente des avantages au-delà de la précision. En pratique, la segmentation et la pose d’une prothèse ne prennent désormais qu’une minute environ, au lieu de deux minutes et demie dans la version précédente, soit une réduction d’environ soixante pour cent. De plus, ces performances peuvent être obtenues même par des utilisateurs moins expérimentés, alors que la version 7 nécessite une maîtrise de niveau expert pour atteindre des résultats comparables. Le processus piloté par l’IA aide l’utilisateur à obtenir des résultats rapides et précis, ce qui permet de gagner du temps pour l’évaluation médicale.

Outre la reconnaissance des repères, mediCAD® 8 détecte automatiquement les paramètres de l’image, tels que l’orientation et l’échelle, et n’affiche que les outils pertinents pour chaque cas. La logique intelligente du système minimise le temps de configuration et garantit la mise à disposition immédiate des modules de planification appropriés. Le nouveau module Trauma 2D propose des fonctionnalités avancées, notamment la symétrie anatomique pour la comparaison avec le côté non pathologique, la segmentation intégrée et la gestion des fractures avec visualisation par code couleur, ainsi qu’une interface conviviale pour une réduction efficace des fractures. Les options de mesure étendues couvrent désormais l’ensemble du corps, permettant une analyse complète des traumatismes. Le module Trauma 3D, qui sera bientôt disponible, élargit ces fonctionnalités à un environnement tridimensionnel, offrant une meilleure compréhension spatiale et une plus grande précision.

En conjuguant l’automatisation basée sur l’intelligence artificielle, la précision et des fonctionnalités avancées en traumatologie, mediCAD® 8 établit une nouvelle référence en matière de planification chirurgicale numérique intelligente, permettant aux chirurgiens de planifier plus rapidement, d’agir en toute confiance et d’optimiser les résultats pour les patients.

E-mail : info@mediCAD.eu , numéro de téléphone : +49 871 330 203 0

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47f0bf4d-9432-4b6a-9618-5d60088c29cb