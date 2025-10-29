Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2025 julkaistaan 5.11.2025

Sampo Oyj, lehdistötiedote, 29.10.2025 klo 11.00

Sampo-konsernin tulos tammisyyskuulta 2025 julkaistaan 5.11.2025

Sampo-konsernin osavuosiraportti tammi–syyskuulta 2025 julkaistaan 5.11.2025 noin klo 8.30. Raportti ja sitä täydentävä esitysaineisto sekä konsernijohtaja Morten Thorsrudin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puhelinkonferenssi

5.11. klo 10.30

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051477.

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinkonferenssin puhelinnumeron sekä konferenssi- ja käyttäjätunnuksen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan #5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestettävään puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Morten Thorsrud, talousjohtaja Knut Arne Alsaker sekä sijoittajasuhdejohtaja Sami Taipalus. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.


SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Antti Järvenpää
Sijoittajasuhdeasiantuntija ja mediasuhteet
puh. 010 516 0035

Jakelu:        
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com


