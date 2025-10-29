SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. III ketvirčio pagrindinių duomenų santrauką

SUTNTIB AB “Tewox” (Bendrovė) skelbia pagrindinių duomenų santrauką, kurioje pateikiama informacija apie Bendrovės finansinius rodiklius ir svarbiausius ketvirčio įvykius 2025 m. rugsėjo 30 d.
2025 M. III KETVIRČIO PAGRINDINIAI ĮVYKIAI
- Pradėtos maisto prekių parduotuvių statybos Vilniuje, Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone:
- Vilniuje statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 1 788 kv. m, bus išnuomota prekybos tinklui „Iki“. Viso investicijos į objektą sudarys apie 5 mln. eurų, atidarymas planuojamas 2026 m.
- Klaipėdoje statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 2 127 kv. m, bus išnuomota prekybos tinklui „Lidl“. Viso investicijos į objektą sudarys apie 6 mln. eurų, atidarymas planuojamas 2026 m.
- Klaipėdos rajone statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas sieks apie 2 000 kv. m, bus išnuomota prekybos tinklui „Iki“. Viso investicijos į objektą sudarys apie 5 mln. eurų, atidarymas numatytas 2026 m.
- Paskelbtos neaudituotos 2025 m. pirmo pusmečio konsoliduotos ir atskirosios finansinės ataskaitos. Per pirmus šešis 2025 m. mėnesius konsoliduotos veiklos ir bendrosios pajamos siekė atitinkamai 7 mln. eurų ir 3.5 mln. eurų, o konsoliduotas turtas sudarė 179.6 mln. Eurų.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/
Priedas