SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. III ketvirčio pagrindinių duomenų santrauką

Vilnius, Lietuva, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SUTNTIB AB “Tewox” (Bendrovė) skelbia pagrindinių duomenų santrauką, kurioje pateikiama informacija apie Bendrovės finansinius rodiklius ir svarbiausius ketvirčio įvykius 2025 m. rugsėjo 30 d.

2025 M. III KETVIRČIO PAGRINDINIAI ĮVYKIAI

  • Pradėtos maisto prekių parduotuvių statybos Vilniuje, Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone:
    • Vilniuje statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 1 788 kv. m, bus išnuomota prekybos tinklui „Iki“. Viso investicijos į objektą sudarys apie 5 mln. eurų, atidarymas planuojamas 2026 m.
    • Klaipėdoje statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 2 127 kv. m, bus išnuomota prekybos tinklui „Lidl“. Viso investicijos į objektą sudarys apie 6 mln. eurų, atidarymas planuojamas 2026 m.
    • Klaipėdos rajone statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas sieks apie 2 000 kv. m, bus išnuomota prekybos tinklui „Iki“. Viso investicijos į objektą sudarys apie 5 mln. eurų, atidarymas numatytas 2026 m.
  • Paskelbtos neaudituotos 2025 m. pirmo pusmečio konsoliduotos ir atskirosios finansinės ataskaitos. Per pirmus šešis 2025 m. mėnesius konsoliduotos veiklos ir bendrosios pajamos siekė atitinkamai 7 mln. eurų ir 3.5 mln. eurų, o konsoliduotas turtas sudarė 179.6 mln. Eurų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Paulius Nevinskas

Investicinės Bendrovės valdytojas

paulius.nevinskas@lordslb.lt

https://lordslb.lt/tewox_bonds/

