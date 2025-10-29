Teade Northern Horizon Capital ASi aktsiate müügilepingu Finantsinspektsiooni heakskiidu kohta

Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi valitseja, teatab käesolevaga, et 27. oktoobril 2025 kiitis Eesti Finantsinspektsioon heaks kõikide Northern Horizon Capital ASi 12 500 aktsia müügi seniselt ainuaktsionärilt Northern Horizon A/S-ilt (registreeritud Taanis, registrikoodiga 27599397) ostjatele Antanas Anskaitis, Antanas Danys ja Tomas Milašauskas.

See järgneb 21. augustil 2025 avaldatud teadaandele, milles Northern Horizon Capital AS teatas aktsiate müügilepingu sõlmimisest investeerimisettevõtte Grinvest partneritega.

Vastavalt aktsiate müügilepingule viiakse tehing lõpule 10 päeva jooksul pärast Eesti Finantsinspektsiooni heakskiidu saamist.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Christoffer Abramson

Northern Horizon A/S grupi tegevjuht

E-post: christoffer.abramson@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Grinvest’i kontakt:

Antanas Anskaitis

E-post: antanas.anskaitis@grinvest.sg

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Grinvest on erainvesteerimisettevõte, mille huvid on seotud ärikinnisvara, transpordi ja infrastruktuuri valdkondadega.

