WeRide מודיעה כי המנכ"ל, מבחירה, הודיע על נעילת מניות לחיזוק המחויבות לטווח ארוך בעת שהחברה משיקה הנפקה ראשונה בהונג קונג

Oct. 29, 2025

WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה כי ד"ר טוני האן (Dr. Tony Han), מייסד, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, התחייב באופן וולונטרי לתקופת נעילת מניות בת שלוש שנים, שנכנסה לתוקף החל ב-28 באוקטובר 2025, המכסה את כל המניות בהון המניות של החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה, להחלפה או למימוש לכל מניה בהון המניות של החברה הנמצאת בבעלותו או בשליטתו באופן ישיר או עקיף ("המניות").

במהלך תקופת הנעילה, ד"ר האן לא ימכור, יעביר, ישעבד או ימכור בכל דרך אחרת אף אחת מהמניות, למעט כפי שיידרש על פי חוק.

"אני מחויב לחלוטין לחזון ארוך הטווח של WeRide ולהתרחבות הגלובלית", אמר ד"ר האן. "מחויבות זו משקפת את האמון שלי ביסודות החברה ובצמיחה ארוכת הטווח, ותחזק עוד יותר את אמון בעלי המניות לטווח הארוך ותתמוך ביצירת ערך בר קיימא".

הודעה זו מגיעה בעקבות השקת ההנפקה הראשונית לציבור בהונג קונג (HKIPO) בידי WeRide תחת קוד המניה 0800. החברה מתכננת להנפיק 88,250,000 מניות הצעה בעסקה (לפני אופציית גרינשו), לקראת הרישום הצפוי שלה בבורסה לניירות ערך בהונג קונג (HKEX) ב -6 בנובמבר 2025. עם הרישום, WeRide תפעל תחת מבנה רישום ראשי כפול (נאסד"ק: WRD, 0800.HK)

כחלק מפרויקט HKIPO של WeRide, שחקניות אסטרטגיות, כולל Grab, ציינו ביקוש להשתתף כמשקיעות עוגן. מעבר לכך שהשתתפותן של ענקיות הטכנולוגיה הללו מספקת גיבוי הון חזק, היא גם מאותתת על שיתוף פעולה עמוק בין טכנולוגיות, שווקים, אקוסיסטם ופעילות גלובלית לקידום המסחור בקנה מידה גדול של כלי הרכב האוטונומיים של WeRide. החברה קיבלה בעבר גם השקעות אסטרטגיות משותפות מובילות בתעשייה כמו Uber, NVIDIA, Bosch ו-Renault-Nissan.

WeRide היא חברת הטכנולוגיה היחידה עם כלי רכב המחזיקים ברישיון נהיגה אוטונומית ב-7 מדינות. כלי הרכב שלה נפרסו בלמעלה מ-30 ערים ב-11 מדינות, כולל סין, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, שוויץ, צרפת, סינגפור ויפן. לחברה יש כיום צי עולמי של למעלה מ-1,500 רכבים אוטונומיים ויותר מ-700 רובוטקסיס.

WeRide פרסמה תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני של 2025, מה שמשקף את הצמיחה המהירה של החברה והאחיזה הגוברת בשוק:

סך ההכנסות צמח ב-60.8% משנה לשנה ל-127.2 מיליון יואן (17.8 מיליון דולר) ברבעון השני של 2025, מה שמדגים מומנטום מסחרי מואץ ללא עוררין. ההכנסות מ- Robotaxi ברבעון השני של 2025 צמחו ב-836.7% לעומת השנה הקודמת ל-45.9 מיליון יואן (6.4 מיליון דולר) ברבעון השני של 2025, ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר מאז הקמת החברה; ריכוז ההכנסות הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2021, עם 36.1% מסך ההכנסות ברבעון השני של 2025 מעסקי רובוט ק סי ;

הרווח הגולמי צמח ב-40.6% לעומת השנה הקודמת ל-35.7 מיליון יואן (5.0 מיליון דולר) ברבעון השני של 2025, עם שולי רווח מובילים בתעשייה של 28.1%.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הציבורית הראשונה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-30 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשבעה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה ברשימת "The Future 50" של מגזין Fortune לשנת 2025. למידע נוסף, בקרו באתר https://www.weride.ai.

