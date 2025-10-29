Communiqué de presse : Sanofi ancre son futur en France avec un nouveau siège emblématique à Paris La Défense

Sanofi ancre son futur en France avec un nouveau siège emblématique à Paris La Défense

Paris, 29 octobre 2025. Sanofi annonce ce jour l’implantation du nouveau siège de ses activités françaises au cœur de Paris La Défense, avec l’ambition de proposer un environnement de travail d’excellence aux 2700 collaborateurs qui y résideront dès le second semestre 2027.

Avec 35 000 mètres carrés de surface, ce bâtiment accueillera les collaborateurs de Sanofi France sur sept niveaux composés de différents espaces de bureaux et de travail, de restaurants, d’un vaste auditorium ainsi qu'une gamme de services pour faciliter le quotidien des futurs résidents. Modèle en matière de projet immobilier bas carbone, ce site se distinguera par sa performance environnementale exceptionnelle, avec une ambition de réduction de 45% des émissions carbone sur l'ensemble de son cycle de vie. Ouvert sur les acteurs et partenaires de santé du territoire, l’édifice incarne la volonté de Sanofi de porter les valeurs de progrès et d’innovation scientifique en France.

Audrey Duval

Présidente Sanofi France

“Avec ce nouveau siège à La Défense, nous affirmons notre engagement envers la France et ses talents. Nous créons un lieu d’échanges et d’innovation, où nos 2 700 collaborateurs uniront leurs forces à celles de nos partenaires pour réinventer la santé de demain. Alliant excellence scientifique et responsabilité environnementale, ce site incarne notre conviction : l’avenir de la santé se construit ici, au cœur de l’Île-de-France.”

Dans le cadre de ce projet développé par WO2 pour le fonds d’investissement ICAWOOD, Sanofi a fait le choix de s’entourer d’un vivier d’entreprises françaises intervenant notamment dans le gros œuvre et la réhabilitation de façades, dont GCC, Goyer ou encore le cabinet d’architecture Ateliers 2/3/4/. Dans la continuité de sa collaboration chaque année avec près de 1500 TPE et PME implantées en France, Sanofi s’appuie sur le savoir-faire d’entreprises françaises, dont une grande partie exercent leurs activités en Ile-de-France. Paris Society Consulting apportera également son expertise pour concevoir les restaurants du site et offrir une expérience d'hospitalité de premier plan. D’autres collaborations avec des acteurs français iconiques de la décoration et de la restauration sont également prévues pour faire de ce site un symbole de l’innovation et de la qualité de vie au travail.

Fer de lance de l’innovation en santé en France avec plus de 100 collaborations actives dont des start-ups, des biotechs, des hôpitaux, des universités et des instituts de recherche, Sanofi poursuivra son rôle moteur au sein de cet écosystème et accueillera ses partenaires au sein de ses futurs espaces de travail pour favoriser les échanges et synergies.

En étroite collaboration avec Paris La Défense et les acteurs locaux de la santé, Sanofi déploiera différentes actions pour faire entrer la santé et la science au cœur de la ville, à travers des campagnes de prévention, des événements publics et des initiatives éducatives lors de la Fête de la Science ou bien encore à l’occasion de la Semaine de l’Industrie.

Ce projet d'envergure réaffirme la confiance de Sanofi envers les talents présents en France et sa conviction qu’elle demeure un territoire d'excellence pour façonner l'avenir de la santé. En développant sa présence à Paris La Défense, Sanofi positionne résolument la France comme pilier stratégique de sa transformation mondiale pour les décennies à venir.

