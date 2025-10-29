Delårsrapport 3. kvartal 2025

 | Source: DLR Kredit A/S DLR Kredit A/S

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2025 for DLR Kredit A/S.

Vedhæftet fil


Attachments

DLR Kredit delårsrapport 1.-3. kvartal 2025

Recommended Reading

  • October 27, 2025 04:26 ET | Source: DLR Kredit A/S
    Debitormassens sammensætning (CK92)

    I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit hermed om debitormassens sammensætning (CK92) pr. mandag den 27 oktober 2025.Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.Denne meddelelse er...

    Read More
  • October 27, 2025 04:17 ET | Source: DLR Kredit A/S
    Ekstraordinære indfrielser (CK 93)

    I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit hermed om ekstraordinære indfrielser pr. fredag den 24 oktober 2025. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.Denne meddelelse er offentliggjort...

    Read More