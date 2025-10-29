Harfang et SOQUEM réalisent de nouvelles découvertes aurifères à haute teneur au projet Menarik Ouest, Québec

MONTRÉAL, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX-V: HAR) (« Harfang ») et SOQUEM Inc. (« SOQUEM », et collectivement, les « Sociétés ») annoncent plusieurs nouvelles découvertes aurifères à haute teneur issues de leur programme d’exploration estival 2025 réalisé sur la propriété Menarik Ouest (la « Propriété »), détenue à 100 % par Harfang et située dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (voir Figure 1)

FAITS SAILLANTS

Découverte de six (6) indices aurifères, deux (2) indices aurifères et argentifères ainsi qu’un (1) indice cuprifère.

Les trois meilleurs échantillons choisis ont titré 55 g/t Au, 35 g/t Au et 5 g/t Au ; au total, huit (8) échantillons choisis ont retourné des teneurs supérieures à 2 g/t Au.

Découverte de nouvelles monzonites minéralisées et altérées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la zone Pierre, qui représentent un vecteur d’exploration pour les travaux futurs.

Découvertes aurifères sur des droits d’exploration exclusifs récemment jalonnés dans la partie sud-ouest de la Propriété.

Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Harfang continue de se démarquer par l’efficacité de ses efforts d’exploration. Il s’agit de notre deuxième programme d’exploration au cours des six derniers mois ayant mené à des découvertes aurifères. Ici, au Québec, notre partenaire SOQUEM mérite pleinement nos félicitations ; son expertise approfondie en exploration et en géologie québécoise s’est révélée inestimable. L’été 2025 a marqué une avancée majeure pour Menarik Ouest : nous avons exploré de nouveaux secteurs et réalisé des découvertes aurifères à haute teneur, tant à l’intérieur qu’au-delà de la zone Pierre. »

« L’un des développements les plus prometteurs est la présence de monzonites altérées à l’extérieur de la monzonite Pierre. Notre interprétation préliminaire suggère que ces intrusions pourraient constituer le cœur du système minéralisé à basse teneur, les veines et stockwerks agissant comme enrichissements à haute teneur. Avec deux veines aurifères à forte teneur, de multiples monzonites altérées et des découvertes sur des droits d’exploration exclusifs récemment jalonnés, Harfang et SOQUEM constatent déjà les retombées positives de la poursuite de leurs investissements en exploration. »

Aperçu du programme estival

Le 29 juillet 2025, Harfang et SOQUEM ont signé une entente définitive d’option et de coentreprise (l’ « Entente ») accordant à SOQUEM l’option d’acquérir une participation de 50 % dans la Propriété en finançant des travaux d’exploration totalisant 3 000 000 $ et en versant 200 000 $ en espèces à Harfang sur une période de trois ans.

En août 2025, les Sociétés ont réalisé un programme d’exploration d’une durée de 20 jours à Menarik Ouest. Ce programme, entièrement financé par SOQUEM, visait à évaluer plusieurs corridors structuraux et contacts intrusifs encore peu explorés situés à l’extérieur de l’indice Pierre principal. Jusqu’à présent, la majorité des travaux d’exploration étaient concentrés sur le centre intrusif Pierre (la « zone Pierre »), qui demeure la principale cible de Menarik Ouest.

Le programme estival a permis l’identification de multiples nouveaux indices (voir Tableau 1 et Figure 2), tant de type intrusif que filonien, confirmant que le système aurifère de Menarik Ouest s’étend bien au-delà de la zone Pierre. Cette extension est illustrée par la découverte de minéralisations supplémentaires associées à des intrusions altérées au nord et au nord-est de la zone Pierre, ouvrant la voie à des cibles aurifères complémentaires (voir Figure 3).

Tableau 1. Résultats analytiques sélectionnés du programme estival 2025 à Menarik Ouest (échantillons choisis).





Les coordonnées sont présentées selon le système NAD83, zone UTM 18. Le lecteur est avisé que les échantillons choisis sont de nature sélective et ne reflètent pas nécessairement la teneur moyenne de la minéralisation sous-jacente.

Minéralisation associée aux intrusions

La découverte Adrian a retourné une teneur de 3,67 g/t Au à partir d’une monzonite porphyrique altérée en chlorite, séricite, hématite et contenant de la pyrite disséminée, et recoupée par un stockwerk de quartz-carbonate. Les styles d’altération et de minéralisation sont analogues à ceux de la zone Pierre, où Harfang a intercepté 1,15 g/t Au sur 47 m dans le sondage LMN-23-017 (voir le communiqué de presse du 11 mai 2023). Située à environ 300 mètres au nord-ouest du sondage LMN-23-017, la découverte Adrian renforce le potentiel d’un système aurifère à sulfures disséminés, de type intrusif intermédiaire, plus vaste et continu le long du contact est de la zone Pierre (voir Figure 3).

L’échantillonnage additionnel d’une série de stocks et de dykes intermédiaires, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la zone Pierre, a retourné des valeurs aurifères anomales, associées à des sulfures disséminés et à des faciès d’altération en chlorite ± hématite, séricite et quartz. Par ailleurs, ces zones minéralisées correspondent à des axes de chargeabilité de polarisation provoquée (PP). La zone Pierre et les nouvelles intrusions aurifères identifiées partagent des signatures magmatiques similaires (de type sanukitoïde), analogues à celles d’intrusions hôtes de grands gisements aurifères tels que Canadian Malartic et le camp aurifère de Kirkland Lake, tous deux situés au cœur de la ceinture aurifère de l’Abitibi.

Découvertes filoniennes à haute teneur

Les découvertes Merlin et Jorge, toutes deux situées dans la partie centrale de la Propriété, représentent les indices aurifères filoniens à haute teneur du programme d’exploration estival. À Merlin, un échantillon choisi a retourné 55,40 g/t Au et 106 g/t Ag à partir d’une veine de quartz-carbonate contenant environ 10 % de pyrite disséminée, encaissée dans une monzonite altérée en chlorite et en ankérite, à la bordure nord de l’intrusion de Pierre. La découverte Merlin coïncide spatialement avec un axe de chargeabilité PP.

À Jorge, un échantillon choisi a retourné 34,60 g/t Au à partir d’une veine de quartz-carbonate encaissée dans un dyke de gabbro le long d’une zone de cisaillement orientée E-O. De l’or visible a été observé (voir Figure 4).

Nouveaux secteurs prospectifs

En mars 2025, Harfang a acquis 26 nouveaux droits d’exploration exclusifs (DEE) par désignation sur carte dans la portion sud-ouest de la Propriété. Dans le cadre du programme d’exploration estival, les Sociétés ont réalisé une première campagne de prospection sur ces nouveaux DEE, laquelle a mené aux découvertes Missi et Vincent, qui ont respectivement retourné 4,17 g/t Au et 2,05 g/t Au. Ces deux découvertes sont associées à des veines de quartz contenues dans des zones de cisaillement orientées NE, qui se prolongent vers l’est le long de corridors structuraux prospectifs.

Les travaux de suivi réalisés sur les découvertes de 2022, situées dans la partie orientale de la Propriété, le long de failles majeures orientées NE, ont permis de reconnaître trois nouvelles zones d’intérêt : Gil (4,92 g/t Au et 55,8 g/t Ag), Cox (2,15 g/t Au) et Oswald Est (0,76 % Cu, 0,33 g/t Au, 41,2 g/t Ag). Ces indices comprennent des veines laminées de quartz-carbonate associées à du gabbro et à des formations de fer au sein d’un corridor structural de trois kilomètres de long orienté NE, qui s’étend au-delà des zones déjà testées.

À propos de Menarik Ouest

La Propriété Menarik Ouest comprend 332 DEE couvrant une superficie de 171 km². Elle est accessible par la route Billy-Diamond, qui traverse la Propriété au kilomètre 500 depuis la ville de Matagami. La localité la plus proche est Radisson, située à environ 50 km au nord. Trois lignes électriques majeures traversent également la Propriété.

Le secteur Menarik Ouest a fait l’objet de campagnes d’exploration intermittentes depuis le début des années 2000, les forages ayant été principalement concentrés sur la zone Pierre. Par conséquent, une grande partie de la propriété demeure sous-explorée. Les forages historiques et récents, incluant le programme de Harfang réalisé en 2023, ont démontré la présence d’enveloppes minéralisées à faible teneur, illustrées par la zone Pierre, qui a retourné 0,89 g/t Au sur 68,25 mètres (sondage 1404-03) et 1,15 g/t Au sur 47 mètres (sondage LMN-23-017). La minéralisation est présente dans une monzonite bréchifiée et fortement altérée, présentant des zones de séricitisation, de silicification et de pyritisation, en association avec des veines et stockwerks de quartz-carbonate.

Protocoles d'échantillonnage et contrôle de qualité

Chaque échantillon de roche prélevé sur le terrain a été identifié, emballé dans un sac sécurisé et transporté vers les laboratoires ActLabs (Val-d'Or, Québec), un laboratoire commercial certifié, pour être analysé pour l’or et un ensemble d'autres éléments chimiques. Ces échantillons ont été préparés en utilisant la méthode RX1 et analysés par ICP-OES & ICP-MS (UT-6M) pour 49 éléments, et par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or, suivant une digestion par 4 acides. Les analyses en excès pour l'or (>10 g/t Au) ont été réanalysées par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec une finition gravimétrique. Une procédure stricte de contrôle de la qualité (QA/QC) a été mise en place, avec un matériel de référence certifié (CRM) et un échantillon blanc insérés dans la chaîne d'échantillons pour chaque lot de 50 échantillons.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, une filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. L’entreprise contribue également au maintien d’économies locales dynamiques. Fière partenaire et ambassadrice du développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour assurer sa position dans l’économie de demain.

Figure 1. Carte de localisation des projets de Harfang dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James (Québec), mettant en évidence le projet Menarik Ouest.

Figure 2. Résultats analytiques sélectionnés du programme d’exploration estival 2025 à Menarik Ouest.

Figure 3. Types et teneurs de minéralisation, avec l’intensité magnétique totale en arrière-plan à Menarik Ouest.

Figure 4. Indices sélectionnés et carte géologique du programme d’exploration estival 2025 à Menarik Ouest.





