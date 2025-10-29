US Unlocked é lançada no Brasil, permitindo que consumidores paguem em lojas dos EUA instantaneamente com PIX e tecnologia de stablecoin

SAO PAULO, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A US Unlocked, o serviço de cartão de crédito virtual que permite que consumidores internacionais paguem aos comerciantes dos EUA, foi oficialmente lançada no Brasil. Com mais de 250 mil usuários em mais de 100 países durante sua fase de acesso antecipado, a empresa está se expandindo globalmente com recursos locais, incluindo suporte para o sistema de pagamentos PIX do Brasil.

Impulsionada pela infraestrutura da Tern Commerce Inc. e pela integração da stablecoin USDC, a US Unlocked oferece aos usuários brasileiros uma maneira fácil e segura de acessar o mercado americano. O serviço permite compras em sites dos EUA e assinaturas de serviços digitais que normalmente bloqueiam métodos de pagamento estrangeiros.

“O Brasil tem uma das comunidades de e-commerce mais dinâmicas do mundo, mas os consumidores frequentemente enfrentam barreiras ao pagar comerciantes nos EUA”, disse Matthew La Rue, Head of Growth da US Unlocked. “Ao adicionar opções de PIX e stablecoin, estamos removendo essas barreiras e abrindo uma ponte direta para a economia dos EUA.”

Os cartões de crédito virtuais US Unlocked podem ser carregados via PIX, cartões internacionais ou criptomoedas, e são compatíveis com Apple Pay e Google Pay para uma experiência de compra global perfeita.

Sobre a US Unlocked

A US Unlocked fornece cartões de crédito virtuais dos EUA que permitem que não residentes paguem comerciantes americanos online e pessoalmente. Com suporte da stablecoin USDC e construída sobre tecnologia de nível empresarial da Tern Commerce Inc., a US Unlocked oferece financiamento flexível, vários tipos de cartões e compatibilidade com carteiras digitais para consumidores em todo o mundo.

Sobre a Tern Commerce Inc.

A Tern Commerce Inc. é uma empresa americana de infraestrutura fintech especializada em emissão de cartões, pagamentos transfronteiriços e integração de stablecoins, permitindo que marcas lancem produtos financeiros globais e escaláveis em conformidade com as normas.

