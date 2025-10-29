Une première canadienne : projet de chaussée en pavage perméable à Laval

LAVAL, Québec, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP est fière d’accompagner la Ville de Laval dans la réalisation du projet d’aménagement d’une chaussée en pavage perméable éliminant complètement le ruissellement des eaux de pluie, une première au Canada. Face à l’accroissement des phénomènes climatiques extrêmes, la Ville de Laval a entrepris une démarche concrète pour atténuer les impacts des changements climatiques sur sa population en lançant ce projet réellement novateur. Cette initiative vise à contrer les effets de l’augmentation des épisodes de pluies intenses, à prévenir les inondations et à réduire la pression sur les canalisations souterraines.

Le concept consiste à transformer la rue Leclair en chaussée perméable, sans drain vers le réseau d’égout, capable d’infiltrer la totalité de l’eau de ruissellement directement dans le sol. L’aménagement a été adapté en fonction de plusieurs enjeux complexes, notamment les espaces restreints, l’absence de réseau pluvial et la préservation d’arbres matures.

Les expertes et experts en sols, matériaux et environnement d’EXP ont participé aux études et à la conception, en collaboration avec le Service de l’ingénierie de la Ville de Laval. Durant les travaux, qui ont récemment été complétés, EXP a réalisé le contrôle qualitatif des matériaux. Les équipes d’EXP continueront d’accompagner la Ville dans le cadre de ce projet pilote, afin de réaliser les essais d’infiltration d’eau. Ce suivi rigoureux permettra de mesurer la performance de la chaussée et d’en tirer des données qui soutiendront les pratiques en matière d’aménagement durable.

« Le projet de la rue Leclair offre une occasion unique de tester le concept de chaussée perméable et d’en tirer des apprentissages applicables à grande échelle. Ce projet pourrait inspirer d’autres municipalités partout au pays. Il s’agit d’une étape importante en matière d’innovation durable », affirme Samir Khasbi, directeur, Contrôle des matériaux chez EXP.

La participation d’EXP à ce projet reflète son engagement à concevoir des solutions durables et à bâtir un avenir plus résilient pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

