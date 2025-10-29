Sanoma Oyj, pörssitiedote, 29.10.2025 klo 16.00

Sanoman hallitus on päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon kolmannen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän

Sanoma Oyj:n hallitus on kokouksessaan päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon kolmannen erän, jonka suuruus on 0,13 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.11.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon kolmannen erän maksupäivä on 11.11.2025.

Sanoma Oyj:n 29.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta kolmessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 9.5.2025 ja toinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 23.9.2025. Osingon kolmas erä, 0,13 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa marraskuussa 2025.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

