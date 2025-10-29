„Aprangos“ grupės 2025 m. 9 mėnesių tarpinė informacija

 | Source: APB "Apranga" APB "Apranga"

Per 2025 m. 9 mėnesius „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 265,8 mln. eurų, arba 5,7% daugiau, nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2025 m. 9 mėnesius siekė 14,8 mln. eurų, kai 2024 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas sudarė 15,2 mln. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2025 m. 9 mėnesius siekė 32,1 mln. eurų, kai atitinkamu 2024 m. laikotarpiu EBITDA sudarė 31,2 mln. eurų.

Su „Aprangos“ grupės 2025 m. 9 mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

 

