„Aprangos“ grupės 2025 m. 9 mėnesių tarpinė informacija

Per 2025 m. 9 mėnesius „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 265,8 mln. eurų, arba 5,7% daugiau, nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2025 m. 9 mėnesius siekė 14,8 mln. eurų, kai 2024 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas sudarė 15,2 mln. eurų.
„Aprangos“ grupės EBITDA per 2025 m. 9 mėnesius siekė 32,1 mln. eurų, kai atitinkamu 2024 m. laikotarpiu EBITDA sudarė 31,2 mln. eurų.
Su „Aprangos“ grupės 2025 m. 9 mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
