CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-20
|FR0010483768
|EUR
|4285
|32,028933
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-21
|FR0010483768
|EUR
|3035
|32,108043
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-22
|FR0010483768
|EUR
|3170
|30,714315
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-23
|FR0010483768
|EUR
|5931
|31,461831
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-24
|FR0010483768
|EUR
|3540
|30,083236
|XPAR
Pièce jointe