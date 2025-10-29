Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 29.10.2025 klo 16.30
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Samuli Seppälä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 128314/4/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(8): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 905 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 307 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(12): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(13): Volyymi: 308 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(14): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(15): Volyymi: 572 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(16): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(17): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(18): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(19): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(20): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(21): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(22): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(23): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(24): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(25): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(26): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(27): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(28): Volyymi: 667 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(29): Volyymi: 301 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(30): Volyymi: 335 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(31): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(32): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(33): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(34): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(35): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(36): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(37): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(38): Volyymi: 324 Yksikköhinta: 4 EUR
(39): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(40): Volyymi: 653 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(41): Volyymi: 359 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(42): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(43): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(44): Volyymi: 506 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(45): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(46): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(47): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(48): Volyymi: 426 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(49): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(50): Volyymi: 428 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(51): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(52): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(53): Volyymi: 372 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(54): Volyymi: 4999 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(55): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(56): Volyymi: 484 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(57): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(58): Volyymi: 7000 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(59): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(60): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(61): Volyymi: 292 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(62): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(63): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(64): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 4.04 EUR
(65): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(66): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(67): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(68): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(69): Volyymi: 206 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(70): Volyymi: 292 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(71): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(72): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(73): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(74): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(75): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(76): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(77): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(78): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(79): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(80): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(81): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(82): Volyymi: 299 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(83): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 4.04 EUR
(84): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4 EUR
(85): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4 EUR
(86): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4 EUR
(87): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4 EUR
(88): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4 EUR
(89): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4 EUR
(90): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 4 EUR
(91): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4 EUR
(92): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 4 EUR
(93): Volyymi: 344 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(94): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(95): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(96): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(97): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(98): Volyymi: 293 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(99): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(100): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4 EUR
(101): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 4 EUR
(102): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 4 EUR
(103): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 4 EUR
(104): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 4 EUR
(105): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 4 EUR
(106): Volyymi: 276 Yksikköhinta: 4 EUR
(107): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (107):
Volyymi: 32144 Keskihinta: 4.01829 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: MESI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 298 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(5): Volyymi: 313 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(6): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(7): Volyymi: 2576 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(8): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(9): Volyymi: 357 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(10): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(11): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 4 EUR
(12): Volyymi: 352 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(13): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(14): Volyymi: 348 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(15): Volyymi: 339 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(16): Volyymi: 352 Yksikköhinta: 4.02 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (16):
Volyymi: 6457 Keskihinta: 4.01548 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(2): Volyymi: 1712 Yksikköhinta: 4.035 EUR
(3): Volyymi: 2395 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(4): Volyymi: 318 Yksikköhinta: 4.03 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 4536 Keskihinta: 4.03189 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 341 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(3): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 330 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 514 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(7): Volyymi: 526 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(8): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(9): Volyymi: 1112 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 512 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 501 Yksikköhinta: 4 EUR
(12): Volyymi: 517 Yksikköhinta: 4 EUR
(13): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):
Volyymi: 4785 Keskihinta: 4.0058 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(2): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(3): Volyymi: 524 Yksikköhinta: 4.035 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 976 Keskihinta: 4.0303 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 388 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(3): Volyymi: 368 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(4): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(5): Volyymi: 687 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(6): Volyymi: 389 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(7): Volyymi: 384 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(8): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(9): Volyymi: 367 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(10): Volyymi: 1003 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(11): Volyymi: 305 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(12): Volyymi: 970 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(13): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(14): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(15): Volyymi: 308 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(16): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(17): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(18): Volyymi: 420 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(19): Volyymi: 419 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(20): Volyymi: 179 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(21): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(22): Volyymi: 304 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(23): Volyymi: 346 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(24): Volyymi: 314 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(25): Volyymi: 398 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(26): Volyymi: 412 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(27): Volyymi: 1022 Yksikköhinta: 4.015 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (27):
Volyymi: 10977 Keskihinta: 4.01833 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(3): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.02 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 717 Keskihinta: 4.00517 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 414 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(2): Volyymi: 626 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(3): Volyymi: 357 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(4): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(5): Volyymi: 228 Yksikköhinta: 4.03 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 1841 Keskihinta: 4.02124 EUR
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja
elisa.forsman@verkkokauppa.com
puh. 044 206 6094
Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.
Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.