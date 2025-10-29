Communication du groupe Casino
Paris, le 29 octobre 2025
A la suite de l’article publié ce jour par Olivier Dauvers intitulé « Casino : Kretinsky réinjecte de l’oxygène », le groupe Casino dément catégoriquement l’information selon laquelle Daniel Kretinsky aurait « réinjecté 500 millions d’euros dans les comptes du distributeur ».
