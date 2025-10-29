Communication du groupe Casino

Paris, le 29 octobre 2025

A la suite de l’article publié ce jour par Olivier Dauvers intitulé « Casino : Kretinsky réinjecte de l’oxygène », le groupe Casino dément catégoriquement l’information selon laquelle Daniel Kretinsky aurait « réinjecté 500 millions d’euros dans les comptes du distributeur ».

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 89 19 88 33

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

Pièce jointe