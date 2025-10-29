CGTN: Hvordan Kina giver stabilitet og nyt momentum til Asien og Stillehavsregionens udvikling

Forud for det 32. APEC-møde for økonomiske ledere, der afholdes i Gyeongju, Sydkorea, fra den 31. oktober til den 1. november, har CGTN udgivet en artikel, der understreger, hvordan Kina i årenes løb har tilført stabilitet og nyt momentum til udviklingen i Asien og Stillehavsregionen.

BEIJING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blot få dage efter at det fjerde plenarmøde i CPC (Kinas Kommunistiske Partis centralkomité) blev afsluttet i Beijing, vil Kinas præsident Xi Jinping tage på sin første rejse til udlandet siden CPC's plenarmøde for at deltage i det 32. APEC-topmøde for økonomiske ledere og tage på statsbesøg i Sydkorea fra den 30. oktober til den 1. november.

Da mødet genbekræftede Kinas langsigtede vision og faste forpligtelse til at dele vækstmuligheder med verden, følger observatører nøje med i, hvordan Kinas lederskab vil bringe ny energi til Asien og Stillehavsområdets udvikling og hjælpe med at guide regionen gennem stigende geopolitiske og økonomiske udfordringer.

"Der har aldrig været en mere afgørende tid for APEC", sagde Eduardo Pedrosa, der er administrerende direktør for APEC-sekretariatet, i et nyligt interview. Han udtrykte sin forventning om præsident Xis deltagelse og understregede, at Kina længe har været en stærk støtte og bidragyder til APEC.

Åbenhed og forbindelse for et win-win-samarbejde

På Perus stillehavskyst vil Chancay Havn – Sydamerikas første smarte og grønne havn – snart fejre sit første års jubilæum. Projektet, der bliver beskrevet som en "ny Inka-rute", har skabt nye handelsruter mellem Latinamerika og Asien og er et klart eksempel på åbenhed og forbindelse i Asien og Stillehavsområdet.

Da præsident Xi deltog i det 31. APEC-topmøde for økonomiske ledere i Lima i 2024, så han havnens åbning via et videolink. Han har opfordret til fuldt ud at udnytte APEC's rolle som en "inkubator for globale økonomiske og handelsmæssige regler", fremme regional integration og forbindelse og fjerne hindringer for den frie strøm af handel, investeringer, teknologi og tjenester.

I årtier har Kina været en positiv kraft for åbenhed i Asien og Stillehavsområdet. I de første tre kvartaler af 2025 steg Kinas handel med andre APEC-økonomier med 2 procent årligt og nåede op på 19,41 billioner yuan (2,73 billioner $), eller 57,8 procent af den samlede handel. Den igangværende vækst inden for varer, fra tekstiler til elektronik og reservedele til biler, afspejler regionens stærke fælles muligheder.

Kinas handlinger afspejler dets konsekvente standpunkt mod protektionisme og unilateralisme. Beijing har bidraget med sin kinesiske styrke til opbygningen af en åben økonomi i Asien og Stillehavsområdet, lige fra den højkvalitetsmæssige implementering af RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) til proaktive skridt mod at deltage i CPTPP og DEPA (Digital Economy Partnership Agreement).

Fremme af innovation for at dele udviklingsmuligheder

På APEC-topmødet i 2023 opfordrede præsident Xi de regionale økonomier til at "gribe mulighederne i den nye teknologiske revolution" og samarbejde for at fremme digital, intelligent og grøn omstilling. Han lagde væk på betydningen af at styrke det videnskabelige og teknologiske samarbejde og skabe et åbent, retfærdigt og ikke-diskriminerende miljø for innovation.

Denne vision er ved at vinde frem i hele regionen. På den 22. China-ASEAN Expo blev der underskrevet 62 projekter, der involverede ny energi, kunstig intelligens og avancerede materialer – mange med fokus på fælles forskning og udvikling snarere end blot handel. I Chile spillede kinesiskproducerede, elektriske dobbeltdækkerbusser en vigtig rolle i transport af mennesker under de 19. Panamerikanske Lege i Santiago, hvor de leverede ren energi til en kontinental sportsbegivenhed og demonstrerede Kinas bæredygtige teknologier på globalt plan.

Herman Tiu Laurel, der er præsident for Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, en tænketank med base i Manila, bemærkede, at Kinas højteknologiske innovation og grønne omstilling åbner nye grænser for forsyningskæder og skaber nye muligheder for økonomierne i Asien og Stillehavsområdet.

Fremme af inklusiv vækst for en fælles velstand

I slut september blev der åbnet et kinesisk støttet Juncao og Upland Rice-demonstrationscenter i Goroka, hovedstaden i Papua Ny Guineas Eastern Highlands-provins. Projektet, der er en ny bedrift i samarbejdet mellem Kina og Papua Ny Guinea om fattigdomsbekæmpelse, hjælper lokalsamfund med at øge fødevaresikkerheden og opbygge bæredygtige levebrød. Projektet giver et indblik i, hvordan Kinas udviklingstilgang ændrer liv i hele Asien og Stillehavsområdet.

Præsident Xi har bekræftet igen, at fælles udvikling fortsat er hovedmålet for Asien og Stillehavssamarbejdet. I tråd med denne vision har Kina handlet aktivt frem for blot at fremme idéen.

Fra at fremme initiativer inden for APEC for at øge husholdningernes indkomst og fremme klyngebaseret vækst blandt små og mellemstore virksomheder, til at invitere partnere fra Asien og Stillehavsområdet til at deltage i GDI (Global Development Initiative), har Kina konsekvent styrket samarbejdet om fattigdomsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, industrialisering og udviklingsfinansiering med regionale økonomier for at opretholde et stabilt momentum i regionens stræben efter en fælles velstand.



https://news.cgtn.com/news/2025-10-28/How-China-injects-stability-fresh-momentum-into-Asia-Pacific-growth-1HPVyFCnl9S/p.html