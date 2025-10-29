CGTN: Chinas Beitrag zu Stabilität und neuer Dynamik in der Entwicklung des asiatisch-pazifischen Raums

Im Vorfeld der 32. APEC-Gipfelkonferenz, die vom 31. Oktober bis zum 1. November in Gyeongju, Südkorea, stattfindet, hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, der aufzeigt, wie China im Laufe der Jahre kontinuierlich zu Stabilität und neuer Dynamik in der Entwicklung des asiatisch-pazifischen Raums beigetragen hat.

PEKING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur wenige Tage nach Abschluss der vierten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Peking macht sich der chinesische Präsident Xi Jinping auf zu seiner ersten Auslandsreise seit dem Plenum der KPCh. Vom 30. Oktober bis zum 1. November wird er am 32. APEC-Wirtschaftsgipfel teilnehmen und Südkorea einen Staatsbesuch abstatten.

Auf der Sitzung wurden Chinas langfristige Vision und sein beständiges Engagement für die gemeinsame Erschließung von Wachstumschancen weltweit bekräftigt. Beobachter verfolgen nun aufmerksam, wie Chinas Führung neue Impulse für die Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum setzen und der Region helfen wird, die zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern.

„Die APEC hat noch nie eine so kritische Phase erlebt“, so äußerte sich Eduardo Pedrosa, Exekutivdirektor des APEC-Sekretariats, kürzlich in einem Interview. Er begrüßte die Teilnahme von Präsident Xi und betonte, dass China seit langem ein starker Unterstützer und Mitwirkender der APEC sei.

Offenheit und Konnektivität für eine gewinnbringende Zusammenarbeit

An der Pazifikküste Perus feiert der Hafen von Chancay – Südamerikas erster intelligenter und umweltfreundlicher Hafen – bald sein einjähriges Bestehen. Das Projekt mit dem Beinamen „Neuer Inka-Trail“ hat neue Handelswege zwischen Lateinamerika und Asien geschaffen und ist ein klares Beispiel für Offenheit und Vernetzung im asiatisch-pazifischen Raum.

Als Präsident Xi 2024 am 31. APEC-Gipfeltreffen in Lima teilnahm, verfolgte er die Eröffnung des Hafens per Videokonferenz. Er hat dazu aufgerufen, die Rolle der APEC als „Inkubator für globale Wirtschafts- und Handelsregeln“ voll auszuschöpfen, die regionale Integration und Vernetzung zu fördern und Barrieren, die dem freien Fluss von Handel, Investitionen, Technologie und Dienstleistungen im Weg stehen, zu beseitigen.

Seit Jahrzehnten setzt China positive Impulse für eine Öffnung der asiatisch-pazifischen Region. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 verzeichnete Chinas Handelsverkehr mit anderen APEC-Volkswirtschaften einen Anstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte 19,41 Billionen Yuan (2,73 Billionen US-Dollar) bzw. 57,8 Prozent seines gesamten Handelsvolumens. Das anhaltende Handelswachstum bei Gütern wie Textilien, Elektronik und Autoteilen spiegelt die starken gemeinsamen Chancen der Region wider.

Chinas Maßnahmen sind Ausdruck seiner konsequenten Haltung gegen Protektionismus und Unilateralismus. Mit der qualitativ hochwertigen Umsetzung der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sowie proaktiven Schritten zum Beitritt zum CPTPP und zum Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) leistet Peking einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer offenen Wirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum.

Innovation vorantreiben, um Entwicklungschancen zu teilen

Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der APEC 2023 rief Präsident Xi die regionalen Volkswirtschaften dazu auf, „die Chancen der neuen technologischen Revolution zu nutzen” und gemeinsam die digitale, intelligente und grüne Transformation voranzutreiben. Er betonte, wie wichtig es sei, eine stärkere wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit anzustreben und ein offenes, faires und vorurteilsfreies Umfeld für Innovationen zu schaffen.

Diese Vision findet in der gesamten Region zunehmend Anklang. Auf der 22. China-ASEAN Expo wurden 62 Projekte in den Bereichen neue Energien, künstliche Intelligenz und fortschrittliche Werkstoffe verabschiedet, von denen viele eher auf gemeinsame Forschung und Entwicklung als auf den reinen Handel ausgerichtet sind. Während der 19. Panamerikanischen Spiele in Santiago, Chile, spielten in China hergestellte Doppeldecker-Elektrobusse eine wichtige Rolle beim Personentransport. Sie lieferten saubere Energie für eine kontinentale Sportveranstaltung und veranschaulichten Chinas nachhaltige Technologien auf globaler Ebene.

Laut Herman Tiu Laurel, Präsident des Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, einem in Manila ansässigen Think Tank, eröffnen Chinas Hightech-Innovationen und die grüne Transformation neue Horizonte für Lieferketten und schaffen neue Chancen für die Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum.

Integratives Wachstum für gemeinsamen Wohlstand fördern

Ende September wurde in Goroka, der Hauptstadt der Provinz Eastern Highlands in Papua-Neuguinea, ein von China unterstütztes Demonstrationszentrum für Juncao-Gras und Hochlandreis eröffnet. Das Projekt ist ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen China und Papua-Neuguinea im Bereich der Armutsbekämpfung und hilft den lokalen Gemeinden, ihre Ernährungssicherheit zu verbessern und nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen. Es zeigt, wie Chinas Entwicklungsansatz das Leben in der gesamten asiatisch-pazifischen Region verändert.

Präsident Xi hat erneut bekräftigt, dass die gemeinsame Entwicklung weiterhin das Hauptziel der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum ist. Dieser Vision folgend hat China nicht nur die Idee unterstützt, sondern auch aktiv Maßnahmen ergriffen.

Von der Förderung von Initiativen innerhalb der APEC zur Steigerung des Haushaltseinkommens und zur Unterstützung des clusterbasierten Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen bis hin zur Einladung asiatisch-pazifischer Partner zur Teilnahme an der Global Development Initiative (GDI) hat China die Zusammenarbeit mit regionalen Volkswirtschaften in den Bereichen Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Industrialisierung und Entwicklungsfinanzierung konsequent verstärkt, um die Dynamik der Region auf dem Weg zu gemeinsamem Wohlstand aufrechtzuerhalten.



https://news.cgtn.com/news/2025-10-28/How-China-injects-stability-fresh-momentum-into-Asia-Pacific-growth-1HPVyFCnl9S/p.html