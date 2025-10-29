CGTN: Cómo China aporta estabilidad e impulsa un nuevo dinamismo en el desarrollo de Asia-Pacífico

Previamente a la 32.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se celebrará en Gyeongju, Corea del Sur, del 31 de octubre al 1 de noviembre, CGTN publicó un artículo que destaca cómo China ha aportado de manera constante estabilidad y nuevo impulso al desarrollo de la región Asia-Pacífico a lo largo de los años.

BEIJING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pocos días después de concluir en Beijing la cuarta sesión plenaria del 20.º Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), el presidente Xi Jinping realizará su primer viaje al extranjero desde dicho plenario: asistirá a la 32.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC y realizará una visita de Estado a Corea del Sur del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Mientras la sesión reafirmó la visión a largo plazo de China y su compromiso firme de compartir oportunidades de crecimiento con el mundo, los observadores internacionales siguen de cerca cómo el liderazgo chino aportará nueva energía al desarrollo de Asia-Pacífico y ayudará a guiar a la región en medio de crecientes desafíos geopolíticos y económicos.



"Nunca ha habido un momento más crucial para APEC", dijo Eduardo Pedrosa, director ejecutivo de la Secretaría de APEC, en una entrevista reciente. Expresó su expectativa por la participación del presidente Xi, destacando que China ha sido durante mucho tiempo un fuerte defensor y contribuyente de APEC.

Apertura y conectividad para una cooperación de beneficio mutuo

En la costa del Pacífico de Perú, el Puerto de Chancay —el primer puerto inteligente y ecológico de América del Sur— pronto celebrará su primer aniversario de operaciones. Descrito como un "Nuevo Camino Inca", el proyecto ha creado nuevas rutas comerciales entre América Latina y Asia, sirviendo como un claro ejemplo de apertura y conectividad en Asia-Pacífico.

Cuando el presidente Xi asistió a la 31.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC en Lima en 2024, presenció la apertura del puerto a través de una videoconferencia. Hizo un llamado a aprovechar plenamente el papel de APEC como "incubadora de reglas económicas y comerciales globales", promoviendo la integración, la conectividad regional y la eliminando las barreras al libre flujo del comercio, la inversión, la tecnología y los servicios.

Durante décadas, China ha sido una fuerza positiva para la apertura en Asia-Pacífico. En los primeros tres trimestres de 2025, el comercio de China con otras economías de APEC aumentó un 2 % interanual, alcanzando los 19,41 billones de yuanes (2,73 billones de dólares), o el 57,8 % de su comercio total. El crecimiento constante de bienes que van desde textiles hasta productos electrónicos y autopartes refleja las amplias oportunidades compartidas en la región.

Las acciones de China reflejan su postura consistente contra el proteccionismo y el unilateralismo. Desde la implementación de alta calidad de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) hasta los pasos proactivos hacia la adhesión al CPTPP y al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), Beijing ha aportado la fuerza china a la construcción de una economía abierta en Asia-Pacífico.

Impulsar la innovación para compartir oportunidades de desarrollo

En la Cumbre de CEO de APEC 2023, el presidente Xi instó a las economías regionales a "aprovechar las oportunidades de la nueva revolución tecnológica" y a trabajar juntas para promover la transformación digital, inteligente y verde. Enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación científica y tecnológica y crear un entorno abierto, justo y no discriminatorio para la innovación.

Esta visión está ganando terreno en toda la región. En la 22.ª Exposición China-ASEAN se firmaron 62 proyectos relacionados con energía nueva, inteligencia artificial y materiales avanzados, muchos de ellos centrados en la investigación y el desarrollo conjuntos, más allá del simple comercio. En Chile, los autobuses eléctricos de dos pisos fabricados en China desempeñaron un papel clave en el transporte de personas durante los 19.º Juegos Panamericanos en Santiago, proporcionando energía limpia para un evento deportivo continental y demostrando las tecnologías sostenibles de China a escala mundial.

Herman Tiu Laurel, presidente del Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, un centro de estudios con sede en Manila, observó que la innovación tecnológica y la transición verde de China abren nuevas fronteras para las cadenas de suministro y crean oportunidades frescas para las economías del Asia-Pacífico.

Fomentar el crecimiento inclusivo para la prosperidad compartida

A fines de septiembre, se inauguró en Goroka, capital de la provincia de las Tierras Altas Orientales de Papúa Nueva Guinea, un centro de demostración de Juncao y arroz de tierras altas apoyado por China. El proyecto, un nuevo logro en la colaboración entre China y Papúa Nueva Guinea en la reducción de la pobreza, está ayudando a las comunidades locales a impulsar la seguridad alimentaria y desarrollar medios de vida sostenibles. Ofrece una visión de cómo el enfoque de desarrollo de China está transformando vidas en toda la región Asia-Pacífico.

El presidente Xi ha reafirmado que el desarrollo común sigue siendo el principal objetivo de la cooperación en Asia-Pacífico. Siguiendo esta visión, China ha estado tomando medidas activamente en lugar de solo promover una idea.

Desde impulsar iniciativas dentro de APEC para aumentar los ingresos de los hogares y promover el crecimiento basado en clústeres entre las pequeñas y medianas empresas, hasta invitar a los socios de Asia-Pacífico a unirse a la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI), China ha fortalecido de manera constante la colaboración regional en la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la industrialización y el financiamiento para el desarrollo, manteniendo un impulso sostenido en la búsqueda de prosperidad compartida en la región.



