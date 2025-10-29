CGTN : Comment la Chine apporte stabilité et nouvel élan au développement de la région Asie-Pacifique

En prévision de la 32e réunion des dirigeants économiques de l’APEC, qui se tiendra à Gyeongju, en Corée du Sud, du 31 octobre au 1er novembre, CGTN a publié un article mettant en exergue la façon dont la Chine a su apporter stabilité et nouvel élan au développement de la région Asie-Pacifique au fil des ans.

PÉKIN, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quelques jours seulement après la conclusion de la quatrième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) à Pékin, le président chinois Xi Jinping s’apprête à effectuer son premier voyage à l’étranger depuis la session plénière du PCC. Il participera à la 32e réunion des dirigeants économiques de l’APEC et effectuera une visite d’État en Corée du Sud du 30 octobre au 1er novembre.

La session a permis de réaffirmer la vision à long terme de la Chine ainsi que son engagement constant en matière de partage d’opportunités de croissance avec le monde entier. Les observateurs suivent de près la manière dont les dirigeants chinois vont insuffler une nouvelle énergie au développement de la région Asie-Pacifique et contribuer à la résolution des difficultés géopolitiques et économiques croissantes auxquelles elle peut être confrontée.

« L’APEC n’a jamais connu de période aussi critique », a déclaré Eduardo Pedrosa, directeur exécutif du Secrétariat de l’APEC, lors d’une récente interview. Il a fait part de son impatience à l’idée de la participation du président Xi Jinping et a insisté sur le fait que la Chine est depuis longtemps un fervent partisan et contributeur de l’APEC.

Ouverture et connectivité pour une coopération mutuellement bénéfique

Sur la côte pacifique du Pérou, le port de Chancay, premier port intelligent et écologique d’Amérique du Sud, fêtera bientôt son premier anniversaire d’exploitation. Décrit comme un « nouveau chemin des Incas », ce projet a permis d’ouvrir de nouvelles routes commerciales entre l’Amérique latine et l’Asie, illustrant parfaitement l’ouverture et la connectivité dans la région Asie-Pacifique.

Lorsque le président Xi Jinping a assisté à la 31e réunion des dirigeants économiques de l’APEC à Lima en 2024, il a assisté à l’inauguration du port par liaison vidéo. Il a appelé à tirer pleinement parti du rôle de l’APEC en tant qu’« incubateur de règles économiques et commerciales mondiales », à promouvoir l’intégration et la connectivité régionales, et à supprimer les obstacles à la libre circulation des marchandises, des investissements, des technologies et des services.

Depuis des décennies, la Chine est la force motrice de l’ouverture dans la région Asie-Pacifique. Au cours des trois premiers trimestres de l’année 2025, les échanges commerciaux de la Chine avec les autres économies de l’APEC ont augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente, atteignant 19 410 milliards de yuans (2 730 milliards de dollars), soit 57,8 % de l’ensemble de ses échanges. La croissance continue des échanges de marchandises, des textiles aux produits électroniques en passant par les pièces automobiles, témoigne des solides opportunités communes de la région.

Les actions de la Chine viennent réaffirmer sa position ferme contre le protectionnisme et l’unilatéralisme. De la mise en œuvre du Partenariat économique régional global (RCEP) aux mesures proactives instaurées en vue de rejoindre le PTPGP et l’Accord de partenariat économique numérique (DEPA), Pékin a su contribuer à la construction d’une économie ouverte dans la région Asie-Pacifique.

Stimuler l’innovation pour partager les opportunités de développement

À l’occasion du sommet des PDG de l’APEC 2023, le président Xi Jinping a exhorté les économies régionales à « saisir les opportunités offertes par la nouvelle révolution technologique » et à travailler conjointement à la promotion de la transformation numérique, intelligente et verte. Il a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération scientifique et technologique et de l’instauration d’un environnement ouvert, équitable et non discriminatoire en faveur de l’innovation.

Cette vision gagne du terrain dans toute la région. Lors de la 22e exposition Chine-ASEAN, 62 projets liés aux énergies renouvelables, l’intelligence artificielle et les matériaux avancés ont été signés, dont beaucoup étaient axés sur la recherche et le développement conjoints plutôt que sur les simples échanges. Au Chili, les bus électriques à deux étages fabriqués en Chine ont joué un rôle décisif dans le transport des personnes lors des 19e Jeux Panaméricains à Santiago, fournissant une énergie propre pour un événement sportif continental et présentant les technologies respectueuses de l’environnement chinoises au monde entier.

Herman Tiu Laurel, président de l’Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, un groupe de réflexion basé à Manille, a observé que l’innovation high-tech et la transition écologique de la Chine ouvraient de nouvelles perspectives pour les chaînes d’approvisionnement et créaient de nouvelles opportunités pour les économies de la région Asie-Pacifique.

Favoriser une croissance inclusive pour une prospérité partagée

Fin septembre, un centre de démonstration pour la culture du Juncao et du riz des hautes terres, soutenu par la Chine, a été inauguré à Goroka, la capitale de la province des Hautes-Terres orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce projet, qui constitue une nouvelle avancée dans la collaboration entre la Chine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en matière de réduction de la pauvreté, permet aux communautés locales d’améliorer leur sécurité alimentaire et de mettre en place des moyens de subsistance durables. Il fournit un aperçu du potentiel révolutionnaire de l’approche chinoise en matière de développement dans toute la région Asie-Pacifique.

Le président Xi Jinping a réaffirmé que le développement commun demeurait l’objectif principal de la coopération en Asie-Pacifique. Pour concrétiser cette vision, la Chine ne s’est pas seulement contentée de promouvoir l’idée, elle a également pris des mesures effectives.

Qu’il s’agisse de promouvoir des initiatives au sein de l’APEC visant à augmenter les revenus des ménages et à favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises par le biais de clusters, ou d’inviter les partenaires de la région Asie-Pacifique à rejoindre l’Initiative pour le développement mondial (GDI), la Chine n’a cessé de renforcer sa collaboration avec les économies régionales en matière de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire, d’industrialisation et de financement du développement afin de maintenir une dynamique constante dans la poursuite d’une prospérité partagée dans la région.



https://news.cgtn.com/news/2025-10-28/How-China-injects-stability-fresh-momentum-into-Asia-Pacific-growth-1HPVyFCnl9S/p.html