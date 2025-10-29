CGTN: כיצד סין מפיחה יציבות ומומנטום חדש לפיתוח אסיה-פסיפיק

בייג'ינג, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- לקראת מפגש המנהיגים הכלכליים ה-32 של APEC, שיתקיים בגיונגג'ו, דרום קוריאה, בין ה-31 באוקטובר ל-1 בנובמבר, CGTN פרסמה מאמר המדגיש כיצד סין הפיחה ללא הרף יציבות ומומנטום חדש לפיתוח אזור אסיה-פסיפיק לאורך השנים.



ימים ספורים לאחר סיום ישיבת המליאה הרביעית של הוועדה המרכזית ה-20 של המפלגה הקומוניסטית של סין (CPC) בבייג'ינג, נשיא סין שי ג'ינפינג מתכוון לצאת לביקור ראשון בחו"ל מאז מליאת המפלגה הקומוניסטית של סין - כדי להשתתף במפגש המנהיגים הכלכליים ה-32 של APEC ולערוך ביקור ממלכתי בדרום קוריאה בין ה-30 באוקטובר ל-1 בנובמבר.

בעוד המושב אישר מחדש את החזון ארוך הטווח של סין ואת מחויבותה היציבה לחלוק הזדמנויות צמיחה עם העולם, משקיפים עוקבים מקרוב כדי לראות כיצד ההנהגה הסינית תביא אנרגיה חדשה לפיתוח אסיה-פסיפיק ותסייע להוביל את האזור דרך אתגרים גיאופוליטיים וכלכליים גוברים.

"מעולם לא הייתה תקופה קריטית יותר עבור APEC", אמר אדוארדו פדרוסה (Eduardo Pedrosa), מנכ"ל מזכירות APEC, בראיון שנערך לאחרונה. הוא הביע את ציפייתו להשתתפותו של הנשיא שי, והדגיש כי סין היא כבר זמן רב תומכת ותורמת חזקה ל-APEC.

פתיחות וקישוריות לשיתוף פעולה מנצח

על חוף האוקיינוס השקט של פרו, נמל צ'אנסאי - הנמל החכם והירוק הראשון בדרום אמריקה - יציין בקרוב את יום השנה הראשון לפעילותו. הפרויקט, המתואר כ"שביל האינקה החדש", יצר נתיבי סחר חדשים בין אמריקה הלטינית לאסיה, ומשמש דוגמה מובהקת לפתיחות וקישוריות באסיה-פסיפיק.

כאשר הנשיא שי השתתף במפגש המנהיגים הכלכליים ה-31 של APEC בלימה ב-2024, הוא צפה בפתיחת הנמל באמצעות קישור וידאו. הוא קרא לנצל באופן מלא את תפקידה של APEC כ"חממה של כללי כלכלה וסחר גלובליים", לקדם אינטגרציה וקישוריות אזורית, ולהסיר חסמים לזרימה חופשית של סחר, השקעות, טכנולוגיה ושירותים.

במשך עשרות שנים, סין הייתה כוח חיובי לפתיחות באסיה-פסיפיק. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, הסחר של סין עם כלכלות אחרות ב-APEC גדל ב-2% משנה לשנה, והגיע ל-19.41 טריליון יואן (2.73 טריליון דולר), או 57.8% מסך הסחר שלה. הצמיחה המתמשכת של סחורות החל מטקסטיל ועד אלקטרוניקה וחלקי רכב משקפת את ההזדמנויות המשותפות החזקות של האזור.

פעולותיה של סין משקפות את עמדתה העקבית נגד פרוטקציוניזם וחד-צדדיות. החל מהיישום האיכותי של השותפות הכלכלית האזורית המקיפה (RCEP) ועד לצעדים יזומים לקראת הצטרפות ל-CPTPP ולהסכם השותפות לכלכלה דיגיטלית (DEPA), בייג'ינג תורמת את הכוח הסיני לבניית כלכלה פתוחה באסיה-פסיפיק.

קידום חדשנות כדי לשתף הזדמנויות פיתוח

בפסגת מנכ"לי APEC 2023, הנשיא שי דחק בכלכלות האזוריות "לנצל את ההזדמנויות של המהפכה הטכנולוגית החדשה" ולעבוד יחד כדי לקדם טרנספורמציה דיגיטלית, חכמה וירוקה. הוא הדגיש את החשיבות של חיזוק שיתוף הפעולה המדעי והטכנולוגי ויצירת סביבה פתוחה, הוגנת ולא מפלה לחדשנות.

חזון זה צובר תאוצה ברחבי האזור. בתערוכת סין-ASEAN ה-22 נחתמו 62 פרויקטים הכוללים אנרגיה חדשה, בינה מלאכותית וחומרים מתקדמים - רבים מהם התמקדו במו"פ משותף ולא רק בסחר. בצ'ילה, אוטובוסים חשמליים דו-קומתיים מתוצרת סין מילאו תפקיד מפתח בהסעת אנשים במהלך המשחקים הפאן-אמריקניים ה-19 בסנטיאגו, סיפקו אנרגיה נקייה לאירוע ספורט יבשתי והדגימו את הטכנולוגיות בנות הקיימא של סין בקנה מידה עולמי.

הרמן טיו לורל (Herman Tiu Laurel), נשיא המכון ללימודים אסטרטגיים בפיליפינים של המאה האסייתית, צוות חשיבה שבסיסו במנילה, ציין כי חדשנות ההיי-טק והמעבר הירוק של סין פותחים גבולות חדשים לשרשראות אספקה ויוצרים הזדמנויות חדשות לכלכלות אסיה-פסיפיק.

טיפוח צמיחה מכלילה למען שגשוג משותף

בסוף ספטמבר נפתח מרכז הדגמה של ג'ונקאו והרמה הנתמכת על ידי סין בגורוקה, בירת מחוז ההיילנדס המזרחיים של פפואה גינאה החדשה. הפרויקט, הישג חדש בשיתוף הפעולה בין סין לפפואה גינאה החדשה בנושא צמצום העוני, מסייע לקהילות מקומיות להגביר את הביטחון התזונתי ולבנות פרנסה בת קיימא. הוא מספק הצצה לאופן שבו גישת הפיתוח של סין משנה חיים ברחבי אסיה-פסיפיק.

הנשיא שי אישר מחדש כי פיתוח משותף נותר המטרה העיקרית של שיתוף הפעולה באסיה-פסיפיק. בעקבות חזון זה, סין פועלת באופן פעיל ולא רק מקדמת את הרעיון.

החל מקידום יוזמות בתוך APEC להגדלת הכנסת משקי הבית וקידום צמיחה מבוססת אשכולות בקרב עסקים קטנים ובינוניים, ועד הזמנת שותפות אסיה-פסיפיק להצטרף ליוזמת הפיתוח הגלובלית (GDI), סין חיזקה בעקביות את שיתוף הפעולה בהפחתת העוני, ביטחון תזונתי, תיעוש ומימון פיתוח עם כלכלות אזוריות כדי לשמור על מומנטום יציב במרדף האזור אחר שגשוג משותף.

