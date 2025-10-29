CGTN：中国はどのようにアジア太平洋の発展に安定と新たな原動力を注入するか

第32回APEC首脳会議が10月31日から11月1日まで韓国・慶州で開催されるのを前に、CGTNは、中国がこれまでアジア太平洋地域の発展に継続的に安定と新たな原動力を注入してきたことを紹介する記事を公開した。

中国共産党中央委員会第20期第4回全体会議が北京で閉幕してからわずか数日後、中国の習近平国家主席 (President Xi Jinping) は同会議後初の外遊として、10月30日から11月1日まで開催される第32回APEC首脳会議への出席および韓国への国賓訪問を行う予定である。

今回の全体会議では中国が世界と成長機会を共有するという長期的なビジョンと揺るぎない姿勢が改めて確認されたため、中国の指導部がアジア太平洋地域の発展に新たな活力をもたらし、増大する地政学的・経済的課題を乗り越えて同地域を導くのにどのように貢献するかを、各国の専門家や関係者は注視している。

「APECにとって、これほど重要な時期はかつてありませんでした」と、APECのエドゥアルド・ペドロサ (Eduardo Pedrosa) 事務局長は最近のインタビューで述べている。 同氏は習近平国家主席の参加に対する期待を示し、中国が長年にわたりAPECを力強く支援し、貢献してきたことを強調した。

双方に利益のある協力に向けた開放性と連結性

ペルー太平洋岸に位置するチャンカイ港は、南米初のスマートかつグリーンな港としてまもなく開港1周年を迎える。 「新たなインカトレイル (New Inca Trail)」と称されるこのプロジェクトは、ラテンアメリカとアジアを結ぶ新たな貿易ルートを開拓し、アジア太平洋地域における開放性と連結性の明確な例となっている。

習近平国家主席は2024年にリマで開催された第31回APEC首脳会議に出席した際、ビデオリンクで同港の開港式を視察した。 同主席は、APECの「世界経済・貿易ルールのインキュベーター」としての役割を最大限に活用し、地域統合と連結性を促進し、貿易、投資、技術、サービスの自由な流れに対する障壁を取り除くよう訴えた。

中国は数十年にわたり、アジア太平洋地域における開放性の推進力となってきた。 2025年の第1〜第3四半期において、中国と他のAPEC加盟国・地域との貿易額は前年同期比2％増の19兆4,100億元 (約2兆7,300億米ドル) (約414兆6,338億9,670万円) に達し、同国の総貿易額の57.8％を占めた。 繊維製品から電子機器、自動車部品に至るまで、幅広い品目の継続的な成長は、同地域に共通する強力な成長機会を反映している。

中国の行動は、保護主義および一方主義に反対する一貫した立場を反映している。 地域的な包括的経済連携 (Regional Comprehensive Economic Partnership) (RCEP) の質の高い実施から、CPTPPおよびデジタル経済連携協定 (Digital Economy Partnership Agreement) (DEPA) への参加に向けた積極的な取り組みに至るまで、中国は開放的なアジア太平洋経済の構築に独自の力を発揮してきた。

革新を推進し、発展の機会を共有

2023年のAPEC CEOサミットにおいて、習近平国家主席は、地域経済が「新たな技術革命の機会を捉え」、デジタル化、インテリジェント化、グリーン化の推進に向けて協力するよう強く求めた。 同主席はまた、科学技術協力を強化し、イノベーションのための開放的で、公平かつ差別のない環境を構築することの重要性を強調した。

このビジョンは、地域全体で広がりを見せている。 第22回中国ASEAN博覧会 (China-ASEAN Expo) では、新エネルギー、人工知能、先端材料に関する62件のプロジェクトが調印され、その多くが単なる貿易ではなく共同研究開発に重点を置いたものであった。 チリでは、サンティアゴで開催された第19回パンアメリカン競技大会 (Pan American Games) において、中国製の二階建て電気バスが人々の輸送に重要な役割を果たし、大陸規模のスポーツイベントにクリーンエネルギーを提供するとともに、中国の持続可能な技術を世界に示した。

マニラを拠点とするシンクタンク、アジアン・センチュリー・フィリピン戦略研究所 (Asian Century Philippines Strategic Studies Institute) のハーマン・ティウ・ローレル (Herman Tiu Laurel) 所長は、中国のハイテクイノベーションとグリーン移行がサプライチェーンに新たな地平を開き、アジア太平洋経済に新しい機会を創出すると指摘した。

共通の繁栄のための包摂的な成長の促進

9月下旬、パプアニューギニア東部高地州の州都ゴロカにおいて、中国の支援による菌草 (Juncao) 栽培および陸稲の実証センターが開設された。 このプロジェクトは、中国とパプアニューギニアの貧困削減分野における新たな協力の成果であり、地域社会が食糧安全保障を強化し、持続可能な生計を築くことを支援している。 これは、中国の発展アプローチがアジア太平洋地域全体で人々の生活をどのように変えているかを示す一例である。

習近平国家主席は、共通の発展がアジア太平洋協力の主要目標であり続けることを改めて強調している。 このビジョンのもと、中国は理念を掲げるだけでなく、積極的に行動を起こしている。

APEC内で家計所得を増やし、中小企業のクラスターベースの成長を促進する取り組みを進めることから、アジア太平洋諸国に対してグローバル発展イニシアティブ (GDI) への参加を呼びかけることまで、中国は、貧困削減、食糧安全保障、工業化、開発融資の協力を強化し、地域の共通の繁栄の追求における着実な勢いを維持している。



