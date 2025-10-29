CGTN: Cara China menyuntik kestabilan dan momentum baharu ke dalam pembangunan Asia-Pasifik

Menjelang Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC ke-32 yang akan diadakan di Gyeongju, Korea Selatan dari 31 Oktober hingga 1 November, CGTN telah menerbitkan sebuah artikel yang menyoroti cara China secara konsisten menyumbang kepada kestabilan dan kemajuan pembangunan Asia-Pasifik sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini.

BEIJING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hanya beberapa hari selepas sesi pleno keempat Jawatankuasa Pusat ke-20 Parti Komunis China (CPC) berakhir di Beijing, Presiden China Xi Jinping dijadualkan melakukan lawatan luar negara pertamanya sejak plenum tersebut — bagi menghadiri Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC ke-32 dan mengadakan lawatan negara ke Korea Selatan dari 30 Oktober hingga 1 November.

Sesi tersebut mengesahkan semula visi jangka panjang China serta komitmen teguhnya untuk berkongsi peluang pertumbuhan dengan dunia. Pemerhati antarabangsa kini memerhati dengan teliti cara kepimpinan China akan membawa tenaga baharu kepada pembangunan Asia-Pasifik dan membantu membimbing rantau ini menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi yang kian kompleks.

“Tidak pernah ada masa yang lebih kritikal untuk APEC,” kata Eduardo Pedrosa, Pengarah Eksekutif Sekretariat APEC, dalam satu temu bual baru-baru ini. Beliau menyatakan harapannya terhadap penyertaan Presiden Xi, sambil menekankan bahawa China telah lama menjadi penyokong dan penyumbang utama kepada APEC.

Keterbukaan dan kesalinghubungan demi mencapai kerjasama yang saling menguntungkan

Di pesisir Pasifik Peru, Pelabuhan Chancay — pelabuhan pintar dan hijau pertama di Amerika Selatan — bakal menyambut ulang tahun pertama operasinya. Digambarkan sebagai “Jejak Inca Baharu,” projek ini telah membuka laluan perdagangan baharu antara Amerika Latin dan Asia, menjadi contoh nyata keterbukaan dan kesalinghubungan di rantau Asia-Pasifik.

Ketika menghadiri Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC ke-31 di Lima pada tahun 2024, Presiden Xi menyaksikan pembukaan pelabuhan tersebut melalui pautan video. Beliau menyeru agar peranan APEC sebagai “inkubator peraturan ekonomi dan perdagangan global” dimanfaatkan sepenuhnya, menggalakkan integrasi dan kesalinghubungan serantau serta menghapuskan halangan terhadap aliran bebas perdagangan, pelaburan, teknologi dan perkhidmatan.

Selama beberapa dekad, China telah menjadi pemangkin keterbukaan di Asia-Pasifik. Dalam tiga suku pertama tahun 2025, perdagangan China dengan ekonomi APEC lain meningkat sebanyak 2 peratus berbanding tahun sebelumnya, mencecah 19.41 trilion yuan (AS$2.73 trilion), iaitu 57.8 peratus daripada jumlah keseluruhan perdagangan negara itu. Pertumbuhan berterusan dalam pelbagai barangan — daripada tekstil hingga elektronik dan alat ganti automotif — mencerminkan peluang bersama yang kukuh di rantau ini.

Tindakan China mencerminkan pendiriannya yang konsisten menentang proteksionisme dan unilateralisme. Daripada pelaksanaan berkualiti tinggi Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) kepada langkah proaktif menyertai Perkongsian Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP) serta Perjanjian Perkongsian Ekonomi Digital (DEPA), Beijing terus menyumbang kekuatan China dalam membina ekonomi Asia-Pasifik yang terbuka.

Memacu inovasi untuk berkongsi peluang pembangunan

Dalam Sidang Kemuncak CEO APEC 2023, Presiden Xi menyeru ekonomi serantau agar “merebut peluang revolusi teknologi baharu” dan bekerjasama bagi memacu transformasi digital, pintar dan hijau. Beliau menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama saintifik dan teknologi serta mewujudkan persekitaran inovasi yang terbuka, adil dan tidak mendiskriminasi.

Wawasan ini semakin mendapat tempat di seluruh rantau. Dalam Ekspo China-ASEAN ke-22, sebanyak 62 projek melibatkan tenaga baharu, kecerdasan buatan dan bahan termaju telah dimeterai — kebanyakannya memfokuskan kepada penyelidikan dan pembangunan bersama, bukan sekadar perdagangan. Di Chile, bas elektrik dua tingkat buatan China memainkan peranan penting dalam pengangkutan semasa Sukan Pan Amerika ke-19 di Santiago, membekalkan tenaga bersih untuk acara sukan benua dan memperlihatkan teknologi lestari China di pentas global.

Herman Tiu Laurel, Presiden Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, sebuah badan pemikir yang berpangkalan di Manila, menyatakan bahawa inovasi berteknologi tinggi dan peralihan hijau China membuka sempadan baharu bagi rantaian bekalan serta mencipta peluang baharu untuk ekonomi Asia-Pasifik.

Memupuk pertumbuhan inklusif demi kemakmuran bersama

Pada akhir bulan September, sebuah pusat demonstrasi Juncao dan padi bukit yang disokong oleh China telah dibuka di Goroka, ibu negeri Wilayah Tanah Tinggi Timur Papua New Guinea. Projek ini merupakan pencapaian baharu dalam kerjasama China–Papua New Guinea bagi pengurangan kemiskinan, yang membantu komuniti tempatan meningkatkan keselamatan makanan dan membina sumber kehidupan yang mampan. Ia memberikan gambaran tentang cara pendekatan pembangunan China yang sedang mengubah kehidupan di seluruh rantau Asia-Pasifik.

Presiden Xi telah menegaskan semula bahawa pembangunan bersama kekal sebagai matlamat utama kerjasama Asia-Pasifik. Selaras dengan visi ini, China bukan sekadar mempromosikan idea tersebut, malah telah mengambil tindakan aktif.

Daripada memajukan inisiatif di bawah APEC untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dan menggalakkan pertumbuhan berasaskan kelompok dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana, hinggalah kepada menjemput rakan serantau Asia-Pasifik menyertai Inisiatif Pembangunan Global (GDI), China secara konsisten memperkukuh kerjasama dalam bidang pengurangan kemiskinan, keselamatan makanan, perindustrian dan pembiayaan pembangunan bersama ekonomi serantau untuk mengekalkan momentum kukuh ke arah kemakmuran bersama.



