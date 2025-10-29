CGTN: Hoe China bijdraagt aan de ontwikkeling van Azië-Pacific met stabiliteit en een nieuw elan

In de aanloop naar de 32e APEC-top van economische leiders, die van 31 oktober tot 1 november in Gyeongju (Zuid-Korea) wordt gehouden, heeft CGTN een artikel gepubliceerd waarin wordt benadrukt hoe China de afgelopen jaren voortdurend stabiliteit en nieuwe impulsen heeft gegeven aan de ontwikkeling van de regio Azië-Pacific.

PEKING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slechts enkele dagen na afloop van de vierde plenaire vergadering van het 20e Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC) in Peking, gaat de Chinese president Xi Jinping zijn eerste buitenlandse reis maken sinds het CPC-plenum - hij woont eerst de 32e APEC-top van economische leiders bij en brengt van 30 oktober tot 1 november een staatsbezoek aan Zuid-Korea.

Aangezien tijdens de zitting opnieuw werd bevestigd dat China op lange termijn vastbesloten is om groeikansen met de wereld te delen, kijken waarnemers nauwlettend toe om te zien hoe het Chinese leiderschap nieuwe energie zal brengen in de ontwikkeling van Azië-Pacific en de regio zal helpen bij het aangaan van toenemende geopolitieke en economische uitdagingen.

“Er is nog nooit een kritieker moment geweest voor APEC”, zei Eduardo Pedrosa, executive director van het APEC-secretariaat, in een recent interview. Hij sprak zijn verwachtingen uit over de deelname van president Xi en benadrukte dat China al lange tijd APEC sterk ondersteunt en er een belangrijke bijdrage aan levert.

Openheid en verbondenheid voor een win-win-samenwerking

Aan de Pacifische kust van Peru viert de haven van Chancay, de eerste slimme en groene haven van Zuid-Amerika, binnenkort zijn eerste verjaardag. Het project, dat wordt omschreven als een “nieuwe Inca Trail”, heeft nieuwe handelsroutes tussen Latijns-Amerika en Azië gecreëerd en is een duidelijk voorbeeld van openheid en verbondenheid in Azië-Pacific.

Toen president Xi in 2024 de 31e APEC-top van economische leiders in Lima bijwoonde, keek hij via een videoverbinding naar de opening van de haven. Hij riep op om de rol van APEC als “incubator van mondiale economische en handelsregels” ten volle te benutten, regionale integratie en verbondenheid te bevorderen en belemmeringen voor het vrije verkeer van handel, investeringen, technologie en diensten weg te nemen.

China is al decennialang een positieve kracht voor openheid in de regio Azië-Pacific. In de eerste drie kwartalen van 2025 steeg de handel van China met andere APEC-economieën met 2 procent op jaarbasis tot 19,41 biljoen yuan (2,73 biljoen dollar), ofwel 57,8 procent van de totale handel. De aanhoudende groei van de goederenstroom, variërend van textiel tot elektronica en auto-onderdelen, weerspiegelt de sterke gezamenlijke kansen van de regio.

De acties van China weerspiegelen zijn consistente houding tegen protectionisme en unilateralisme. Van de hoogwaardige implementatie van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tot proactieve stappen om toe te treden tot het CPTPP en het Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), heeft Peking de Chinese kracht ingezet om een open Aziatisch-Pacifische economie op te bouwen.

Innovatie stimuleren om ontwikkelingskansen te delen

Tijdens de APEC CEO Summit 2023 drong president Xi er bij de regionale economieën op aan om “de kansen van de nieuwe technologische revolutie te grijpen” en samen te werken om een digitale, intelligente en groene transformatie te bevorderen. Hij benadrukte het belang van een nauwere wetenschappelijke en technologische samenwerking en het creëren van een open, eerlijke en niet-discriminerende omgeving voor innovatie.

Deze visie wint terrein in de hele regio. Tijdens de 22e China-ASEAN Expo werden 62 projecten op het gebied van nieuwe energie, kunstmatige intelligentie en geavanceerde materialen ondertekend, waarvan vele gericht waren op gezamenlijke R&D in plaats van alleen op handel. In Chili speelden in China geproduceerde elektrische dubbeldekbussen een belangrijke rol bij het vervoer van mensen tijdens de 19e Pan-Amerikaanse Spelen in Santiago. Ze leverden schone energie voor een continentaal sportevenement en demonstreerden wereldwijd de duurzame technologieën van China.

Herman Tiu Laurel, voorzitter van het Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, een in Manilla gevestigde denktank, merkte op dat de hightechinnovatie en groene transitie van China nieuwe grenzen openen voor toeleveringsketens en nieuwe kansen creëren voor economieën in Azië-Pacific.

Bevordering van inclusieve groei voor gedeelde welvaart

Eind september werd in Goroka, de hoofdstad van de provincie Eastern Highlands in Papoea-Nieuw-Guinea, een door China gesteund demonstratiecentrum voor Juncao en hooglandrijst geopend. Het project, een nieuwe mijlpaal in de samenwerking tussen China en Papoea-Nieuw-Guinea op het gebied van armoedebestrijding, helpt lokale gemeenschappen hun voedselzekerheid te vergroten en een duurzaam bestaan op te bouwen. Het geeft een indruk van hoe de ontwikkelingsaanpak van China het leven in de regio Azië-Pacific verandert.

President Xi heeft opnieuw bevestigd dat gemeenschappelijke ontwikkeling het belangrijkste doel van de samenwerking in Azië-Pacific blijft. In lijn met deze visie heeft China het niet alleen bij woorden gelaten, maar ook actief actie ondernomen.

China heeft de samenwerking op het gebied van armoedebestrijding, voedselzekerheid, industrialisatie en ontwikkelingsfinanciering met regionale economieën consequent versterkt om een stabiele voortgang te behouden in het streven van de regio naar gedeelde welvaart - van het bevorderen van initiatieven binnen APEC om het gezinsinkomen te verhogen en clustergebaseerde groei onder kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren, tot het uitnodigen van partners in Azië-Pacific om zich aan te sluiten bij het Global Development Initiative (GDI).



https://news.cgtn.com/news/2025-10-28/How-China-injects-stability-fresh-momentum-into-Asia-Pacific-growth-1HPVyFCnl9S/p.html