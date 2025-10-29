CGTN: Como a China injeta estabilidade e novo ímpeto no desenvolvimento da Ásia-Pacífico

Antes da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, a ser realizada em Gyeongju, na Coreia do Sul, de 31 de outubro a 1º de novembro, a CGTN publicou um artigo destacando como a China injetou continuamente estabilidade e novo impulso no desenvolvimento da região Ásia-Pacífico ao longo dos anos.

PEQUIM, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poucos dias após a conclusão da quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping fará sua primeira viagem ao exterior desde o plenário do PCC — para participar da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC e fazer uma visita de Estado à Coreia do Sul de 30 de outubro a 1º de novembro.

Como a sessão reafirmou a visão de longo prazo da China e o seu compromisso constante de compartilhar oportunidades de crescimento com o mundo, observadores estão olhando de perto como a liderança da China injetará nova energia para o desenvolvimento da Ásia-Pacífico e ajudará a guiar a região diante do aumento dos desafios geopolíticos e econômicos.

“Nunca houve um momento mais vital para a APEC”, disse Eduardo Pedrosa, diretor-executivo da Secretaria da APEC, em entrevista recente. Ele expressou sua expectativa com a participação do presidente Xi, enfatizando que a China tem sido um forte apoiador e contribuinte da APEC.

Abertura e conectividade para cooperação ganha-ganha

Na costa do Pacífico do Peru, o Porto de Chancay — o primeiro porto inteligente e verde da América do Sul — celebrará em breve seu primeiro aniversário de operação. Descrito como uma "Nova Trilha Inca", o projeto criou novas rotas comerciais entre a América Latina e a Ásia, servindo como um exemplo claro de abertura e conectividade na Ásia-Pacífico.

Quando o presidente Xi participou da 31ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC em Lima em 2024, ele assistiu à abertura do porto via link de vídeo. Ele pediu a plena utilização do papel da APEC como uma "incubadora de regras econômicas e comerciais globais", promovendo a integração e a conectividade regionais e removendo barreiras ao livre fluxo de comércio, investimento, tecnologia e serviços.

Durante décadas, a China tem sido uma força positiva para a abertura na Ásia-Pacífico. Nos três primeiros trimestres de 2025, o comércio da China com outras economias da APEC aumentou 2% em relação ao ano anterior, atingindo 19,41 trilhões de yuans (US $2,73 trilhões), ou 57,8% do seu comércio total. O crescimento contínuo de produtos que vão de têxteis a eletrônicos e autopeças reflete as fortes oportunidades compartilhadas pela região.

As ações da China refletem sua postura consistente contra o protecionismo e o unilateralismo. Desde a implementação de alta qualidade da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) até as etapas proativas para a adesão ao CPTPP e ao Acordo de Parceria de Economia Digital (DEPA), Pequim tem contribuído com a força chinesa para a construção de uma economia aberta da Ásia-Pacífico.

Impulso à inovação para compartilhamento de oportunidades de desenvolvimento

Na Reunião de CEOs da APEC de 2023, o presidente Xi pediu às economias regionais que "aproveitem as oportunidades da nova revolução tecnológica" e trabalhem juntas para promover a transformação digital, inteligente e verde. Ele enfatizou a importância do fortalecimento da cooperação científica e tecnológica e da criação de um ambiente aberto e justo, e não discriminatório contra a inovação.

Essa visão está ganhando terreno em toda a região. Na 22ª Expo China-ASEAN, foram assinados 62 projetos envolvendo nova energia, inteligência artificial e materiais avançados — muitos focados em P&D conjunto, e não apenas no comércio. No Chile, os ônibus elétricos de dois andares fabricados na China tiveram um papel fundamental no transporte de pessoas durante os 19º Jogos Pan-Americanos em Santiago, fornecendo energia limpa para um evento esportivo continental e demonstrando as tecnologias sustentáveis da China em escala global.

Herman Tiu Laurel, presidente do Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, um think tank com sede em Manila, observou que a inovação de alta tecnologia e a transição verde da China abrem novas fronteiras para as cadeias de suprimentos e criam novas oportunidades para as economias da Ásia-Pacífico.

Promoção do crescimento inclusivo para a prosperidade compartilhada

No final de setembro, um centro de demonstração de arroz Juncao e de terras altas apoiado pela China foi aberto em Goroka, capital da Província das Terras Altas Orientais da Papua Nova Guiné. O projeto, uma nova conquista na colaboração China-Papua Nova Guiné na redução da pobreza, está ajudando as comunidades locais a aumentar a segurança alimentar e a criar meios de subsistência sustentáveis. Ele fornece um vislumbre de como a abordagem de desenvolvimento da China está mudando vidas em toda a Ásia-Pacífico.

O presidente Xi reafirmou que o desenvolvimento comum continua sendo o principal objetivo da cooperação Ásia-Pacífico. Seguindo essa visão, a China tem agido ativamente, em vez de apenas promover a ideia.

Desde o avanço de iniciativas dentro da APEC para aumentar a renda das famílias e promover o crescimento baseado em clusters entre pequenas e médias empresas, até o convite aos parceiros da Ásia-Pacífico para se juntarem à Global Development Initiative (GDI), a China tem consistentemente fortalecido a colaboração na redução da pobreza, segurança alimentar, industrialização e financiamento do desenvolvimento com as economias regionais para manter um ímpeto constante na busca da prosperidade compartilhada da região.



