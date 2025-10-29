CGTN: จีนเสริมสร้างเสถียรภาพและผลักดันพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 32 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองคย็องจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน ทาง CGTN ได้เผยแพร่บทความที่เน้นย้ำถึงบทบาทของจีนในการเสริมสร้างเสถียรภาพและผลักดันพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ปักกิ่ง, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เพียงไม่กี่วันหลังจากการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ชุดที่ 20 สิ้นสุดลง ณ กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมดังกล่าว โดยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 32 และเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการยืนยันวิสัยทัศน์ระยะยาวของจีนและความมุ่งมั่นที่มั่นคงในการแบ่งปันโอกาสการเติบโตร่วมกับโลก ซึ่งผู้สังเกตการณ์กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าภาวะผู้นำของจีนจะนำพลังขับเคลื่อนใหม่มาสู่การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และช่วยนำทางภูมิภาคให้ผ่านพ้นความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร
"ไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่มีความสำคัญต่อ APEC มากไปกว่านี้" Eduardo Pedrosa กรรมการบริหารสำนักเลขาธิการ APEC กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้แสดงความคาดหวังต่อการเข้าร่วมของประธานาธิบดี Xi โดยเน้นย้ำว่าจีนได้เป็นผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญของ APEC มาโดยตลอด
ความเปิดกว้างและการเชื่อมโยงเพื่อความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศเปรู ท่าเรือชานเคย์ ซึ่งเป็นท่าเรืออัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของทวีปอเมริกาใต้ กำลังจะฉลองครบรอบ 1 ปีการดำเนินงานในเร็ว ๆ นี้ โครงการนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เส้นทางอินคาใหม่" โดยได้สร้างเส้นทางการค้าใหม่ระหว่างละตินอเมริกาและเอเชีย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเปิดกว้างและการเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เมื่อประธานาธิบดี Xi เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 31 ที่กรุงลิมาในปี 2024 เขาได้ร่วมชมการเปิดท่าเรือดังกล่าวผ่านวิดีโอลิงก์ เขาได้เรียกร้องให้ใช้บทบาทของ APEC อย่างเต็มที่ในฐานะ "แหล่งบ่มเพาะกฎเกณฑ์เศรษฐกิจและการค้าระดับโลก" ซึ่งผลักดันการบูรณาการและการเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งขจัดอุปสรรคต่อการไหลเวียนเสรีของการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และบริการ
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้เป็นพลังขับเคลื่อนเชิงบวกที่สนับสนุนความเปิดกว้างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2025 การค้าระหว่างจีนกับเศรษฐกิจสมาชิก APEC อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่า 19.41 ล้านล้านหยวน (2.73 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือคิดเป็น 57.8% ของการค้าทั้งหมดของจีน การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่สิ่งทอไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสอันแข็งแกร่งร่วมกันของภูมิภาค
การดำเนินการของจีนแสดงถึงจุดยืนที่สม่ำเสมอในการต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้าและการดำเนินการฝ่ายเดียว จากการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงการเดินหน้าสู่การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP และข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรุงปักกิ่งได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพลังของจีนเพื่อสร้างเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง
การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อแบ่งปันโอกาสการพัฒนา
ในการประชุมสุดยอดซีอีโอ APEC ปี 2023 ประธานาธิบดี Xi ได้เรียกร้องให้เศรษฐกิจในภูมิภาค "คว้าโอกาสจากการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหม่" และร่วมมือกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่เป็นอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อนวัตกรรม
วิสัยทัศน์นี้กำลังได้รับการยอมรับและขยายผลไปทั่วภูมิภาค ในการจัดงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 22 มีการลงนามโครงการจำนวน 62 โครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ และวัสดุขั้นสูง โดยหลายโครงการมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ไม่ใช่เพียงการค้าเท่านั้น ที่ประเทศชิลี รถบัสไฟฟ้าสองชั้นที่ผลิตในจีนมีบทบาทสำคัญในการขนส่งผู้คนระหว่างการแข่งขันกีฬา Pan American Games ครั้งที่ 19 ณ กรุงซันติอาโก ซึ่งช่วยจัดหาพลังงานสะอาดสำหรับมหกรรมกีฬาระดับทวีป และแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของจีนในระดับโลก
Herman Tiu Laurel ประธานสถาบันวิจัยเชิงกลยุทธ์ Asian Century Philippines Strategic Studies Institute ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ระบุว่านวัตกรรมไฮเทคและการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีนได้เปิดพรมแดนใหม่ให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน
เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน ศูนย์สาธิตจวินเฉ่าและข้าวไร่ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนได้เปิดดำเนินการที่เมืองโกโรกา เมืองหลวงของจังหวัดอีสเทิร์นไฮแลนส์ ประเทศปาปัวนิวกินี โครงการนี้ถือเป็นความสำเร็จใหม่ในการร่วมมือระหว่างจีนและปาปัวนิวกินีด้านการลดความยากจน โดยช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวทางการพัฒนาของจีนที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ประธานาธิบดี Xi ได้ย้ำอีกครั้งว่าการพัฒนาร่วมกันยังคงเป็นเป้าหมายหลักของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยวิสัยทัศน์นี้ จีนได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมแนวคิดเท่านั้น
ตั้งแต่การผลักดันโครงการภายใน APEC เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนและส่งเสริมการเติบโตแบบกลุ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงการเชิญชวนพันธมิตรในเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมโครงการริเริ่มเพื่อการพัฒนาระดับโลก (GDI) จีนได้เสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการลดความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรม และการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อรักษาพลังขับเคลื่อนที่มั่นคงในการแสวงหาความมั่งคั่งร่วมกันของภูมิภาค
https://news.cgtn.com/news/2025-10-28/How-China-injects-stability-fresh-momentum-into-Asia-Pacific-growth-1HPVyFCnl9S/p.html