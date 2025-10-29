























29. oktober 2025

Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank offentliggør fusionsdokumenter

Sydbank A/S (“Sydbank”), Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (“Arbejdernes Landsbank”) og Vestjysk Bank A/S (“Vestjysk Bank”) offentliggjorde den 27. oktober 2025, at de har indgået en aftale om en fusion af de tre pengeinstitutter (”Fusionen”). Der henvises til Sydbanks selskabsmeddelelse nr. 48/2025.

Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank har i dag offentliggjort en fælles fusionsplan og -redegørelse, som indeholder de selskabsretlige vilkår for Fusionen.

I tillæg til fusionsplan og -redegørelsen har pengeinstitutterne gjort følgende materiale tilgængeligt på deres respektive hjemmesider:

sydbank.dk

al-bank.dk

vestjyskbank.dk

Vurderingsmandsudtalelser om den påtænkte fusion, herunder fusionsplanen, fra PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (som sagkyndige vurderingsmænd for Sydbank), EY Godkendt Revisionspartnerselskab (som sagkyndige vurderingsmænd for Arbejdernes Landsbank) og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (som sagkyndige vurderingsmænd for Vestjysk Bank).





Vurderingsmandserklæringer om kreditorernes stilling fra PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (som sagkyndige vurderingsmænd for Sydbank), EY Godkendt Revisionspartnerselskab (som sagkyndige vurderingsmænd for Arbejdernes Landsbank) og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (som sagkyndige vurderingsmænd for Vestjysk Bank).





Reviderede mellembalancer for henholdsvis Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank.





Godkendte årsrapporter for de seneste tre regnskabsår for henholdsvis Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank.





Yderligere oplysninger om Fusionen, herunder indkaldelse til en ekstraordinær

generalforsamling i Sydbank, forventes offentliggjort 5. november 2025.

Vigtig meddelelse

DENNE SELSSKABSMEDDELELSE MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, UK, CANADA, SINGAPORE, THAILAND, MEXICO ELLER SCHWEIZ, UNDTAGET SOM TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

