Curia publica su informe de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) 2024

ALBANY, Nueva York, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), una organización líder en investigación, desarrollo y manufactura por contrato (CDMO), anunció hoy la publicación de su tercer informe ambiental, social y de gobernanza (ESG). Este reciente informe destaca los nuevos valores de la empresa denominados "C.U.R.I.A. Way”: curiosidad, urgencia, respeto, integridad y responsabilidad, y cómo esos valores se integran en su misión, propósito e iniciativas de responsabilidad corporativa.

Los principales logros del informe incluyen:

En 2024, Curia se comprometió a establecer metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a corto y largo plazo, alineadas con la ciencia climática, a través de la Science Based Target Initiative (SBTi), y se unió a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas, una coalición global de entidades no estatales que trabajan para reducir a la mitad las emisiones mundiales para 2030.

Las instalaciones de Curia en Bon Encontre y Tonneins, Francia, obtuvieron las certificaciones ISO 9001, 45001 y 14001 y sus plantas en Origgio y Rozzano, Italia, obtuvieron las certificaciones ISO 45001 y 14001. El sistema de gestión de EHS de la empresa continúa reflejando los estándares ISO 14001 y 45001 en todos sus sitios.

El 85% de las instalaciones de Curia superaron un año sin in registrar lesiones laborales, y nueve sitios alcanzaron más de dos años consecutivos sin incidentes.

Los empleados dedicaron voluntariamente más de 10,000 horas al aprendizaje en la plataforma iLearn de la empresa, impulsada por la tecnología Percipio de Skillsoft, que sigue ofreciendo recursos de formación a empleados de nivel exento en todo el mundo.

El Consejo de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) de Curia continúa expandiéndose, con un enfoque en ofrecer un foro de diálogo y oportunidades de desarrollo para todos los empleados.



"Nuestro más reciente informe ESG refleja nuestro progreso como líderes en la industria, desde la reducción de nuestra huella ambiental hasta el fomento de una cultura de seguridad, integridad y responsabilidad”, señaló Philip Macnabb, director ejecutivo de Curia. “A medida que la Curia continúa evolucionando, sabemos que aún queda más trabajo por hacer. Nuestras iniciativas de ESG siguen estrechamente vinculadas con nuestro enfoque en la innovación científica y la excelencia operativa al servicio de nuestros clientes y sus pacientes".

Para leer el informe ESG completo, visite: https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

Acerca de Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y manufactura por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 sitios globales y 3,200 empleados. Colabora con clientes biofarmacéuticos para llevar terapias innovadoras al mercado. Nuestras ofertas de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos abarcan desde el descubrimiento hasta la comercialización, con capacidades regulatorias, analíticas y de llenado y acabado estéril integradas. Nuestros expertos científicos y de procesos conjuntamente con nuestras instalaciones de conformidad con las regulaciones ofrecen una experiencia líder en la fabricación de sustancias y productos farmacológicos. De la curiosidad a la cura, entregamos cada paso para acelerar su investigación y mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en, curiaglobal.com .