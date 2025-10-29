Curia publie son rapport ESG (environnement, social et gouvernance) 2024

ALBANY, New York, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), l’une des principales organisations de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a annoncé aujourd’hui la publication de son troisième rapport ESG (environnement, social et gouvernance). Ce nouveau rapport met en évidence les nouvelles valeurs de l'entreprise, « C.U.R.I.A. Way », qui englobent la curiosité, l'urgence, le respect, l'intégrité et la responsabilité (« curiosity », « urgency », « respect », « integrity » et « accountability »). Ces valeurs sont imprégnées dans sa mission, son objectif et ses initiatives de responsabilité d'entreprise.

Les principaux accomplissements du rapport comprennent :

En 2024, Curia s'est engagée à se fixer des objectifs à court et long terme de réduction des émissions de GES à l'échelle de l'entreprise, conformément à la science du climat par l'intermédiaire de la Science Based Target Initiative (SBTi), et elle a rejoint la campagne « Race to Zero » des Nations Unies, une coalition mondiale d'entités non étatiques visant à réduire de moitié les émissions dans le monde d'ici 2030.

Les usines françaises de Curia à Bon-Encontre et Tonneins ont obtenu les certifications ISO 9001, 45001 et 14001, tandis que les sites d'Origgio et de Rozzano, en Italie, ont obtenu les certifications ISO 45001 et 14001. Le système de gestion de l'environnement, de la santé et de la prévention (ESP) de l'entreprise continue de refléter les normes ISO 14001 et 45001 sur tous les sites.

85 % des usines de Curia ont passé plus d'un an sans blessure enregistrée, avec plus de deux ans pour neuf sites.

Les employés ont volontairement passé plus de 10 000 heures à se familiariser avec la plateforme iLearn de l'entreprise, optimisée par la technologie Percipio de Skillsoft, qui continue d'offrir des ressources d'apprentissage aux employés ouvriers.

Le conseil de Curia sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) continue de s'agrandir avec un accent sur la mise à disposition d'un forum de discussion et d'une possibilité d'évolution pour tous les employés.



« Notre nouveau rapport ESG reflète nos progrès en tant que leader de l'industrie, de la réduction de notre empreinte environnementale à la favorisation d'une culture de sécurité, d'intégrité et de responsabilité », a expliqué Philip Macnabb, PDG de Curia. « Tandis que Curia continue d'évoluer, nous savons qu'il nous reste du chemin à faire. Nos initiatives ESG restent étroitement liées à notre approche vis-à-vis de l'innovation scientifique et l'excellence opérationnelle lorsque nous servons nos clients et leurs patients. »

Pour consulter le rapport ESG dans son intégralité, rendez-vous sur : https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organization) forte de plus de 30 ans d’expérience à son actif. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie quelque 3 200 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des traitements qui changent véritablement la vie des gens. Nos offres en matière de petites molécules, d’API génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stériles. Nos scientifiques, nos experts en processus et nos installations conformes aux réglementations en vigueur apportent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous réalisons toutes les étapes permettant d’accélérer vos recherches et d’améliorer la vie des patients. Rendez-vous sur notre site à l’adresse curiaglobal.com .