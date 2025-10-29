Curia מפרסמת את הדו"ח הסביבתי, חברתי וממשל (ESG) לשנת 2024

אולבני, ניו יורק, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curia Global, Inc. (קוריה), ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים, הודיע היום על פרסום דו"ח הסביבה, החברה והממשל השלישי שלו (ESG). הדו"ח האחרון מדגיש את הערכים החדשים של החברה - סקרנות, דחיפות, כבוד, יושרה ואחריות - וכיצד ערכים אלה שזורים ביוזמות המשימה, המטרה והאחריות התאגידית שלה.

ההישגים העיקריים מהדו"ח כוללים:

בשנת 2024, Curia התחייבה לקבוע הפחתת פליטות גזי חממה בטווח הקרוב והארוך של החברה בהתאם למדע האקלים באמצעות יוזמת היעד המבוסס על מדע ( SBTi ) והצטרפה לקמפיין המירוץ לאפס של האו"ם ( United Nations’ Race to Zero ) , קואליציה גלובלית של גופים לא מדינתיים הפועלים להפחתת פליטות גלובליות בחצי עד 2030.

המתקנים הצרפתיים של Curia ב- Bon Encontre ו- Tonneins השיגו אישורי ISO 9001, 45001 ו-14001, ואתריה באוריג'יו ורוצאנו , איטליה, השיגו אישורי ISO 45001 ו-14001. מערכת ניהול ה-EHS של החברה ממשיכה לשקף את תקני ISO 14001 ו-45001 בכל האתרים .

85% מהמתקנים של Curia עברו שנה ללא פציעה ניתנת לתיעוד, עם תשעה אתרים שעברו יותר משנתיים .

העובדים הקדישו בהתנדבות למעלה מ-10,000 שעות ללמידה בפלטפורמת iLearn של החברה, המופעלת על ידי טכנולוגיית Percipio של Skillsoft , שממשיכה להציע משאבי למידה לעובדים ברמת פטור ברחבי העולם .

מועצת DE&I של Curia ממשיכה להתרחב תוך התמקדות במתן פורום לדיון ונתיב לקידום לכל העובדים .





"דו"ח ה-ESG האחרון שלנו משקף את ההתקדמות שלנו כמובילים בתעשייה מהפחתת טביעת הרגל הסביבתית שלנו לטיפוח תרבות של בטיחות, יושרה ואחריות", אמר פיליפ מקנאב (Philip Macnabb), מנכ"ל Curia. "ככל ש-Curia ממשיכה להתפתח, אנו יודעים שיש עוד עבודה לעשות. יוזמות ה-ESG שלנו נשארות שזורות עמוקות בגישה שלנו לחדשנות מדעית ומצוינות תפעולית בזמן שאנו משרתים את לקוחותינו ואת המטופלים שלהם".

לקריאת דו"ח ה-ESG המלא, בקרו בכתובת: https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

אודות Curia

Curia הוא ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO) עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, רשת משולבת של יותר מ-20 אתרים גלובליים ויותר מ-3,200 עובדים המשתפים פעולה עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא טיפולים משני חיים לשוק. היצע המוצרים הביולוגיים, מוצרי תרופות סטריליים, תרופות ביולוגיות, ממשקי API גנריים והמולקולות הקטנות שלנו משתרע בזכות חשיפה באמצעות מסחור, עם יכולות רגולטוריות ואנליטיות משולבות. המומחים המדעיים והמתקנים המתקדמים שלנו מספקים את החוויה הטובה מסוגה בייצור חומרים תרופתיים ומוצרי תרופות. מסקרנות לריפוי, אנו מספקים כל צעד כדי להאיץ את המחקר שלכם ולשפר את חיי המטופלים. בקרו אותנו בכתובת curiaglobal.com.

למידע נוסף - מדיה:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com