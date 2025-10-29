Curia Merilis Laporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Tahun 2024

ALBANY, N.Y., Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur terkemuka berbasis kontrak, hari ini mengumumkan rilis laporan ESG (Environmental, Social and Governance) ketiganya. Laporan terbaru ini menyoroti nilai-nilai “C.U.R.I.A. Way” yang baru dari perusahaan, yaitu rasa ingin tahu (curiosity), urgensi (urgency), rasa hormat (respect), integritas (integrity), dan akuntabilitas (accountability), serta bagaimana nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam misi, tujuan, dan inisiatif tanggung jawab perusahaan.

Pencapaian utama dari laporan tersebut mencakup:

Pada tahun 2024, Curia menetapkan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara menyeluruh di tingkat perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui Science Based Target Initiative (SBTi). Selain itu, Curia juga bergabung dalam kampanye Race to Zero yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebuah koalisi global yang terdiri atas entitas non-pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi global pada tahun 2030.

Fasilitas Curia di Bon Encontre dan Tonneins, Prancis, berhasil meraih sertifikasi ISO 9001, 45001, dan 14001. Sementara itu, lokasi Curia di Origgio dan Rozzano, Italia, memperoleh sertifikasi ISO 45001 dan 14001. Sistem Manajemen K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) perusahaan terus mencerminkan standar ISO 14001 dan 45001 di seluruh lokasi operasionalnya.

Sebanyak 85% fasilitas Curia berhasil beroperasi selama lebih dari satu tahun tanpa adanya laporan cedera, dan sembilan di antaranya bahkan telah melewati periode lebih dari dua tahun tanpa insiden tersebut.

Para karyawan secara sukarela menghabiskan lebih dari 10.000 jam untuk belajar melalui platform iLearn perusahaan, yang didukung oleh teknologi Percipio dari Skillsoft. Platform ini terus menyediakan berbagai sumber pembelajaran bagi staf tingkat manajer/supervisor di seluruh dunia.

Dewan DE&I (Diversity, Equity & Inclusion/ Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi) Curia terus berkembang dengan fokus menyediakan wadah diskusi serta jalur pengembangan bagi seluruh karyawan.



“Laporan ESG terbaru kami mencerminkan kemajuan kami sebagai pemimpin di industri ini, mulai dari mengurangi jejak lingkungan hingga menumbuhkan budaya keselamatan, integritas, dan tanggung jawab,” ujar Philip Macnabb, CEO Curia. “Seiring dengan terus berkembangnya Curia, kami memahami bahwa masih terdapat banyak tugas yang perlu diselesaikan. Inisiatif ESG kami tetap terkait erat dengan pendekatan kami terhadap inovasi ilmiah dan keunggulan operasional saat kami melayani pelanggan serta pasien mereka.”

Untuk membaca laporang lengkap ESG, kunjungi: https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

Tentang Curia

Curia adalah organisasi penelitian, pengembangan, dan manufaktur berbasis kontrak (contract research, development and manufacturing organization, CDMO) dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun, jaringan terpadu yang terdiri atas 20+ lokasi global, dan 3.200 karyawan yang bermitra dengan pelanggan-pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan ke pasar. Penawaran kami di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik mencakup penemuan hingga komersialisasi, dengan kemampuan pengaturan, analisis, dan proses fill-finish steril yang terpadu. Pakar ilmiah dan proses kami, beserta fasilitas kami yang sesuai dengan regulasi, memberikan pengalaman terbaik di kelasnya dalam manufaktur zat obat dan produk obat. Mulai dari keingintahuan hingga pengobatan, kami menyajikan setiap langkah untuk mempercepat riset Anda dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kunjungi kami di curiaglobal.com .