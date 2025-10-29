Curia, 2024 환경·사회·지배구조(ESG) 보고서 발표

뉴욕주 올버니, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 의약품 위탁 연구·개발·제조 (CDMO) 기업인 Curia Global, Inc.(Curia)가 세 번째 환경·사회·지배구조(ESG) 보고서를 오늘 발표했다. 이번에 공개된 최신 보고서는 호기심(Curiosity), 긴급성(Urgency), 존중(Respect), 정직(Integrity), 책임(Accountability)을 의미하는 새로운 “C.U.R.I.A. Way” 핵심 가치와, 이러한 가치가 회사의 미션과 목적, 그리고 기업의 사회적 책임 활동 전반에 어떻게 반영되고 있는지를 강조하고 있다.

보고서에 포함된 주요 성과는 다음과 같다:

2024년 Curia는 과학기반감축목표 이니셔티브(SBTi)를 통해 기후 과학에 부합하는 단기 및 장기 온실가스 감축 목표 설정을 약속했으며, 2030년까지 전 세계 배출량을 절반으로 줄이기 위해 비국가 주체들이 참여하는 글로벌 연합인 UN ‘Race to Zero’ 캠페인에 가입했다.

프랑스 Bon Encontre 및 Tonneins 시설은 ISO 9001, 45001, 14001 인증을 획득했으며, 이탈리아 Origgio 및 Rozzano 시설은 ISO 45001과 14001 인증을 획득했다. Curia의 EHS(환경·보건·안전) 관리 시스템은 모든 사업장에서 ISO 14001 및 45001 기준에 맞춰 운영되고 있다.

Curia 사업장의 85%가 기록 가능한 사고 없이 1년 이상을 달성했으며, 9개 사업장은 2년 이상 이를 유지했다.

직원들은 Skillsoft Percipio 기술 기반의 회사 교육 플랫폼 ‘iLearn’을 통해 자발적으로 10,000시간 이상 학습을 진행했으며, 이 플랫폼은 전 세계 면제직 직원(exempt-level employees)을 위한 교육 자원을 지속적으로 제공하고 있다.

Curia의 DE&I(다양성·형평성·포용성) 위원회는 모든 직원이 의견을 나누고 성장할 수 있는 장을 마련하기 위해 지속적으로 확대되고 있다.





Curia의 CEO인 필립 맥냅 (Philip Macnabb)은 “이번 최신 ESG 보고서는 환경 발자국 감소에서부터 안전, 정직, 책임의 문화를 조성하는 데 이르기까지 업계 리더로서 우리가 이뤄낸 진전을 잘 보여준다”고 밝혔다. 그는 이어 “Curia가 계속 성장하고 발전하는 과정 속에서 여전히 할 일이 남아 있음을 잘 알고 있다. 우리의 ESG 이니셔티브는 고객과 환자를 위해 과학적 혁신과 운영 우수성을 추구하는 접근 방식과 깊이 연결되어 있다”라고 덧붙였다.

https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

Curia 소개

큐리아(Curia)는 30년 이상의 경험을 바탕으로 한 글로벌 계약 연구·개발·제조기관(CDMO)으로, 전 세계 20개 통합 거점과 3,200명 이상의 직원이 협력하여 생명을 변화시키는 치료제를 시장에 선보이기 위해 바이오제약 고객사들과 협업하고 있다. 큐리아는 소분자 의약품(small molecule), 제네릭 원료의약품(API), 멸균 의약품(sterile drug product), 바이올로직스(biologics) 등 전 영역에 걸쳐 신약 발굴부터 상업화까지 포괄적인 서비스를 제공하며, 통합된 규제 대응, 분석, 멸균 충전(fill-finish) 역량을 보유하고 있다. 또한 과학 및 공정 전문가들과 규제 기준을 충족하는 생산시설을 기반으로, 원료의약품과 완제의약품 제조 전 과정에서 최고 수준의 서비스를 제공하고 있다. “호기심에서 치료까지(From curiosity to cure)” — 큐리아는 연구를 가속화하고 환자의 삶을 개선하기 위해 모든 단계를 함께하고 있다. 자세한 내용은 회사 홈페이지 ( curiaglobal.com )를 방문해 확인하세요.

