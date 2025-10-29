Curia Publica Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) 2024

ALBANY, N.Y., Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), organização líder global em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, publicou hoje seu terceiro Relatório Ambiental, Social e de Governança (Environmental, Social and Governance - ESG). Este último relatório destaca os novos valores “C.U.R.I.A. Way” - curiosidade, urgência, respeito, integridade e responsabilidade - e como esses valores estão entrelaçados nas suas iniciativas de missão, propósito e responsabilidade corporativa.

As principais realizações da relatório incluem:

Em 2024, a Curia se comprometeu a estabelecer reduções de emissões de GEE em toda a empresa, a curto e longo prazo, de acordo com a ciência climática por meio da Science Based Target Initiative (SBTi) e se juntou à campanha Race to Zero das Nações Unidas, uma coalizão global de entidades não estatais que trabalham para reduzir pela metade as emissões globais até 2030.

As instalações francesas da Curia em Bon Encontre e Tonneins obtiveram as certificações ISO 9001, 45001 e 14001, e suas instalações em Origgio e Rozzano, Itália, obtiveram as certificações ISO 45001 e 14001. O Sistema de Gestão de EHS da empresa continua a espelhar os padrões ISO 14001 e 45001 em todos os locais.

85% das instalações da Curia excederam um ano sem uma lesão registrável, com nove locais excedendo mais de dois anos.

Os funcionários dedicaram voluntariamente mais de 10.000 horas ao aprendizado na plataforma iLearn da empresa, alimentada pela tecnologia Percipio da Skillsoft, que continua a oferecer recursos de aprendizado para funcionários de nível isento em todo o mundo.

O Conselho de DE&I da Curia continua a se expandir com foco em fornecer um fórum de discussão e um caminho para o avanço de todos os funcionários.



“Nosso último relatório ESG reflete nosso progresso como líder no setor, desde a redução de nossa pegada ambiental até a promoção de uma cultura de segurança, integridade e responsabilidade”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Com a evolução da Cúria, sabemos que ainda há mais trabalho a ser feito. Nossas iniciativas ESG permanecem profundamente entrelaçadas com a nossa abordagem de inovação científica e excelência operacional à medida que atendemos nossos clientes e seus pacientes.”

Para ler o relatório ESG completo, visite: https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e 3.200 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e processamento final estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com .